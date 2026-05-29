《日入而息》香港據報擬豁免基金經理業績花紅稅吸人才，傳首鋼朗澤公開發售超購1426倍

|據報本港擬豁免基金經理業績花紅稅，旨在吸引投資人才
|消息：首鋼朗澤公開發售超購1426倍，約11萬名散戶認購
|三新股招股，天辰生物(01779)第二日招股孖展暫超額認購逾百倍
|國家財政部在香港成功發行人民幣主權綠色債券；財政部在港發人民幣綠色主權債券，陳茂波稱彰顯香港「金融+」發展戰略重要作用；滙豐指體現國際市場對中國經濟增長潛力充滿信心；渣打銀行稱支持中國財政部首次在香港發行離岸人民幣綠色主權債券
|無紙證券市場制度料11月16日實施，證監會發新指引協助證券發行人作好準備；證監會黃天祐稱自1993年首隻H股掛牌以來，香港始終是內地企業聯通國際資本的橋頭堡
|李家超周日率商貿代表團訪問哈薩克和烏茲別克，加強香港與中亞地區在金融等領域交流合作；渣打將參與商貿代表團，出訪中亞開拓新興市場機遇
|政府本財政年度首個月錄得169億港元赤字；金管局指4月住宅按揭新申請貸款個案按月減少7.5%至9541宗；4月份外匯基金總資產按月增加117億；本港四月份存款總額上升1.5%，港元存款及外幣存款分別上升1.3%及1.6%
|富衛集團(01828)暫時公司沒有回購股份計劃，管理層冀股價能超過上市價
|中國雞排連鎖店正新食品據報考慮來港上市，擬集資逾23億元
|中原CCL按周微跌0.03%至157.45點，第三季目標165點
|盧偉冰稱小米(01810)17T系列將於6月上旬發布
|中國外交部回應歐盟擬推貿易保護措施表示冀歐方恪守自由貿易；貿促會指歐盟《網絡安全法》草案內容不合理，損人不利己；玉淵譚天指歐盟若執意推動「產能過剩工具」，中方必將反制
|聯想再爆發醫藥股回彈，恒指收升176點報25182結束三連跌，全月仍挫近600點
|滬綜指收跌0.73%創六周新低，本周累跌逾1%連挫三周
|歐元最新報1.1638/40，日圓最新報159.30/33
|利記(00637)全年虧轉盈572.3萬元，不派息
|中國雞排連鎖店正新食品據報考慮來港上市，擬集資逾23億元
|零一汽車提交港交所上市申請，去年虧損擴大至2.8億人民幣
|三新股招股，天辰生物(01779)招股翌日券商超額認購逾百倍
|創想三維(03388)首掛高逾八成每手賺2262元，超購3828倍一手中籤率3%；新股收高逾21%，每手賺600元
|富衛集團(01828)暫時公司沒有回購股份計劃，管理層冀股價能超過上市價
|中金投集團(00605)委任大股東兒子張際航為非執董兼主席
|中國銀行(03988)悉尼分行發行兩批中期票據，合計規模約59億元
|名創優品(09896)績後斥資近919萬元回購37萬股ADS
|鑫苑服務(01895)物管事業部總裁王彥濤被免職，涉外洩內部資料
|世界華文媒體(00685)中途停牌，停牌前報0.22元無升跌；中途停牌，待澄清全年業績資料
|弘陽服務(01971)聲稱EGM續會通過罷免四董事，公司質疑程序無效並停牌
|新世界(00017)長沙灣甲廈83永康街大幅減價30%推售8個單位，入場費逾710萬
|英皇集團據報2386萬沽灣仔筆克大廈全層，持貨十年帳蝕1373萬
|鷹君(00041)羅嘉瑞家族再入市，4840萬元連購紅磡首岸6伙
|渣打銀行(02888)支持中國財政部首次在香港發行離岸人民幣綠色主權債券；渣打將參與商貿代表團，出訪中亞開拓新興市場機遇；渣打隨政府出訪中亞，禤惠儀冀外訪搭建由資金到落地的金融服務鏈，提升跨境結算效率
|OCBC華僑銀行香港企業銀行及金融機構總經理韋耀退休，曾德誼接任
|復星醫藥(02196)與智翔金泰達成戰略合作，子公司藥友製藥獲緯利妥米單抗大中華區獨佔授權
|盧偉冰稱小米(01810)17T系列將於6月上旬發布
|據報怡和計劃進行業務重組轉型，擬再沽文華東方餘下寫字樓及仁孚車行
|DYNAM(06889)下一年度料將繼續推行股份回購計劃
|泰凌醫藥(01011)已就擬出售泰凌醫藥（海外）股權與潛在買方進行初步接觸
|東瑞製葯(02348)附屬公司取得藥品生產註冊批件
|首鋼朗澤(02553)預計券商孖展超額認購達1133倍
|萬科(02202)截至3月完成332.1億元公開債償付，今年致力控虧減虧
|巨騰國際(03336)新百利融資已獲委任為獨立財務顧問
|復宏漢霖(02696)國家藥品監督管理局批准漢倍優用於HER2陽性早期乳腺癌的新輔助/輔助和轉移性乳腺癌治療
|思路迪醫藥(01244)恩尼妥獲國家藥品監督管理局批准上市
|東方證券(03958)嘉林資本已獲委任為香港獨立財務顧問
|鴻海(06088)董事長劉揚偉稱內存芯片短缺對客戶造成的影響有限
|創科實業(00669)陳建華將自本月31日起退任公司執行董事
|赤峰黃金(06693)中文名稱變更為「赤峰吉隆黃金礦業集團股份有限公司」
|石藥集團(01093)恩尼妥獲國家藥監局批准上市
|青島銀行(03866)贖回二級資本債券
|中國生物製藥(01177)納地美定「外周μ-阿片受體拮抗劑」獲批上市
|9家房企爭奪、競價112輪，保利置業(00119)溢價逾40%拿下浦東新區地塊
|中國電力(02380)4月合併總售電量按年升4.8%
|金地商置(00535)黃俊燦將退任董事會主席
|瑞鑫國際(00724)上市覆核聆訊已於5月19日舉行，繼續停牌
|香格里拉對話會今起新加坡舉行，國防部表示解放軍專家學者代表團應邀參加
|第10屆中國-南亞博覽會6月11-16日昆明舉行，提供近800個免費展位
|國家氣候中心指5月進入厄爾尼諾狀態，全國氣溫料較常年偏高、南方雨水偏多
|發改委促做好煤炭、天然氣等能源生產和供應，全力保障夏季頂峰發電
|市監總局批准發布血管芯片國家標準，明年5月起實施；開展打擊劣質低價專項行動，加快構建長效監管機制
|文旅部等7部門表示大力發展「工廠遊」，鼓勵航空航天、機器人等企業打造觀光工廠
|路透指中國沙漠核導彈發射井群周邊修建大量發射平台，或為加強威懾和反擊能力
|國內航線燃油附加費6月5日起下調，800公里以下降至80元
|中央網信辦即日起整治惡意炒作涉企負面信息、企業家個人隱私等
|北京衛星物聯網行業發展大會6月1日舉行，將設立太空算力產業創新中心
|廣東前四月工業增加值增3.9%，消費增1.4%，固投降6.8%
|財政部在港發60億人民幣綠色主權債券，三年期利率1.42%、五年期1.56%；首4月國企利潤同比增1.9%，營收降0.5%
|外匯局指4月外匯市場總計成交3.68萬億美元
|人行1230億逆回購利率持平，全周放水6044億；潘功勝調研人行北京分行稱用好科技創新和技術改造再貸款等政策工具
|機構料中國5月官方製造業PMI降至50，因新興產業景氣減弱
|中證系列指數樣本調整，摩爾線程、沐曦股份等調入科創50指數
|去年A股上市公司高管最高年薪平均值增逾2%止兩連跌，採礦業213萬居首
|諾基亞內地發布首款微聊手機，售199元人民幣
|小紅書打擊金融黑灰產表示處置1.6萬個涉「非法境外開戶」「債務重組」違規帳號
|國際航線燃油費下調，去哪兒表示暑期出境遊預訂熱度升
|啟境GT7開啟預售，搭載華為乾崑ADS 5及鴻蒙座艙
|台股收升2.51%，報44732.94點創新高
|中國外交部回應歐盟擬推貿易保護措施表示冀歐方恪守自由貿易；貿促會指歐盟《網絡安全法》草案內容不合理，損人不利己；玉淵譚天指歐盟若執意推動「產能過剩工具」，中方必將反制
|中國駐菲使館指64名被羈押中國公民獲釋，違反移民法勞工法等證據不足
|波音CEO表示中國購買200架飛機是「首批」，後續會有更多訂單
|伊朗稱無計劃將濃縮鈾運往第三國，亦否認與美國敲定備忘錄；油價勢創2020年以來最大月跌幅，因美國和伊朗可望延長停火
|美國代理司法部長表示古巴前領導人勞爾需要到場受審
|肯尼亞法院緊急叫停美國伊波拉隔離設施協議；美國財政部擬將特朗普肖像印在新版250美元紙幣；特朗普民調不支持率達63%，與尼克遜「水門事件」水平相若
|瑞士火車站發生持刀襲擊案3人受傷，當局列為恐怖襲擊
|高市接見菲國總統小馬可斯，啟動軍事情報合作談判；普查顯示日本人口過去5年減少309.7萬，創史上最大降幅
|韓日股市再創新高，韓國KOSPI指數單日收漲3.5%，本月飆28%
|加息預期助推美元錄得月度漲幅，惟華爾街對進一步漲勢持謹慎看法
|貝索斯旗下運載火箭測試時爆炸，未有傷亡
|三星電子員工內訌，非晶片部門工會將就薪酬協議提出訴訟
|李家超周日率商貿代表團訪問哈薩克和烏茲別克，加強香港與中亞地區在金融等領域交流合作
|國家財政部在香港成功發行人民幣主權綠色債券，滙豐：體現國際市場對中國經濟增長潛力充滿信心；財政部在港發人民幣綠色主權債券，陳茂波稱彰顯香港「金融+」發展戰略重要作用
|政府刊憲以訂明人民幣櫃台股票印花稅以人民幣計算和繳付，條例草案下月10日交立法會首讀
|無紙證券市場制度料11月16日實施，證監會發新指引協助證券發行人作好準備；證監會黃天祐稱自1993年首隻H股掛牌以來，香港始終是內地企業聯通國際資本的橋頭堡
|政府委任委任周浩鼎、黃奕鑑和霍啟山為香港機場管理局成員
|港交所陳翊庭稱互聯互通機制持續擴容與優化，中國資產對國際投資者有吸引力
|瑞銀報告指不少家族辦公室正考慮減少美元資產配置，AI成為主要投資主題
|施羅德投資指中東衝突發展令人無所適從，應從多元資產中獲取穩定自然收益
|Ken Sir年初買入的荃威花園2房單位400萬沽出，4個月帳賺101萬
|香港交易所科技100指數加入滴普科技及極智嘉等7股，剔除貓眼娛樂及中國儒意等
|中原CCL按周微跌0.03%至157.45點，第三季目標165點
|政府本財政年度首個月錄得169億港元赤字
|金管局指4月住宅按揭新申請貸款個案按月減少7.5%至9541宗；4月份外匯基金總資產按月增加117億；本港四月份存款總額上升1.5%，港元存款及外幣存款分別上升1.3%及1.6%
|據報本港擬豁免基金經理業績花紅稅，旨在吸引投資人才
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