【夜期時段】8月期指最新報25911點，升8點，高水52點

是日期指結算，8月期指在夜期時段開市報25900點，跌3點，高水41點，最新報25911點，升8點，高水52點，合約成交82張。
8月國指期貨在夜期時段開市報8668點，跌5點，高水23點，最新報8670點，跌3點，高水25點，合約成交258張。
《經濟通通訊社30日專訊》
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30/07/2026 17:05
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