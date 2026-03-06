  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
期貨新聞

06/03/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數234789張，減逾萬四張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為234789張，較前減14598張；若計入其他月份的未平倉合約，總數269979張，減9413張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
05/03(四)234789-14598269979-9413
04/03(三)249387-20914279392-19121
03/03(二)2703013409129851334645
02/03(一)2362101164326386813880
27/02(五)2245673192499882383

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
05/03(四)75554-27441046162190
04/03(三)7829828251024264170
03/03(二)754737694982568142
02/03(一)677791687901143172
27/02(五)660921416869423500

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社6日專訊》

【你點睇？】美以空襲伊朗，最高領袖哈梅內伊身亡。你認為事件會否引發更大規模戰爭？油價及環球股市會否大幅波動？國際社會應介入調停？ ► 立即投票

上一篇新聞︰06/03/2026 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２１４６３８張減８２３９張

下一篇新聞︰06/03/2026 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１４７９７５張，減７９７７張

其他
More

05/03/2026 19:25  《再戰明天》歐元區公布第四季ＧＤＰ，美國公布失業率等數據

05/03/2026 19:24  《日入而息》中國今年GDP目標下調為4.5%-5%，京東第四季經調整純利跌九成仍勝預期

05/03/2026 17:43  《外圍焦點》歐元區公布零售銷售，美國公布進出口物價等數據

05/03/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報25385點，升198點，高水64點

05/03/2026 16:46  即月期指最後交易價２５１８７升５５點，成交１２５３６５張

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

兩會焦點｜一文讀懂政府工作報告，首要任務「拓內需、促消費、擴...

05/03/2026 14:18

聚焦兩會2026

中東戰火 | 據報中國要求煉油企業暫停出口柴油和汽油，兼取消...

05/03/2026 13:44

中東戰火

定期存款 | 工銀亞洲推出「e開戶」新客定存年利率3.8厘優...

04/03/2026 18:36

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區