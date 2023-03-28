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即市新聞

28/03/2023 11:44

《魚缸博客》馬雲久違的露面，對阿里巴巴刺激作用有限？

　　《魚缸博客》噚日成個魚缸最矚目嘅消息，莫過於阿里巴巴（０９９８８）創辦人馬雲嘅行
蹤喇。曾經一度傳出馬雲拒絕回國嘅消息，轉過頭就見到佢現身杭州。
　　有外電消息指，阿爺想說服馬雲回國，以幫助政府展示對民營企業嘅支持，但馬雲拒絕咗。
另外，有消息指馬雲已經向阿里巴巴同螞蟻集團高層表明唔好期望佢會回國，螞蟻集團最終仍會
計劃上市，但唔太可能喺今年內完成。阿里巴巴噚日朝早走勢偏軟。
　　過咗無耐，《南華早報》報道指馬雲到訪由佢創辦嘅雲谷學校，該校喺微信公眾號出
ｐｏｓｔ，指馬雲來校探訪，就教育議題同人工智能工具ＣｈａｔＧＰＴ交流。馬雲提到，
ＣｈａｔＧＰＴ呢類技術已經對教育帶來挑戰，但呢類技術只是ＡＩ時代嘅開始，又指要用人工
智能去解決問題，而不是被人工智能所控制。由唔肯回國到突然到訪杭州，呢件咁神奇嘅事帶動
阿里巴巴曾經倒升。
　　只不過，馬雲久違嘅露面似乎畀唔到缸友好大憧憬，阿里巴巴噚日最後喺２０天線企得住，
但可惜收市衝破唔到１００天線，更加要跌住收，今日股價都彈唔起，中午收市前跌緊１﹒６％
，最低見過８３﹒５５銀，都已經睇到「孖屐」對阿里嘅信心唔強。依家螞蟻集團重新上市動向
又未明，加上魚缸呢排比較弱，阿里巴巴技術走勢未見好轉，無貨嘅朋友可以等佢落番８０銀樓
下先博一博。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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