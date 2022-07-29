《神州經脈》習拜通話未提減關稅 上半年FDI增兩成 A場疲弱

中美元首通話無破冰進展，加上美國經濟連續兩季錄得萎縮，陷入技術性衰退。滬深股市周五早上（29日）窄幅高開後急速轉跌，午後更一度跌超1.1%低見3246.37點，最終收跌0.89%，報3253.24點，本周累跌0.51%；深成指跌1.3%，創業板指跌1.31%。旅遊股、酒店餐飲股、民航股、白酒股大幅走低。

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外資周五再次淨流出17.19億元（人民幣．下同）。兩市成交連續兩日突破萬億關口，全日成交10148億元，按日微升0.7%。人民銀行連續三日進行20億元7天期逆回購操作，中標利率持平2.10%，周五實現淨回籠10億元。本周累計淨回籠120億元。



國家統計局將於周日（31日）公布7月官方製造業PMI，7月財新製造業PMI亦將於下周一（8月1日）公布。據《路透》綜合24家分析機構的預估中值顯示，因穩增長政策效果逐步釋放，疊加防疫政策優化調整後供應鏈、物流等進一步暢通，7月官方製造業採購經理人指數（PMI）料在擴張區域進一步升至50.4，創一年最高。6月該指標因疫情緩和時隔三個月重返榮枯線上至50.2。



今日新聞精選



1. 國家主席習近平28日晚上應約同美國總統拜登通電話，中國官媒形容雙方就中美關係及雙方關心的問題進行了坦率溝通和交流。此次通話長逾兩小時，台灣成為雙方主要議題之一，至於外界關注美國會否削減對中國輸美商品徵收的關稅，白宮聲明就未有提及。兩國元首同意保持聯繫，責成雙方工作團隊，繼續跟進在通話中討論過的內容，特別是應對氣候變化及衛生安全。有美國高層官員會後透露，拜登和習近平正尋求親自會晤。分析指，兩人最有可能在11月在印尼舉行的二十國集團峰會期間會晤。此次中美元首的通話，雙方都確認有談到台灣問題，習近平警告拜登在台灣議題上玩火必自焚。另據外電報道，拜登表示反對北京以武力統一台灣，但同時表示美國不支持台灣獨立。中美兩國元首通話甫結束，據報美國國會眾議院議長佩洛西將於當地時間周五展開亞太之行，但目前尚不清楚會否訪問台灣。台海局勢持續緊張，台灣的陸軍司令部周四（28日）發布公告稱，當天有身份不明的無人機兩度掠過東引地區上空，東引指揮部發射信號彈示警驅離，並保持戰備警戒及實施隱掩蔽作為。



2. 中國商務部公布的數據顯示，1-6月，全國實際使用外資金額7233.1億元，按可比口徑同比增長17.4%（折合1123.5億美元，增長21.8%）。今年1-5月，全國實際使用外資金額5642億元，同比增17.3%（折合877.7億美元，同比增22.6%）。從行業看，服務業實際使用外資金額5371.3億元人民幣，增長9.2%。高技術產業實際使用外資增長33.6%，其中高技術製造業增長31.1%，高技術服務業增長34.4%。從來源地看，南韓、美國、德國實際對華投資分別增長37.2%、26.1%和13.9%（含通過自由港投資數據）。從區域分布看，中國東部、中部、西部地區實際使用外資分別增長15.6%、25%和43.9%。商務部亦公布，中國1-6月對外非金融類直接投資（ODI）3516.7億元人民幣，同比增長0.8%；折合542.4億美元，同比增長0.6%。期內，對外承包工程完成營業額4580億元人民幣，同比增長4.2%；折合706.4億美元，同比增長4%。新簽合同額6715.6億人民幣，同比下降6.1%；折合1035.8億美元，同比下降6.2%。



3. 美國國會通過晶片補貼法案，向半導體行業提供補貼，以應對中國及其他外國製造商的競爭。眾議院的投票結果有243票支持，187票反對，1名民主黨眾議員棄權。法案獲得218名民主黨人及24名共和黨人支持，將送交白宮，預計總統拜登最快下周初簽署成為法律。在北京，外交部發言人趙立堅回應表示，美國如何發展自己是美國自己的事，但不應為中美正常的科技人文交流合作設置障礙，更不應該剝奪和損害中方正當的發展權益。中美科技合作有利於雙方共同利益和人類共同進步，搞限制脫勾，只會損人害己。同時，中國堅持把國家和民族發展放在自己力量的基點上，任何限制打壓都阻擋不了中國科技發展和產業進步的步伐。上述晶片法案若獲兩院通過，美國將為半導體產業提供逾520億美元的補貼和為晶片廠提供估計價值240億美元的投資稅務優惠，吸引半導體廠商在美設廠投資，而且法案禁止受補助企業於未來10年在中國或其他不友善的國家內建置新廠，或是擴充先進製程的產能。



4. 全國周四新增本土確診及無症狀感染合計450宗，連續第三日下降。上海衛健委公布，28日上海新增本土新冠肺炎確診病例1例和無症狀感染者6例，均在隔離管控中發現，無社會面新增病例。根據病例所涉及的區域，上海1個區域劃為中風險區。深圳則新增4例病例。其中，3例在隔離觀察的密接人員排查中發現，1例在重點人員篩查中發現，連續兩天社會面零新增斷纜。值得關注的是，四川疫情有升溫趨勢，單日新增45宗本土陽性個案。成都市成華區新冠肺炎疫情防控指揮部最新發布關於全面加強社會面管控的通告。該通告自2022年7月29日0時起實施。通告提到，府青路街道出現陽性病例的小區實施「足不出戶、上門服務」；轄區內除府青路街道以外其他區域的小區院落實施封閉式管理，區域內人員非必要不外出。中共中央政治局稍早召開7月會議指，對疫情防控和經濟社會發展的關係，要綜合看、系統看、長遠看，特別是要從政治上看、算政治帳。要堅持人民至上、生命至上，堅持外防輸入、內防反彈，堅持動態清零，出現了疫情必須立即嚴格防控，該管的要堅決管住，決不能鬆懈厭戰。



5. 商務部消費促進司副司長安寶軍表示，商務部將堅定實施擴大內需戰略，高效統籌疫情防控和消費促進，多措並舉促進消費持續恢復。認真落實已出台的扎實穩住經濟和促消費一系列政策措施，進一步擴大汽車、綠色智能家電等消費，推動地方結合本地區實際出台配套措施，確保各項政策落實到位、發揮實效，促進消費回穩向好。商務部外國投資管理司司長陳春江29日在上半年商務工作及運行情況專題新聞發布會上表示，抓緊推出新的穩外資政策措施。加快修訂出台《鼓勵外商投資產業目錄》《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法》等專項政策，加強政策宣傳貫徹，確保落地見效。此外，要加大投資促進力度。辦好第22屆中國國際投資貿易洽談會等重點展會，積極開展產業鏈招商，力爭引進一批新的外資項目。組織舉辦跨國公司地方行活動，引導外資企業多去中西部和東北地區走一走，考察環境、拓展投資。



6. 人民銀行公布今年二季度金融機構貸款投向統計報告。截至今年二季度末，金融機構人民幣各項貸款餘額206.35萬億元，同比增長11.2%；上半年人民幣貸款增加13.68萬億元，同比多增9192億元。房地產貸款增速回落，2022年二季度末，房地產貸款餘額53.11萬億元，同比增長4.2%，比上年末增速低3.7個百分點；上半年增加6685億元，佔同期各項貸款增量的4.9%，佔比較上年全年水平低14.2個百分點。2022年二季度末，房地產開發貸款餘額12.49萬億元，同比下降0.2%，增速比上年末低1.1個百分點。其中，保障性住房開發貸款餘額4.56萬億元，同比減少1.9%，降幅比上季末縮小0.3個百分點。個人住房貸款餘額38.86萬億元，同比增長6.2%，增速比上年末低5.1個百分點。此外，中國房地產業協會會長馮俊在「博鰲21世紀房地產論壇」上表示，預料今年內地房地產數據續下滑，商品房銷售降二至三成，投資降約一成。



7. 在多家中國上市公司發行GDR並在瑞士證交所上市後，中國證監會副主席方星海與瑞士財政部國務秘書斯托菲爾共同宣布，中瑞證券市場互聯互通存托憑證業務正式開通。方星海致辭時表示，中瑞證券市場互聯互通存托憑證業務的開通，對拓寬雙向跨境投融資渠道，深化中瑞金融合作有著重要的意義。同日，深圳證券交易所和瑞士交易所通過視頻連線方式，舉行中瑞證券市場互聯互通首批GDR上市儀式。科達製造(滬:600499)、杉杉股份(滬:600884)、格林美(深:002340)及國軒高科(深:002074)全球存托憑證（GDR）在瑞士交易所成功上市交易。深交所表示，將繼續做好互聯互通存托憑證業務相關監管和服務工作，支持符合條件的深市上市公司赴境外市場融資發展，有序拓展互聯互通的廣度和深度，不斷增強資本市場全球資源配置和服務實體經濟的能力。



8. 國家主席習近平25日主持黨外人士座談會並發表講話稱，綜合判斷，中國發展仍具有諸多戰略性有利條件，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面不會改變。只要貫徹落實好中共中央決策部署，準確識變、科學應變、主動求變，就一定能夠抓住歷史機遇、贏得發展先機。習近平強調，全面落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求是一個整體，要一體認識、一體落實、一體評估，鞏固經濟回升向好趨勢，力爭實現最好結果。要高效統籌疫情防控和經濟社會發展工作。要堅持人民至上、生命至上，堅持動態清零，堅持外防輸入、內防反彈。宏觀政策要在擴大需求上積極作為，財政貨幣政策要有效彌補社會需求不足，保持流動性合理充裕。要提高產業鏈供應鏈穩定性和國際競爭力，優化國內產業鏈布局。要落實國家總體安全觀，強化糧食安全保障，提升能源資源供應保障能力，保持金融市場總體穩定。要以改革開放為經濟發展增動力。要扎實做好民生保障工作，著力保障困難群眾基本生活，做好高校畢業生就業工作。



9. 中共二十大前夕有現任正部級幹部落馬，工信部黨組書記、部長肖亞慶涉嫌違紀違法，目前正在接受中央紀委國家監委審查調查，肖亞慶此前落選黨的二十大代表名單，已經引發外界關注。外界盛傳，肖亞慶曾試圖割腕自殺但未遂，之後被中紀委人員帶走，但這一說法未獲官方證實。中央組織部有關負責人周五下午出席工信部領導干部會議，並宣布中央決定，金壯龍任工信部黨組書記，肖亞慶不再擔任該職務。肖亞慶任內大力推進電動車及國產晶片發展，而無獨有偶，據報國家集成電路產業投資基金股份有限公司總裁丁文武近日被有關部門調查，目前仍處於與外界失聯的狀態。在丁文武被帶走調查之前，另一位曾經的大基金高管也被調查。中紀委駐國開行紀檢監察組、吉林省紀委7月15日公布，國開行國開發展基金管理部原副主任、大基金的唯一管理人--華芯投資管理有限公司原副總裁路軍，因涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受中紀委駐國家開發銀行紀檢監察組紀律審查，和吉林省監委監察的調查。



10. 美國經濟連續兩季錄得萎縮，投資者展望聯儲局會較快結束加息周期，美元連續兩日走低。華爾街分析指，市場早已預料GDP下滑，聯儲局亦開始關注經濟放緩。市場仍普遍預聯儲局會在9月加息50基點。人民幣中間價小幅回調，即期匯率（CNY）周五早上則高開30點子，全日漲60點，收報6.7390，實現兩連揚，收盤價創7月13日以來逾兩周新高。交易員稱，中美元首對話、中央政治局會議召開和美聯儲加息等關鍵事件落地，人民幣外匯市場對此反應較為有限，後續料延續區間波動，等待新的指引。他們並表示，美國衰退擔憂使得中美利差倒掛有所緩和，長端掉期獲得提振反彈至近兩周高點。國家外匯管理局28日以視頻形式召開2022年下半年外匯管理工作會議指，下半年要加強跨境資金流動風險監測和應對，維護國家經濟金融安全。嚴厲打擊外匯領域違法違規活動。推進外匯儲備經營管理能力建設，保障外匯儲備資產安全、流動和保值增值。

撰文：經濟通中國組

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