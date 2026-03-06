恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數234789張，減逾萬四張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為234789張，較前減14598張；若計入其他月份的未平倉合約，總數269979張，減9413張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|05/03(四)
|234789
|-14598
|269979
|-9413
|04/03(三)
|249387
|-20914
|279392
|-19121
|03/03(二)
|270301
|34091
|298513
|34645
|02/03(一)
|236210
|11643
|263868
|13880
|27/02(五)
|224567
|319
|249988
|2383
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|05/03(四)
|75554
|-2744
|104616
|2190
|04/03(三)
|78298
|2825
|102426
|4170
|03/03(二)
|75473
|7694
|98256
|8142
|02/03(一)
|67779
|1687
|90114
|3172
|27/02(五)
|66092
|1416
|86942
|3500
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社6日專訊》
【你點睇？】美以空襲伊朗，最高領袖哈梅內伊身亡。你認為事件會否引發更大規模戰爭？油價及環球股市會否大幅波動？國際社會應介入調停？ ► 立即投票