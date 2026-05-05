《日入而息》滙控首季稅前盈利跌逾1%遜預期，本港首季GDP預估增5.9%遠勝預期

滙控(00005)首季列帳基準稅前利潤跌1.1%，息0.1美元；首季收入增6%，預期信貸損失增至13億美元，受英國欺詐案和中東戰爭相關撥備拖累；首季香港業務除稅前利潤按年增5%至25.89億美元；中東衝突下，料稅前利潤受中至高個位數百分比不利影響；通脹與利率走勢不明或導致香港商業房地產需求疲弱；預期私有化恒生於2028年底前實現5億美元除稅前收入和成本協同效益；未來續投資中東財富管理業務，中東戰事撥備或有機會回撥；郭珮瑛稱銀行業務淨利息收益指引未來或仍有上調空間