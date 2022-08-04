  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

港大打造科技樞紐Tech Landmark 助力香港成為國際創科中心

04/08/2022

hku

左起：校委會主席黃沛詩女士、嘉里集團有限公司主席郭孔丞先生、校監李家超先生、副校監李國寶博士、信興教育及慈善基金主席蒙德揚博士及校長張翔教授

 

香港大學宣布未來科研及基建發展計劃，建設科創新地標Tech Landmark，積極配合國家科技產業升級及推動香港創科發展。

 

港大將成立12所聚焦跨學科的世界級策略性重點研究院，從事人工智能、大數據、智能材料、量子科學、數學、資訊科技、氣候變化、碳中和、全球貧窮及生物醫學工程等跨學科研究，作為港大重點研究基地，以及創新思維、學習、教學、研究和創業的樞紐。

 

香港大學校監、特別行政區行政長官李家超日前出席了港大111周年慶典暨Tech Landmark項目動土儀式。他在致辭時引述國家主席習近平七一講話中對年輕人的關心，並承諾特區政府會繼續全力支持大學發展。

 

「 Tech Landmark 設計非凡，而這也只是港大宏圖之一，未來還包括蒲飛路校園和醫學院擴建等。港大這些建設，完全符合國家『十四五』規劃將香港建成國際創科中心的政策，港大定能保持其在香港創科路上最前沿的位置。」– 香港大學校監李家超

 

cover

 
未來發展宏圖 結合科研創新及人文精神


港大踏入第二個世紀，Tech Landmark項目不僅是港大發展的重要里程碑，也為大學未來結合人文學科與世界級創新科技的連串項目展開序幕。該項目將在本部校園合共三幢大樓的建築群，預計於2024年落成。 Tech Landmark，只是嶄新宏圖的起點。

 

未來幾年的前沿拓展項目，還有位於沙宣道的新建築群、世界級研究及深科技實驗室的全球創新中心（Global Innovation Centre）、蒲飛路校園的可持續發展及智慧校園空間、港大-深圳校區、住宿與培育學生人文素養並重的黃竹坑學生村住宿學院以及西高山發展項目。

 

大學將持續增強學術實力，積極從世界各地延攬優秀的人文及科創學者，並肩負培養及發展區內頂尖人才的重任，營造活躍的學術氛圍、充滿活力的跨學科合作及知識轉移平台。香港大學將以科技、創新和熱情，為國家加快科技建設，致力解決世界難題。

 

HKU3

蒲飛路校園

 

HKU4

全球創新中心

HKU5

港大-深圳校區

 

HKU6

黃竹坑學生村住宿學院

 

HKU8

西高山發展項目

 

郭氏集團及信興基金合捐八億 港大建科創地標

 HKU9

Tech Landmark概念圖

 

港大喜獲郭氏集團捐贈五億港元，以及信興教育及慈善基金捐贈三億港元， 率先支持Tech Landmark 。港大校長張翔教授由衷感謝兩位長期鼎力支持大學的夥伴，讓大家一起實踐理想，匯聚科研創新，傳承人文精神。

 

「巍巍學府，使命傳承。大學將更努力以知識回饋社會，服務香港和國家，彰顯人文關懷。 Tech Landmark動土，見證以開拓知識應對未來，憑藉對老齡化社會、智能城市、大數據等重大課題的研究應用， 將創新科技和方法改善社會民生。」– 香港大學校長張翔教授

 

HKU7

港大學生施俊康

 

修讀會計及金融的港大學生施俊康認為Tech Landmark對推動社會發展，尤其是金融方面的發展，有著重要角色，他說:「推動社會進步的核心是創新，而創新的核心是科學。另一方面，知識的中心是大學。Tech Landmark結合創新和知識兩個核心，推動未來發展。從金融角度來說，目前港股市場的科企主要是內地公司，香港公司非常少，Tech Landmark長遠可能會為未來更多科企上市，尤其是香港科技股，打下良好基礎。」

 

HKU8

港大學生Tehreem Fatima

 

來自巴基斯坦的港大醫學院二年級生Tehreem Fatima說:「港大給我一個成長進步及發掘個人長處的良好環境，醫學院校園剛有一幢新建築物落成，象徵大學正擴張及發展。Tech Landmark雖然與醫學院並無直接關係，但科技與醫學知識必須互補，醫學突破需要金融科技及大數據協助，互相協調才能有新的發現。Tech Landmark是港大進步的標記。」

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回市場動向

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

92.900

異動股

00700

騰訊控股

307.600

異動股

00175

吉利汽車

17.840

更多市場動向

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 32,803.47
    +76.65 (+0.234%)
  • 標準普爾500指數
    跌 4,145.19
    -6.75 (-0.163%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 12,657.56
    -63.03 (-0.495%)
精選預託證券 More
02628 中國人壽
按盤價(HKD)︰升11.555
變動率︰+1.099%
較港股︰+0.30%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升92.314
變動率︰+1.031%
較港股︰-1.11%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升4.894
變動率︰+0.972%
較港股︰+0.08%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌302.217
變動率︰-3.023%
較港股︰-1.75%
精選中資美股 More
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰跌48.130
變動率︰-2.075%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌61.910
變動率︰-2.273%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌4.650
變動率︰-3.125%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌92.560
變動率︰-4.998%
精選美股 More
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰升22.180
變動率︰+18.864%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升93.050
變動率︰+4.668%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌864.510
變動率︰-6.630%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰跌84.920
變動率︰-13.515%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 05/08/2022 20:13 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：05/08/2022 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 05/08/2022 20:13 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 92.900
  • 00700 騰訊控股
  • 307.600
  • 00175 吉利汽車
  • 17.840
  • 00883 中國海洋石油
  • 9.510
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 93.100
股份推介
  • 01084 綠新親水膠體
  • 3.410
  • 目標︰$4.50
  • 01799 新特能源
  • 19.480
  • 目標︰$25.00
  • 02772 中梁控股
  • 0.920
  • 目標︰$1.20
  • 02888 渣打集團
  • 57.300
  • 目標︰$62.80
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 75.200
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 92.900
  • 00700 騰訊控股
  • 307.600
  • 00388 香港交易所
  • 358.000
  • 00941 中國移動
  • 50.850
  • 00005 滙豐控股
  • 51.100
報章貼士
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 92.900
  • 目標︰--
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 137.800
  • 目標︰$160.00
  • 06618 京東健康
  • 61.600
  • 目標︰$70.00
熱炒概念股
即時重點新聞

05/08/2022 16:34  《盤後部署》百濟神州現價買入值博率不高，中石油有個位不容有失

05/08/2022 16:21  【台海局勢】中國外交部:對美眾議長佩洛西及其直系親屬實施制裁

05/08/2022 17:18  【新冠肺炎】消息:政府最快下周一公布縮短酒店隔離措施

05/08/2022 13:21  【中概焦點】據報滴滴欲引入國企股東，以避免遭當局進一步處罰

05/08/2022 17:14  【內房困局】中國奧園:近九成房地產項目按計劃及進度進行

05/08/2022 17:58  【北水炒Ｄ乜】淨流入１５﹒９億人幣，買騰訊沽中海油

05/08/2022 08:38  【大行炒Ｄ乜】高盛大削長實１７％目標兼降級，多間大行唱好阿里

專題透視
人氣文章

新聞>市場動向

新宣傳片彰顯港人創新精神 生產力局致力Make Smart Smarter
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》中國對佩洛西實施制裁　滬指返三千二全周跌0.8%
人氣文章

新聞>財經熱話

炒國產替代預期晶片股連日抽升　中芯再飆7%業績前宜見好即收？
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

海洋公園渡輪服務周六登場！持門票免費往返水上樂園及香港仔、鴨脷洲！逢星期幾有船？搭幾耐？（附路線、時間表及上船位置）
人氣文章

陶冬天下．陶冬

美元持續走強 新興市場麻煩來了
人氣文章

健康快車．石鏡泉、吳國雄

我們真的了解COVID 19嗎 ?
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

過一個充滿運動時尚的夏日！Blink Blink背心、編織袋、新款穆勒鞋，Prada三款不能錯過的時尚單品
人氣文章

Beauty

悶熱夏日也能擁有好心情！燕麥奶茶色美甲推薦，簡約貓眼、花朵圖案、獨特暈染，低調優雅質感人見人愛！
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

重新體驗4年前的美容科技： 遠紅外線美容！依飛神筆、LED面罩效果怎樣？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
MIRROR演唱會意外｜粉絲受驚、不安？紅十字會啟動心理支援熱線、教3招應對方法+呼吸練習放鬆心情
人氣文章
自然感染是上天賜的一針？ 藥劑師：抗體會下降難取代疫苗！高危者盡快打第3、4針
人氣文章
世界上「最熟悉的陌生人」！分手後，怎樣面對那位伴你度過生命中難忘時光的他 / 她？再見亦是朋友？還是老死不相往來？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/08/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/08/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/08/2022 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/08/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章市場動向05/08/2022
新宣傳片彰顯港人創新精神 生產力局致力Make Smart Smarter
人氣文章中國故事05/08/2022
《神州經脈》中國對佩洛西實施制裁　滬指返三千二全周跌0.8%
人氣文章財經熱話05/08/2022
炒國產替代預期晶片股連日抽升　中芯再飆7%業績前宜見好即收？
人氣文章財經熱話05/08/2022
【虛幣世界】比特幣見底未？熊市點樣獲利？
人氣文章FOCUS05/08/2022
【FOCUS】英生活成本危機惡化 加息半厘難扭實質負利率
人氣文章財經熱話05/08/2022
【英國加息】英倫銀行加息半厘　英鎊兌港元重返十算？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金