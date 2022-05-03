【陶冬專訪】俄黑土地陷「無米之炊」 端穩中國飯碗須握緊自己種子（有片）

德國著名化工、醫藥和農業集團拜耳發表聲明，該公司將停止在俄羅斯和白俄羅斯的一切非必要業務。幾乎同一時間，世界上其他幾個主要的種業集團也停止了向俄羅斯出口種子。俄羅斯的種子進口一夜間被制裁，肥沃的黑土地剎那間變成「無米之炊」。這給我們甚麼啟示？



巧婦難為無米炊



瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士在接受《經濟通》記者專訪時說，俄羅斯地大物博，糧食幾乎完全自給自足，但是它需要從海外進口90%的馬鈴薯種子和近乎100%的甜菜種子。玉米、大豆、向日葵種子也嚴重依賴進口。缺少了種子，俄羅斯肥沃的黑土地也巧婦難為無米之炊。



陶冬指出，俄烏衝突，西方積極迅速地對俄實施了經濟貿易制裁，打出了一張有一張經濟牌，凍結外匯儲備、凍結銀行賬戶、剔除SWIFT、能源禁運，現在又祭出種子制裁。應該說美國對金融戰、貿易戰進行了深刻的研究，和平時期和全球化之中，大家習以為常的貿易、金融活動中居然藏有眾多的陷阱，而且不少是國之命脈。



回看中國，這些年國外種子的佔比愈來愈高。國外種子經過篩選甚至基因改造，在產量和抗病上具有明顯的優勢。但原來，那些種子按一粒一粒賣而不是按斤賣，而且無法再繁殖，所以農民需要年復一年地購買種子。



陶冬指出，中國科學家發表的育種論文佔全世界第一，從事育種的研究人數佔全世界第一，但是全國7000多家種籽企業一年的研發總投入只有40億元，不到拜耳一家的研發經費的一半。這就是為甚麼中國在大的品種上至今未能出現世界一流的種子，基礎研究也未能順利轉化成產業優勢。



自己握緊自己種子 才能端穩中國飯碗



「中國種業與世界先進水平之間的差距，還是不小的。種業強國已經進入在常規育種、生物科技、信息技術、人工智能之間實施互動篩選，我稱之為育種4.0時代。而中國則仍處在雜交育種階段，大約是2.0版。在育種技術上的差距以及尚未形成的商業化過程，使得中國對進口種子的依賴愈來愈大。」



他又說:「近幾年中國政府不斷強調糧食安全、食品安全，而且把糧食安全上升到了國家安全的層面，指出『種籽是我國糧食安全的關鍵，只有用自己的手攥緊中國種子，才能端穩中國飯碗，才能實現糧食安全』。」



中國化工集團，在2017年斥巨資430億美元收購了瑞士先正達，這是中國歷史上最大的一單海外併購，先正達是全球第一大農藥第三大種子農化科技公司，種籽業務佔全球8%的市場份額。「現在看來，這算是未雨綢繆的好棋。」

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