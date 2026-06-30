《日入而息》港交所落實每手股數改革每手最低1000元，恒指上半年累跌2749點

港交所(00388)落實簡化每手買賣單位框架，每手股數簡化至8種，每手最低1000元，7月2日起分階段實施；港交所落實每手股數改革，團結香港基金指有助增加散戶參與及舒緩高價股入場費過高問題

大快活集團(00052)全年純利升16.9%至4156萬元，末期息增47%至25仙；全年香港餐廳分部溢利按年增加26.5%，來年計劃於香港新增4至8間快餐店，內地開10至14間新店；暫無加價計劃，將與業主繼續商討減租事宜

阿聯酋杜拜國家銀行據報洽購滙控(00005)土耳其業務

優必選(09880)50多款超仿生人形機器人首亮相，已獲逾1.1萬個預訂；超仿生人形機器人三款型號最貴99萬元，入門11.98萬元

本港財政年度首兩個月錄得303億港元赤字；本港5月份新申請貸款個案按月增加12.8%至10767宗

香港金管局及土耳其央行加強金融創新合作；外匯基金總資產為43907億港元，較上月增367億；存款總額在今年5月份上升2.3%，其中港元存款及外幣存款分別上升1.2%及3.2%

畢馬威料今年香港新股集資額3500億元，爭取全球排名第二

瑞銀報告:去年全球個人財富增10.8%，全球成年人平均財富榜香港排第四，平均財富達64.8萬美元

OCBC報告指百萬資產港人中港兩地退休需逾千萬元流動資金，每月平均支出4.87萬元

外逃中國商人郭文貴詐騙罪成在美被判囚30年，檢察官斥扮被迫害騙錢維持奢華生活

中國官方製造業PMI回升，分析指經濟復甦仍不均衡，關注7月政治局會議；內地6月官方製造業PMI升至50.3%，優於預期；彭博指PMI顯示中國經濟低速增長，寬鬆緊迫性減，年內料降息一次

中國據報勸阻企業以較高殖利率赴海外籌資，遏制地方過度舉債

市監總局依法支持企業通過併購重組走出「內捲式」競爭

胡潤報告指中國富裕家庭數量同比降1.3%，總財富145萬億減3.3%

中國據報允許國有油企向更多國家出口汽柴油

日本5月失業率維持2.5%，符預期；圓匯跌破162心理關口，內閣官房長官發出口頭干預；片山皋月稱已與美方確認，大力度干預匯市行動在選項內；日本超長期國債孳息率攀升，高市支出計劃再引發憂慮