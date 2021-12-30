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【回顧展望－人仔硬淨】升浪已完？三大因素影響人幣走勢（附表列各大行明年預測）

30/12/2021

 　　疫情捲席全球兩年仍未消停，但在中國強勁貿易順差及資金流入支撐下，人民幣匯率愈戰愈勇，一度迫使人行出手遏制匯率急升值態勢，意外成為環球匯市中的贏家。展望明年人民幣前景，業界分析，主要關注三大關鍵因素，其一，內地的貿易順差能否持續強勁；其二，內地的貨幣政策走向；其三，中美關稅會否降低。

 

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(istock圖片)

 

 

出口替代國的角色還能扮演多久？


　　今年支撐著人民幣匯率的最重要因素，是中國的貿易順差非常強勁。新冠疫情下，越南等與中國存在競爭關係的出口國頻繁出現生產停滯和港口停擺，令全球日益依賴中國製造業。此外，內地嚴格的疫情防控，令國內消費疲弱，進而抑制進口。上述因素所帶來的結果是，中國貿易順屢次刷新紀錄高位，前11個月順差累計5817.1億美元，全年超過6000億美元幾乎是板上釘釘，將是2015年以來最高水平。高順差引發巨量企業結匯需求，不過，若明年歐美疫情轉好，上述趨勢可能大逆轉。

 

　　事實上，目前全球主要經濟體目前多數已啟動與病毒共存策略，即使近期有傳播力極強的Omicron變異株擾動，政策定力不減。隨著發展中國家疫苗接種率提升，後疫情時代全球經濟勢將重啟，工廠生產逐步恢復，中國的出口替代效應終將有減弱的一日。與此同時，全球航運在缺櫃、缺船、缺人手的情況下尚未能完全復原，運輸成本增加、商品出貨延遲、出貨量減少，或多或少會對出口構成壓力。

 

貨幣政策反向將導致外資急撤？

 

　　後疫情時代，通脹成為全球問題，歐美年內均開啟收緊銀根進程，美國聯儲局下半年已明顯加快縮減買債；相反，為抗衡新的經濟下行壓力，內地的貨幣政策竟轉向寬鬆，年內兩次下調存款準備金率後，12月20日人行又降低1年期貸款市場報價利率(LPR)5個基點。展望2022年，評級機構惠譽預計，人行將在明年3月下調實際政策利率(一年期中期借貸便利利率)，而美聯儲將幾乎於同時啟動加息。目前市場預期美聯儲明年將加息三次，伴隨中美利差持續收窄，人民幣資產的吸引力勢必大減，屆時中國可能面對資本外流和人民幣貶值的問題。

 

關稅削減將支撐人民幣？

 

　　中美關係明年依然牽動人民幣走勢。中美第一階段貿易協議將於2022年初生效滿兩周年，瑞穗銀行表示，首階段協議檢討在即，美國通脹高企下，中美或有更大空間削減關稅，而中方對人民幣升值或有更大容忍程度。高盛亦認為美國在未來幾個月內有可能排除一些有針對性的關稅，盡管從宏觀經濟的角度來看，其規模可能不會非常大。

 

　　此外，明年1月會是《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)正式生效，協定已經得到十個成員國簽訂，協定方向主要是減少各國間的關稅，大大增加亞洲區的貿易流量。分析認為，由於中國是區內的一大製造業出口國，相信RCEP會增加人民幣的流通量及亞洲各國的人民幣儲備量，促進人民幣國際化，因而支持人民幣在未來持續升值。

 

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機構看法分歧 惠譽最淡看6.7兌一美元

 

　　渣打、ING銀行與花旗支持人民幣續升，首季均給予較高的目標價為6.3-6.35，大好友花旗更唱好明年第四季目標價或高見6.13兌一美元。機構認為，新型變種病毒Omicron可能推遲中國開放邊境時間表，但出口可獲支持，而資本流入亦會加快。

 

　　惟另一部分大行看淡人民幣走勢，其中大淡友惠譽預計，2022年底或將貶至6.7。緊接著中金、美國銀行亦較悲觀，預期人民幣低見6.6。機構認為，明年中國產品外需減弱，以及中美貨幣政策立場分化趨勢將支持美元兌人民幣走強，導致人民幣明年會逐步回落。

 

撰文：經濟通通訊社記者徐曉瑩

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