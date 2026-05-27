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27/05/2026 16:46

即月期指最後交易價25265跌261點，成交106230張

　　即月期指最後交易價25265，跌261點，低水63點，成交106230張。即月國指期貨最後交易價8445，跌120點，低水18點，成交182933張。另外，即月科指期貨最後交易價4903，跌39點，低水5點，成交215075張。
《經濟通通訊社27日專訊》

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