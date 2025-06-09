即月期指最後交易價２４０６２升３３９點，低水１１９點

《經濟通通訊社９日專訊》即月期指最後交易價２４０６２，升３３９點，低水１１９點，
暫成交８２２１４張。即月國指期貨最後交易價８７３７，升１３６點，低水４３點，暫成交
７１８１７張。另外，即月科指期貨最後交易價５４０９，升１４５點，低水２４點，暫成交
１１７９９１張。
etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情
09/06/2025 16:31
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