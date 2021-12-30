三新股掛牌各領風騷 商湯曾急升逾兩成 專家點睇?

今天(30日)有三隻新股首掛，其中早前被美國列入黑名單而暫緩在港上市的中國人工智能軟件公司商湯(00020)最矚目。以今日股價表現所見，商湯無受美國制裁影響，高開1.56%報3.91元，其後升幅擴大至23.12%高見4.74元，半日仍升逾一成。另泉峰控股(02285)及聖諾醫藥(02257)亦於今日掛牌，半日分別升約兩成半及兩成。

(商湯「雲敲鑼」上市儀式視頻截圖)

遭美財政部列入制裁名單禁美企投資 中國駐美使館促撤回決定

商湯原於本月7日起招股，招股價介乎3.85至3.99元，集資57.75億至59.85億元，預計本月17日掛牌上市，每手1000股，入場費約為4030.2元，亦已於10日完成公開招股，但同日遭美國財政部以侵犯新疆人權為由列入制裁名單，13日宣布推遲招股，至上周一(20日)才重啟香港IPO認購，並刊發補充招股章程，當中提供有關美國監管發展及基石投資者的額外資料，招股至上周四(23日)中午，發行規模、招股價及集資額不變，最終下限定價3.85元，公開發售獲超額認購4.18倍，一手中籤率60%。



美國財政部將商湯列入「軍工企業」名單，禁止美企參與相關投資。中國駐美國大使館發言人指責美國嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則及嚴重損害中美關係，促請美國撤回決定。商湯亦在微博發表聲明，表示美國的決定與指控是毫無根據，表示強烈反對，並指科技發展不應該受到地緣政治影響，公司致力發展可持續、負責任、合乎倫理的人工智能技術，強調公司嚴格遵守相關國家和地區的法律法規。美國財政部公告則指，商湯發展了人臉辨識系統，分辨目標人物的種族，特別針對維吾爾族。

商湯：基石投資者排除美資 即使受打壓仍會研究原創技術



據補充招股章程，商湯引述法律顧問指出，美國財政部將商湯列入名單，並不限制任何美國人士購買商湯B類股份，或現有美國股東續擁有公司股份，惟由於相關美國規例不停轉變及發展，公司已要求美國投資者排除在認購全球發售股份之外，廣發基金、Pleiad基金、WT Asset Management Limited、Focustar資本及Hel Ved不再是基石投資者。最新9名基石投資者合共認購5.116億美元(約39.9億港元)股份，當中包括原有的混合所有制改革基金、國盛海外香港、上海人工智能產業股權投資基金及上汽香港，新增的包括徐匯資本、國泰君安證券投資、香港科技園創投基金、希瑪(03309)及泰州文旅。

商湯聯合創始人、董事長兼首席執行官徐立在上市儀式上表示，每個時代的企業都承載著不同希望與精神，現今世代人工智能行業應用廣泛、引領人類進步，AI顛覆市場認知，投資者亦認同技術的普惠價值，雖然疫情令全球化發展停頓，以及地緣政治因素令公司受到美國打壓，但未來仍會堅持研究原創技術。





林家亨：被制裁風險解除具元宇宙概念 可於招股價3.85元買入

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，由於已經排除所有美國投資者，未來不用擔心美國政府禁止美國人投資商湯而有資金流出造成沽壓，而商湯自已本身在中國及亞太區業務已足夠支持未來幾年高速發展，料被制裁風險解除後股價會受惠投機性買盤。他又指商湯在中國人工智能方面是獨角獸大龍頭，如看好未來AI及元宇宙發展，一定要買商湯。另商湯基石投資者名氣大，料對未來發展有很大助力，若看長線招股價3.85元已可買入。至於泉峰控股與創科實業(00669)經營同類業務，而創科股價自上市後愈升愈有，料對泉峰股價短期或有刺激，但其實兩者業務分別頗大，且泉峰規模小並非大龍頭，有賺就宜吼位沽貨。

林嘉麒：三隻新股宜先行食胡

新城晉峰資產管理董事林嘉麒表示，今日三隻新股上市，除最受關注的商湯(00020)之外，亦有鋰電概念的泉峰(02285)和聖諾醫藥-B(02257)。但整體林嘉麒都不看好三隻新股。

林嘉麒指出，商湯最後以招股下限定價，符合市場預期先回落的預期，故今日有空間炒高。現時已較招股上限更升一成有多，或有不少短線投資者會先行獲利，且未見有中長線資金進入，故不建議未持貨者追入。



另外泉峰去年至今年上半年的業績特別好，林嘉麒指現時估值不算便宜。他亦認為，市場對鋰電概念過分憧憬，但實際鋰電僅在新能源車有較大應用，股價現時水位亦較高，故建議投資者可待回到招股價後再考慮。

安信：商湯合理價值4.87-5.85元

安信證券發表研報指，商湯在AI技術研究上具有深厚的積累，且收入增長較快，具備一定的成長性，給予上市後的合理估值區間為4.87至5.85元。報告指，公司已經形成了一套成熟的人工智能模型生產體系，保證技術能力的領先性，看好公司的規模化潛力，或將助其獲得更大的市場份額，而AI行業應用場景的快速拓展可能會帶來更多的機會，商湯作為第一梯隊公司，具備更強客戶認可度，從而產生更強的業務拓展能力，有望獲得高於行業的營收增速。

商湯半日收報4.29元，較上市價3.85元上升11.43%，成交9.99億元。另泉峰控股半日收報55.05元，較上市價43.6元上升26.26%，成交6.09億元。聖諾醫藥半日收報79.2元，較上市價65.9元上升20.18%，成交7349萬元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組、中國組 整理：李崇偉

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