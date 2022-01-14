青啤盈喜連日升 大行齊唱好美銀看98元 CHEERS!

青島啤酒(00168)(滬：600600)發盈喜，預料去年純利約31.5億元(人民幣．下同)，按年增長約43%勝預期，美銀及高盛隨即唱好，均予買入評級，其中美銀更予目標價98港元。青啤今日(14日)股價最多曾升逾4%，連升3日累升逾半成。

(青島啤酒網頁截圖)

青啤：受惠主營業務利潤增長 主動開拓市場加快產品升級



青島啤酒公布，預計2021年度純利約31.5億元，按年將增加約9.48億元，增長約43%。扣除非經常性損益的純利約21.94億元，按年將增加約3.79億元，增長約21%。

純利增加主要因為主營業務利潤增長，統籌做好疫情防控和經營發展，發揮青島啤酒品牌，主動開拓國內外市場，加快推進產品結構升級，同時積極開源節流，降本增效，加上和政府收儲土地的非經常性損益事項所致，位於楊家群地皮的收儲補償款確認收入後，預計將增加純利約4.36億元。

美銀重申買入評級 產品價格或於農曆新年後達頂峰

美銀證券發表研究報告指，青島啤酒料2021年盈利按年升43%勝預期，主要由於一次性政府收儲土地的非經常性損益事項，扣除該一次性事項，核心盈利按年升23.3%，略低於市場預期的27%增長，不過大致符合該行預期。核心盈利略低於市場預期主要由於新冠疫情令第4季銷量疲弱及成本通脹，不過美銀重申其A股及H股「買入」評級，H目標價98港元，A股目標價115.2元，又上調其2021年每股盈利預測，以反映該一次性因素，另外大致維持2022及23年盈利預測。

美銀證券預計，產品價格或將於農曆新年後達頂峰，不過首季將面臨挑戰，主要因去年高基數影響。另預期今年平均價格將錄中單位數增長、收入增長將錄得中至高單位數增長，毛利率亦會持續擴張，令其核心盈利錄得16至19%增長。

高盛：啤酒股疫情不利因素已反映 股價下跌空間有限

高盛亦指，啤酒股短期因疫情不利及利潤壓力因素，已大致反映在股價之中，重申青島啤酒、華潤啤酒及百威亞太買入評級，並將潤啤列入確信買入名單，但均下調目標價。青啤目標價由87港元降至86港元，潤啤目標價由84.5港元降至79.6港元，百威亞太目標價由23.8港元降至23.6港元。高盛稱，由於2021年第4季至2022年首季受疫情持續困擾，將2021至23年內地啤酒股每股盈利調整0%至8%，主要反映2021年下半年利潤壓力，今年上半年較慢的銷售增長及包裝成本上升。

高盛又預計去年第4季預期整體啤酒銷量低於疫前水平3%至5%，與去年首9個月數字大致持平；去年下半年至今年上半年期間，預計每噸成本同比取得中至高單位數增長。不過，基於今年年初至今行業股價已調整5%至15%，去年第4季及下半年業績將反映下跌空間有限。

瑞信維持啤酒行業正面看法 青啤目標價升至90元

瑞信近日亦發表研究報告指，經過去年向下重評後，維持對內地啤酒行業正面看法，預計高端化趨勢可支持穩固盈利展望，重大投入成本通脹促使啤酒商提升出廠價。該行喜好依次為潤啤、青啤、百威亞太，予潤啤跑贏大市評級，目標價84港元；予青啤跑贏大市評級，目標價由88港元升至90港元；另百威亞太最壞時間可能已過，將其評級由中性上調至跑贏大市，維持目標價23.5港元。

青啤今日升2.69%收報68.8港元，連升3日，累計升幅5.52%，成交3.91億港元。潤啤則升0.09%收報58.15港元，惟百威亞太跌0.5%報20.1港元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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