【夜期時段】8月期指最新報25911點，升8點，高水52點

是日期指結算，8月期指在夜期時段開市報25900點，跌3點，高水41點，最新報25911點，升8點，高水52點，合約成交82張。

8月國指期貨在夜期時段開市報8668點，跌5點，高水23點，最新報8670點，跌3點，高水25點，合約成交258張。

《經濟通通訊社30日專訊》