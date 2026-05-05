05/05/2026 19:10
《日入而息》滙控首季稅前盈利跌逾1%遜預期，本港首季GDP預估增5.9%遠勝預期
|滙控(00005)首季列帳基準稅前利潤跌1.1%，息0.1美元；首季收入增6%，預期信貸損失增至13億美元，受英國欺詐案和中東戰爭相關撥備拖累；首季香港業務除稅前利潤按年增5%至25.89億美元；中東衝突下，料稅前利潤受中至高個位數百分比不利影響；通脹與利率走勢不明或導致香港商業房地產需求疲弱；預期私有化恒生於2028年底前實現5億美元除稅前收入和成本協同效益；未來續投資中東財富管理業務，中東戰事撥備或有機會回撥；郭珮瑛稱銀行業務淨利息收益指引未來或仍有上調空間
|本港第一季GDP預估增長5.9%，遠超預期，並為近五年來最強季度增長
|長和(00001)旗下CKHGT出售VodafoneThree49%股權，料交易帶來近455億港元現金
|新世界(00017)傳計劃出售三家香港酒店投資組合中50%股權，估值達156億元
|李家超稱香港可持續航空燃料生產基地項目落戶東莞，為兩地互利共贏成果；怡斯萊可持續航空燃料生產基地落戶東莞，未來5至10年計劃在大灣區投資逾百億
|舖王鄧成波兒子鄧耀昇繼4月後再被入稟申請破產，案件6月30日聆訊
|中國移動(00941)將推出AI-eSIM產品，可應用於AI玩具、智慧穿戴等終端
|伊朗外長阿拉格齊前往北京與王毅會談，討論雙邊關係和地區局勢
|中國外交部敦促美方立即終止對古巴制裁，堅定支持古巴維護國家主權；美方威脅收緊對華簽證，斥中方拖慢非法居留國民遣返進程
|黃仁勳稱中國不應獲最先進芯片，惟籲美放寬半導體出口管制
《即日市況》
|恒指全日跌197點收報25898，成交僅1222億元逾半年新低，滙控績後插足半成
《美元匯價》
|歐元最新報1.1690/92，日圓最新報157.51/56
《公司業績》
|滙控(00005)首季列帳基準稅前利潤跌1.1%，息0.1美元；首季收入增6%，預期信貸損失增至13億美元，受英國欺詐案和中東戰爭相關撥備拖累；首季香港業務除稅前利潤按年增5%至25.89億美元；中東衝突下，料稅前利潤受中至高個位數百分比不利影響；通脹與利率走勢不明或導致香港商業房地產需求疲弱；預期私有化恒生於2028年底前實現5億美元除稅前收入和成本協同效益；未來續投資中東財富管理業務，中東戰事撥備或有機會回撥；郭珮瑛稱銀行業務淨利息收益指引未來或仍有上調空間
《公司資訊》
|可孚醫療(01187)暗盤報40.6元，高招股價逾3%
|天星醫療(01609)首掛開報288元較招股價高近2倍，超購七千倍每手賺9475元；盤中曾升兩倍惟收市較高位挫28%，每手帳面仍賺5825元
|支付平台Nayax委任俊盟國際(08062)附屬為香港授權經銷商
|康特隆(01912)上午短暫停牌，以待刊發有關公司內幕消息及根據香港公司收購及合併守則作出的公告
|富通科技(00465)中途停牌，停牌前報2.24元升近78%破頂
|衍生集團(06893)中途停牌，此前主席內地遭刑拘股價屢創新低
|鑫苑服務(01895)延遲召開股東周年大會
|新城市建設發展(00456)今早開市前停牌，早前配售新股
|嘉里(00683)合作發展海盈山4B期三四房大宅命名為Collection Privee，短期內開售
|中國移動(00941)將推出AI-eSIM產品，可應用於AI玩具、智慧穿戴等終端
|長和(00001)旗下CKHGT出售VodafoneThree49%股權，料交易帶來近455億港元現金
|亞倫國際(00684)公眾持股量為24.04%，仍低於上市規則規定
|新地(00016)荃灣項目形瑨加推110伙，本周六賣154伙
|新世界(00017)傳計劃出售三家香港酒店投資組合中50%股權，組合總值達156億元
|衍生(06893)未就招售物業訂立任何買賣協議，申明復牌；衍生集團放售沙田工業中心全層工廈及尖沙咀寫字樓單位，意向價合共1.87億
|莊臣控股(01955)獲街道潔淨服務新合約金額約2.3億元，並獲公共運輸保安服務合約
|新城市建設發展(00456)申請股份自明日上午九時正起復牌
|萬保剛集團(01213)購南非物業，代價約390萬港元
|百奧家庭互動(02100)主席戴堅購入89.8萬股公司普通股
|證監會點名亞洲聯網科技(00679)股權高度集中
|恒生優進理財升級獎賞，降低入門門檻並加碼PayDay+出糧迎新獎賞
|力量發展(01277)認購MC Mining股份事項已於4月22日完成，MC Mining將成為間接非全資附屬公司
|聯眾(06899)清盤人已向債權人及股東發出其債權人及股東之首次報告，續停牌
《中國要聞》
|湖南瀏陽煙花廠爆炸增至26死61傷，已基本完成現場搜救；湖南瀏陽所有煙花生產企業全面停產整頓；湖南瀏陽煙花廠爆炸增至21死61傷，現場兩個黑火藥倉庫高危
|內地五一假期最後一天跨區域流動量料近3億人次；五一機票價格大漲後急跌，揭示內地民航「旺丁不旺財」之困；長三角鐵路今日料發送旅客428萬人次，五一累計約2410萬人次
|廣交會期間白雲機場超54萬人次外國人出入境，創新高
|廣州白雲機場T1航站樓5月7日起關閉改造，兩地鐵站將「飛站」
|海南液化天然氣二期工程料明年建成，儲氣能力將增4億立方米
|今年消費品以舊換新已帶動超6193億元銷售額，惠及近8500萬人次
|通威、隆基等光伏企業首季營收降至近年新低，部分連虧十季
|樓市新政發布後，深圳有新盤開盤當日售罄
|TCL據報擬出售印度工廠股份，尋求至多8億美元售價
|國藥太極在研生物藥司美格魯肽亮相廣交會，正式開啟全球招商
|華誼兄弟180萬股被法拍，橫琴天晟358萬元競得，溢價超9%
|上汽集團4月銷量32.88萬輛，同比降12.7%
《寶島快訊》
|台股收升0.16%，報40769.29點再創新高
|日本光刻膠企業JSR首在台設半導體材料生產基地，或最早2028年投產
|鴻海4月營收8321億新台幣創同期新高，同環比增速均大幅收窄
《大國博弈》
|伊朗外長阿拉格齊前往北京與王毅會談，討論雙邊關係和地區局勢
|中國外交部敦促美方立即終止對古巴制裁，堅定支持古巴維護國家主權；美方威脅收緊對華簽證，斥中方拖慢非法居留國民遣返進程
|黃仁勳稱中國不應獲最先進芯片，惟籲美放寬半導體出口管制
《國際要聞》
|伊朗戰火第67天，雙方在波斯灣交火，特朗普稱美國陷「迷你戰爭」
|戰事對東南亞經濟影響浮現，印尼現增長壓力，菲律賓通脹加劇
|美國白宮附近發生槍擊事件，一人被擊中；美國衛生部長宣布多項措施，協助美國病人逐步停用抗憂鬱藥
《外圍經濟》
|澳洲央行加息25基點至4.35厘，符預期
|美國3月耐用品訂單增長0.8%，高於市場預期
|聯邦快遞等運輸股大幅下跌，亞馬遜新舉措或顛覆美國物流市場
|馬斯克同意支付150萬美元，結束美國證券交易委員會針對推特的案件
|GameStop提議560億美元收購eBay
《其他消息》
|李家超稱香港可持續航空燃料生產基地項目落戶東莞，為兩地互利共贏成果
|廉署打擊大維修貪污集團拘七人，涉旺角商住大廈維修工程招標過程涉貪
|美國銀行業行業協會指穩定幣收益相關折衷方案仍有不足
|食環署夏季大規模打擊冷氣機滴水，全港300黑點用AI系統執法
|本港第一季GDP預估增長5.9%，遠超預期，並為近五年來最強季度增長
|舖王鄧成波兒子鄧耀昇繼4月後再被入稟申請破產，案件6月30日聆訊
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