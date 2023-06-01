《魚缸博客》京東（０９６１８）今年嘅６１８購物節開波喇，美的、海爾、小米

（０１８１０）、格力、蘋果等品牌銷售額瞬間破億，１０分鐘銷售額破億嘅品牌數量按年增加

２３％，超過６成新商家５分鐘成交額突破５月日均全日成交額。另外，近５成中小商家成交額

增長超過２倍，３Ｃ、汽車等成為銷售極佳嘅熱門品類。

６１８購物節期間，３Ｃ數碼品類依然表現強勁。開波１０分鐘內，蘋果品牌成交額１秒破

億，小米、榮耀、ＯＰＰＯ、ｖｉｖｏ、華為、三星等手機，加埋ＭｉｎｉＬＥＤ同ＯＬＥＤ顯

示器、微單相機成交額按年增長都超過１倍；客制化鍵盤成交額按年增長超過１０倍；大功率移

動電源、桌面音箱、無人機成交額按年增長超過１﹒５倍；電子教育品類成交額按年增長１﹒２

倍，學而思、小猿、作業幫等新晉品牌表現相當好。

京東又提到，喺京東雲「言犀」多模態人機交互技術支撐下，言犀虛擬主播應用全面升級，

喺今年６１８前上線咗３２款２Ｄ真人孿生新主播，同時超過１００位數字人主播全天候

ｏｎｌｉｎｅ，滿足全品類、多場景商家直播需求。６１８開啟後１０分鐘內，言犀虛擬主播開

播商家比舊年雙１１增幅近４倍。

有６１８嘅消息沖下喜，加埋美國眾議院通過債限法案，科技股暫時鬆一口氣。京東今日高

開１﹒９１％，之後升幅曾經擴大至４％，總算有啲反彈。不過，股價由今年年初開始不斷下跌

，跌穿晒過去嘅支持位，短線要火箭式上升就有啲難度嘅，好大機會喺１５０銀出現阻力，有貨

嘅朋友應該趁反彈盡快離場喇。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

