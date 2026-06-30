《日入而息》港交所落實每手股數改革每手最低1000元，恒指上半年累跌2749點

|港交所(00388)落實簡化每手買賣單位框架，每手股數簡化至8種，每手最低1000元，7月2日起分階段實施；港交所落實每手股數改革，團結香港基金指有助增加散戶參與及舒緩高價股入場費過高問題
|大快活集團(00052)全年純利升16.9%至4156萬元，末期息增47%至25仙；全年香港餐廳分部溢利按年增加26.5%，來年計劃於香港新增4至8間快餐店，內地開10至14間新店；暫無加價計劃，將與業主繼續商討減租事宜
|阿聯酋杜拜國家銀行據報洽購滙控(00005)土耳其業務
|優必選(09880)50多款超仿生人形機器人首亮相，已獲逾1.1萬個預訂；超仿生人形機器人三款型號最貴99萬元，入門11.98萬元
|本港財政年度首兩個月錄得303億港元赤字；本港5月份新申請貸款個案按月增加12.8%至10767宗
|香港金管局及土耳其央行加強金融創新合作；外匯基金總資產為43907億港元，較上月增367億；存款總額在今年5月份上升2.3%，其中港元存款及外幣存款分別上升1.2%及3.2%
|畢馬威料今年香港新股集資額3500億元，爭取全球排名第二
|瑞銀報告:去年全球個人財富增10.8%，全球成年人平均財富榜香港排第四，平均財富達64.8萬美元
|OCBC報告指百萬資產港人中港兩地退休需逾千萬元流動資金，每月平均支出4.87萬元
|外逃中國商人郭文貴詐騙罪成在美被判囚30年，檢察官斥扮被迫害騙錢維持奢華生活
|中國官方製造業PMI回升，分析指經濟復甦仍不均衡，關注7月政治局會議；內地6月官方製造業PMI升至50.3%，優於預期；彭博指PMI顯示中國經濟低速增長，寬鬆緊迫性減，年內料降息一次
|中國據報勸阻企業以較高殖利率赴海外籌資，遏制地方過度舉債
|市監總局依法支持企業通過併購重組走出「內捲式」競爭
|胡潤報告指中國富裕家庭數量同比降1.3%，總財富145萬億減3.3%
|中國據報允許國有油企向更多國家出口汽柴油
|日本5月失業率維持2.5%，符預期；圓匯跌破162心理關口，內閣官房長官發出口頭干預；片山皋月稱已與美方確認，大力度干預匯市行動在選項內；日本超長期國債孳息率攀升，高市支出計劃再引發憂慮
|特朗普任命桑德林出任美國勞工部長；美國聯邦最高法院駁回特朗普對卡羅爾性侵裁決的上訴請求
|恒指收跌145點報22881仍失兩萬三內需內銀領跌，全月大瀉9%
|6月官方製造業PMI超預期回升，滬綜指收升0.5%本月漲0.6%
|歐元最新報1.1397/98，日圓最新報162.29/31
|中國旺旺(00151)全年純利跌11.5%至38.4億人幣，末期息降至1.38美仙
|大快活集團(00052)全年純利升16.9%至4156萬元，末期息增47%至25仙；全年香港餐廳分部溢利按年增加26.5%，來年計劃於香港新增4至8間快餐店，內地開10至14間新店；暫無加價計劃，將與業主繼續商討減租事宜
|漢國置業(00160)首季虧損收窄至5.3億元，息1仙
|建業實業(00216)首季虧損收窄至4.7億元，不派息
|本末動力通過本港上市聆訊，去年經調整淨虧損收窄至4325萬元人民幣
|安克創新(00668)暗盤報95.1元，低招股價逾4%
|鱘龍科技(06715)首掛開高逾36%每手賺2750元，超購逾兩千倍中籤率3%；升幅擴大首掛收高近51%，每手賺3850元
|真健康醫療-B(02697)首掛較招股價高1.59倍，超購千七倍每手賺4020元；升幅擴大首掛收高2.17倍，每手賺5476元
|來福諧波(06067)首掛開高僅3%每手賺不足300元，超購逾4500倍上限定價；尾盤沽壓加重首掛收低近15%，每手蝕1250元
|江西生物(06915)首掛開報7.4元較招股價低近34%，每手蝕1900元；首掛跌幅收窄仍收低近13%，每手蝕710元
|新質數字(02322)今早起短暫停牌，待發年度業績
|雲知聲(09678)與雙樓建設訂立AI芯片創新總部工程合同，涉2.53億人幣
|中國華君集團(00377)終止發行股份計劃，續尋投資者
|中國生態旅遊(01371)擬發行3.27億股償債，大股東持股遭大幅攤薄
|優必選(09880)50多款超仿生人形機器人首亮相，已獲逾1.1萬個預訂；超仿生人形機器人三款型號最貴99萬元，入門11.98萬元
|阿里(09988)上半年整合核心AI業務，阿里雲現已覆蓋全球32個區域共105個可用區
|美團(03690)發布新一代萬億參數大模型LongCat-2.0並開源
|中國銀聯聯合平安銀行與騰訊雲推出「AI智算卡」
|Mox推全年無限次旅遊保，投保可賺「亞洲萬里通」里數
|阿聯酋杜拜國家銀行據報洽購滙控(00005)土耳其業務
|上實旗下子公司斥3615萬購星域軒3房戶，年初至今連掃灣仔9個單位涉逾2億
|領展(00823)「愛．匯聚計劃」累計撥款逾1.9億元，惠及逾2100萬人次
|劑泰科技(07666)與美國生物科技公司達成全球獨家許可協議
|嘉利國際(01050)副主席業績後兩度增持斥資逾150萬元，看好AI業務成增長引擎
|四環醫藥(00460)軒竹生物安奈拉唑鈉治療反流性食管炎新適應症上市申請獲國家藥監局受理
|軒竹生物(02575)安奈拉唑鈉治療反流性食管炎新適應症上市申請獲國家藥監局受理
|環聯連訊(01473)手頭合約總值逾10億美元，獲大額200G光電二極管訂單
|載通國際(00062)王小彬將調任副主席
|和嘉控股(00704)延遲刊發全年業績，續停牌
|連連數字(02598)魏萍辭任財務總監，溫映色接任
|舜宇光學(02382)馬建峰辭任副總裁及聯席公司秘書職務
|瑞爾集團(06639)延遲刊發年度業績，續停牌
|友誼時光(06820)主席蔣孝黃增持至約57.38%
|勵晶太平洋(00575)附屬公司研究識別出一種可量化的「年齡差距」
|滴普科技(01384)2286.6萬元人民幣中標中交集團六建公司信息化系統項目
|城建設計(01599)公眾持股量約23.7%低於規定，探討H股全流通
|中飛租賃(01848)與阿塞拜疆航空簽訂兩架A320neo租約，拓闊西亞業務版圖
|比亞迪(01211)自研晶片「璿璣A3」傳明年首搭騰勢，4納米製程支持L3、L4自動駕駛
|碧桂園(02007)半年兩度按期履約，境外重組後再付息，累計兌付逾28億元人民幣
|持有夢金園(02585)逾60%股權股東承諾至明年3月底不減持其H股
|中國首控(01269)債務重組支持協議條款截止時間再延長至今年8月底
|新特能源(01799)獲准申請H股全流通，涉約10.5億股未上市股份
|白花油(00239)主席顏為善將4000股主要股東股份轉讓予其子女
|華潤飲料(02460)將斥不超過5.3億元回購股份
|復宏漢霖(02696)HLX481期臨床研究於中國境內完成首例患者給藥
|志道國際(01220)延遲刊發2026年年度業績，繼續暫停買賣
|致浩達控股(01707)仍在物色新核數師進行並完成集團2025年度業績審計工作，續停牌
|慶祝中共成立105周年大會明早北京舉行，習近平將頒授「七一勛章」
|新疆本周將現罕見高溫或挑戰52.2℃全國紀錄，華南悶熱
|政治局會議研究部署防汛抗旱工作，促提高監測預報精準度，加強隱患排查
|工信部加大富鋰錳基正極、硅基負極、固態電解質等材料攻關
|貿促會指4月全球電子行業經貿摩擦指數居首，涉華經貿摩擦指數美國最高
|財政部指首5月國企利潤同比增3.5%，營收降0.7%
|國家航天局表示中國將建立近地小行星天地協同監測體系
|內地企業就業人員周平均工時回落至約48小時，仍超法定工時標準
|量旋科技完成D輪10億元融資，半年累計融資達20億元
|市監總局依法支持企業通過併購重組走出「內捲式」競爭
|中國據報允許國有油企向更多國家出口汽柴油
|5家房企激戰168輪，建發近73億奪上海大寧宅地，溢價率近30%
|中國據報勸阻企業以較高殖利率赴海外籌資，遏制地方過度舉債
|胡潤報告指中國富裕家庭數量同比降1.3%，總財富145萬億減3.3%
|深圳「鵬城雲腦Ⅲ」存儲性能登全球榜首
|上海多部門聯合約談24家網約車平台，要求落實合規治理
|中國官方製造業PMI回升，分析指經濟復甦仍不均衡，關注7月政治局會議；內地6月官方製造業PMI升至50.3%，優於預期；彭博指PMI顯示中國經濟低速增長，寬鬆緊迫性減，年內料降息一次
|人行695億逆回購利率持平，收水4550億，另進行6000億隔夜逆回購；人行連續兩日隔夜逆回購操作利率據報均為1.25%「低價」
|北京市長殷勇調研智譜華章和銀河通用，推進基礎大模型與具身智能協同攻關
|DeepSeek V4正式版7月中旬上線，高峰時段API價格將翻倍
|月之暗面Kimi估值傳升至315億美元
|保時捷中國取消多家門店銷售授權，稱將進一步整合經銷商網絡
|英偉達機器人團隊在華展開招聘，京滬深均設有崗位
|野村中國陸挺稱中國在AI領域具備綜合發展優勢
|台股收升2.5%，報46125.91點
|外交部表示王毅將於7月2-8日訪問丹麥、瑞典、芬蘭、挪威
|外交部表示中歐是夥伴非對手，解決雙方經貿關係在於深化合作；；中歐貿易投資磋商機制正式成立，華商務部敦促歐委會正視中方經貿關切；彭博指歐盟與中國設定10月為期限，致力解決雙邊貿易分歧
|商務部對加拿大豌豆澱粉徵收73.5%保證金，為臨時反傾銷措施
|霍爾木茲海峽航運首見回升，油輪復航釋放市場信心
|德國北部槍擊案致6人死，案件懷疑涉及家庭糾紛
|特朗普任命桑德林出任美國勞工部長；美國聯邦最高法院駁回特朗普對卡羅爾性侵裁決的上訴請求
|外逃中國商人郭文貴詐騙罪成在美被判囚30年，檢察官斥扮被迫害騙錢維持奢華生活
|新加坡電費大幅上調17%，中東衝突致天然氣價格暴漲
|韓日股市第二季齊飆升，韓股累計漲68%；韓日股市收漲，圓匯續停留在162.26低位
|日本5月失業率維持2.5%，符預期；圓匯跌破162心理關口，內閣官房長官發出口頭干預；片山皋月稱已與美方確認，大力度干預匯市行動在選項內；日本超長期國債孳息率攀升，高市支出計劃再引發憂慮
|美元兌日圓突破162水平，報162.13
|WhatsApp推用戶專屬名稱功能，可隱藏手機號碼保障私隱
|巴菲特廿年來首次未捐款給蓋茲基金會，受愛潑斯坦相關調查影響
|李家超籲東盟企業投資北都，把握連接大灣區機遇，五年規劃將深化合作
|政府擬為美容健身預繳消費設冷靜期，業界倡8000元作規管門檻
|出入境管理局明確內地居民前往港澳地區定居四類審批條件，7月1日起實施
|財庫局金管局完成首階段檢視，確認現行法律足撐代幣化債券，下半年開展法例修訂
|財庫局與金管局將就應用DLT展開法例檢視工作，推動固定收益市場及數字資產領域更廣泛應用DLT
|香港金管局及土耳其央行加強金融創新合作；外匯基金總資產為43907億港元，較上月增367億；存款總額在今年5月份上升2.3%，其中港元存款及外幣存款分別上升1.2%及3.2%
|本港財政年度首兩個月錄得303億港元赤字；本港5月份新申請貸款個案按月增加12.8%至10767宗
|醫管局統一來電顯示號碼18285至18286系列，助市民識別防騙
|陳美寶稱洪水橋站首創巨型模組建造法，高鐵站推無人駕駛接駁，機場島下月載人測試
|馬時亨稱貿發局積極配合五年規劃已辦逾十場研討會，中亞考察「超級成功」促哈薩克鐵路公司年內來港上市
|洪水橋產業園公司首次董事局會議，初步考慮有意落戶潛在企業建議書，預計CEO今年稍後到位
|解放軍海軍南寧艦衡陽艦周四抵港，昂船洲軍營一連兩日開放，今起派發一萬四張門票
|警務處前助理處長關翠貞出任消委會副總幹事，接替退休的何應富
|Mastercard經濟研究所指香港下半年經濟前景維持正面，本港零售業料呈現兩極化發展
|OCBC報告指百萬資產港人中港兩地退休需逾千萬元流動資金，每月平均支出4.87萬元
|畢馬威料今年香港新股集資額3500億元，爭取全球排名第二
|宏福苑85.6%業主交回接受收購建議信件，宏志閣有87.5%
|分析指發達市場收益率曲線更趨陡峭，非美股市表現佔優
|香港國安法公布實施6周年，港府：堅實制度保障下香港經濟表現屢創新高
|港交所落實簡化每手買賣單位框架，每手股數簡化至8種，每手最低1000元，7月2日起分階段實施
|環球股市齊升港股次季獨憔悴，加息預期與弱消費夾擊恒指扭跌不易；科網股失卻科技屬性後市難樂觀，AI硬件熱潮見回調風險；半新股解禁潮殺到，專家籲撈底應揀有望轉盈潛力股
|經絡指新批出轉按宗數及金額創30個月新高，定息按揭計劃比例突破兩成
|銀龍茶餐廳兩年斥5366萬累計購入11個物業
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇