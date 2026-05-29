《日入而息》香港據報擬豁免基金經理業績花紅稅吸人才，傳首鋼朗澤公開發售超購1426倍

據報本港擬豁免基金經理業績花紅稅，旨在吸引投資人才

消息：首鋼朗澤公開發售超購1426倍，約11萬名散戶認購

三新股招股，天辰生物(01779)第二日招股孖展暫超額認購逾百倍

國家財政部在香港成功發行人民幣主權綠色債券；財政部在港發人民幣綠色主權債券，陳茂波稱彰顯香港「金融+」發展戰略重要作用；滙豐指體現國際市場對中國經濟增長潛力充滿信心；渣打銀行稱支持中國財政部首次在香港發行離岸人民幣綠色主權債券

無紙證券市場制度料11月16日實施，證監會發新指引協助證券發行人作好準備；證監會黃天祐稱自1993年首隻H股掛牌以來，香港始終是內地企業聯通國際資本的橋頭堡

李家超周日率商貿代表團訪問哈薩克和烏茲別克，加強香港與中亞地區在金融等領域交流合作；渣打將參與商貿代表團，出訪中亞開拓新興市場機遇

政府本財政年度首個月錄得169億港元赤字；金管局指4月住宅按揭新申請貸款個案按月減少7.5%至9541宗；4月份外匯基金總資產按月增加117億；本港四月份存款總額上升1.5%，港元存款及外幣存款分別上升1.3%及1.6%

富衛集團(01828)暫時公司沒有回購股份計劃，管理層冀股價能超過上市價

中國雞排連鎖店正新食品據報考慮來港上市，擬集資逾23億元

中原CCL按周微跌0.03%至157.45點，第三季目標165點

盧偉冰稱小米(01810)17T系列將於6月上旬發布