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09/06/2025 16:31

即月期指最後交易價２４０６２升３３９點，低水１１９點

　　《經濟通通訊社９日專訊》即月期指最後交易價２４０６２，升３３９點，低水１１９點，
暫成交８２２１４張。即月國指期貨最後交易價８７３７，升１３６點，低水４３點，暫成交
７１８１７張。另外，即月科指期貨最後交易價５４０９，升１４５點，低水２４點，暫成交
１１７９９１張。

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