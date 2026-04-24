24/04/2026 19:24
《日入而息》傳內地科企新增美國資本投資須獲批准，二手樓價指數創兩年半新高
|中國據報要求月之暗面等科技企業，未經批准不得接受美國資本投資
|中國禁止向7家歐盟實體出口兩用物項，稱其涉對台軍售
|香港寬頻(01310)中期純利升0.1%至1.1億元，維持派息15.5仙；香港寬頻料本財年資本支出續升，將推企業版OpenClaw應用方案
|長汽(02333)首季純利跌46%至9.45億人幣，收入升13%
|招金礦業(01818)首季純利升80.4%至11.89億人幣
|保監局指去年險企財產損壞業務承保利潤大跌97%，涉宏福苑火災賠付
|滙豐保險去年新造保費514億升四成，新造業務保費及年化新保費均市場第一；中銀人壽去年新造標準保費按年升五成，創歷史新高
|中原CCL按周微升0.03%創近兩年半新高，料短期樓價繼續向上
|差估署《香港物業報告2026》指住宅市場全面復甦，預測今明兩年私樓落成量連繼續下跌
|城大校長梅彥昌以私人理由請辭即時生效，首席及常務副校長李振聲署任
|小鵬(09868)料今年量產飛行汽車和人形機器人，並於廣州啟動Robotaxi測試
|小米(01810)雷軍預告5月底發布YU7 GT；雷軍稱小米YU7 GT將於5月底發布，最高時速300公里
|王毅稱中柬持續合作，堅決徹底鏟除網賭電詐毒瘤
|王文濤見平治董事長冀歐洲業界發聲，籲歐盟調整不當經貿限制；王文濤見空中巴士CEO稱合作共贏中開拓更廣闊發展空間
|中美展開新一輪大熊貓保護合作，「平平」「福雙」將赴美旅居十年；兩隻大熊貓將赴美，中國外交部：為增進中美人民友誼作出新貢獻
|美國指責中國竊取AI技術，華外交部堅決反對美方污蔑抹黑
|中國首3月FDI為2496億元人民幣，同比下降7.3%
《即日市況》
|晶片股強勢恒指轉升62點收報25978，北水連續四日流入，全周跌182點斷三連升
《深滬股市》
|滬綜指收跌0.33%，本周升0.7%連漲三周
《美元匯價》
|歐元最新報1.1686/87，日圓最新報159.74/75
《公司業績》
|香港寬頻(01310)中期純利升0.1%至1.1億元，維持派息15.5仙
《公司資訊》
|盛業(06069)大股東兼主席近月累斥5015萬元增持
|中國電力(02380)3月售電量同比跌4%，首季累跌超5%
|港燈(02638)5月燃料調整費下調至每度電26仙，惟年中起料顯著上升
|新地(00016)廣州南站「峻鑾」加推10伙，折實入場244萬元人民幣起
|葉氏化工(00408)越南年產能約3000噸新廠房開業，主要服務東南亞高端塑膠塗料客戶
|匯豐促成國泰(00293)公開發行20.8億港元債券
|滙豐保險去年新造保費514億升四成，新造業務保費及年化新保費均市場第一
|天星銀行升級為象象銀行，目標打造更簡易一站式銀行服務
|屈臣氏集團於全球50大零售商排名中位列第14位
|Keeta夥油公司緩送遞員成本負擔，蜆殼汽油折扣升26%
|阿里雲穩居亞太區最大雲端服務商，市場份額升至22.5%；天貓入局整車銷售，與長安汽車合作賣「甄選好車」並啟動「百億車補」
|小鵬(09868)料今年量產飛行汽車和人形機器人，並於廣州啟動Robotaxi測試
|小米(01810)雷軍預告5月底發布YU7 GT；雷軍稱小米YU7 GT將於5月底發布，最高時速300公里
|比亞迪(01211)、吉利(00175)、理想(02015)等逾10家頭部車企宣布接入千問
|比亞迪(01211)已建成5356座汽車閃充站，今年目標2萬座；比亞迪方程豹首發轎車系列定名「方程S」，第三季上市
|長汽(02333)首季純利跌46%至9.45億人幣，收入升13%
|招金礦業(01818)首季純利升80.4%至11.89億人幣
|暢捷通(01588)首季純利按年增3%，營業收入升13%
|中國金融投資管理(00605)附屬授出880萬人幣貸款
|弘陽地產(01996)延長提早重組支持協議費用及基礎重組支持協議費用期限
|邁威生物(02493)發售價釐定為每股27.64港元
|金川國際(02362)附屬簽訂借款合同，總金額上限1500萬美元
|萬咖壹聯(01762)累計回購逾2824萬股，涉資近2467萬元
《中國要聞》
|全國人大法工委表示社會救助法擬將「流浪乞討人員」表述改為「流散人員」
|今年首季義烏外貿進出口突破2000億，創同期新高
|中證監表示即日起允許合格境外投資者參與國債期貨交易
|航天局、市監總局發布商業航天標準體系，推進標準化建設
|航天局指羲和二號任務開放國際合作，共同探索太陽科學
|天問三號擬2028年前後發射、2031年前後攜火星樣品返回地球
|國家電網據報已內部印發具身智能發展規劃，年內總投資約68億
|中證監部署年度打擊財務造假專項行動，此前18家公司強制退市
|財政部表示有獎發票逾4億人次參與，以舊換新帶動超5400億銷售額
|中國首3月FDI為2496億元人民幣，同比下降7.3%
|上海「五五購物節」4月30日啟動，各區將發近2億元消費券
|駐泰使館籲勿輕信高薪招聘、結伴旅行指多名國民被騙至泰緬邊境從事電騙
|首季財政收入增2.4%創三年同期新高，支出規模達預算25%近五年最快
|今年超長期特別國債開始發行，20年、30年期中標利率均為
|人行50億逆回購利率持平，全周放水140億
|外匯局指3月外匯市場總計成交4.36萬億美元
|豐田中國宣布加強本土化戰略，讓中國管理團隊走到台前
|DeepSeek-V4預覽版正式上線並開源，百萬字超長上下文將成「標配」
|豆神教育推出AI短劇平台，面向全球企業客戶提供SaaS服務
|人形機器人企業樂聚智能完成IPO輔導工作，騰訊、深創投曾參投
|深藍汽車表示今年提升海外目標銷售量，料國內車市將輕微下降
|五菱與華為乾崑深化合作，首款合作旗艦車型「華境S」5月8日上市
|嵐圖汽車加速發力純電賽道，深耕歐洲、布局中東、進軍右舵市場
|中國首款原生開發Robotaxi「Eva Cab」原型車亮相北京車展
《寶島快訊》
|台股收升逾3%報38932點創新高，台積電衝上2185元新天價
《大國博弈》
|王毅稱中柬持續合作，堅決徹底鏟除網賭電詐毒瘤
|王文濤見平治董事長冀歐洲業界發聲，籲歐盟調整不當經貿限制；王文濤見空中巴士CEO稱合作共贏中開拓更廣闊發展空間
|中美展開新一輪大熊貓保護合作，「平平」「福雙」將赴美旅居十年；兩隻大熊貓將赴美，中國外交部：為增進中美人民友誼作出新貢獻
|美國指責中國竊取AI技術，華外交部堅決反對美方污蔑抹黑
|中國禁止向7家歐盟實體出口兩用物項，稱其涉對台軍售
|芬蘭外長指中俄關係將阻中歐貿易，中國外交部促勿將問題政治化
《國際要聞》
|瑞士嘉盛指中東戰事造成明顯衝擊，大多數海灣國家料陷衰退
|印尼外長表示不會對通過馬六甲海峽的船隻徵收通行費
|日本福島核事故反應堆內部，測得極高水平核輻射
|參與挾持馬杜羅的美軍特種兵，在秘密行動前押注獲利40萬美元，特朗普承諾調查
《外圍經濟》
|亞市早盤油價上漲，因霍爾木茲海峽仍關閉；高盛指波斯灣石油日產量較戰前下降57%
|瑞士嘉盛銀行指歐洲央行4月無需加息，瑞士央行料按兵不動
|意大利據悉今年將取代希臘，成為歐元區負債率最高國家
|日本財務大臣片山皋月口頭干預匯市
|Nike將裁減1400個職位，主要集中在技術部門
|OpenAI發布全新AI大模型GPT-5.5，迄今智能程度最高
|畢馬威美國削減10%審計合伙人，以提升生產力及應對AI變革
《其他消息》
|李家超稱與港區人大政協就首份「香港五年規劃」交流，社會及市民共同參與十分重要
|政府委任翟紹唐為競委會主席，並委任七名新委員及再度委任八名現任委員
|泰晤士亞洲大學排名2026指香港八所資助大學全入百強，教大嶺大首上榜
|貿易單一窗口第三階段首批服務下周五推行
|香港機場3月客運量按年升19.6%，貨運量跌4.4%
|差估署《香港物業報告2026》指住宅市場全面復甦，預測今明兩年私樓落成量連繼續下跌
|中原CCL按周微升0.03%創近兩年半新高，料短期樓價繼續向上
|城大校長梅彥昌以私人理由請辭即時生效，首席及常務副校長李振聲署任
|證監會與全球證券監管機構合作打擊金融網紅違法活動
【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇