《日入而息》傳內地科企新增美國資本投資須獲批准，二手樓價指數創兩年半新高

盛業(06069)大股東兼主席近月累斥5015萬元增持

中國電力(02380)3月售電量同比跌4%，首季累跌超5%

港燈(02638)5月燃料調整費下調至每度電26仙，惟年中起料顯著上升

新地(00016)廣州南站「峻鑾」加推10伙，折實入場244萬元人民幣起

葉氏化工(00408)越南年產能約3000噸新廠房開業，主要服務東南亞高端塑膠塗料客戶

匯豐促成國泰(00293)公開發行20.8億港元債券

滙豐保險去年新造保費514億升四成，新造業務保費及年化新保費均市場第一

天星銀行升級為象象銀行，目標打造更簡易一站式銀行服務

屈臣氏集團於全球50大零售商排名中位列第14位

Keeta夥油公司緩送遞員成本負擔，蜆殼汽油折扣升26%

阿里雲穩居亞太區最大雲端服務商，市場份額升至22.5%；天貓入局整車銷售，與長安汽車合作賣「甄選好車」並啟動「百億車補」

小鵬(09868)料今年量產飛行汽車和人形機器人，並於廣州啟動Robotaxi測試

小米(01810)雷軍預告5月底發布YU7 GT；雷軍稱小米YU7 GT將於5月底發布，最高時速300公里

比亞迪(01211)、吉利(00175)、理想(02015)等逾10家頭部車企宣布接入千問

比亞迪(01211)已建成5356座汽車閃充站，今年目標2萬座；比亞迪方程豹首發轎車系列定名「方程S」，第三季上市

長汽(02333)首季純利跌46%至9.45億人幣，收入升13%

招金礦業(01818)首季純利升80.4%至11.89億人幣

暢捷通(01588)首季純利按年增3%，營業收入升13%

中國金融投資管理(00605)附屬授出880萬人幣貸款

弘陽地產(01996)延長提早重組支持協議費用及基礎重組支持協議費用期限

邁威生物(02493)發售價釐定為每股27.64港元

金川國際(02362)附屬簽訂借款合同，總金額上限1500萬美元