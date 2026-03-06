《再戰明天》中國公布CPI及PPI，寧德時代公布業績

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

中國公布CPI及PPI，及寧德時代公布業績，料為下周一（9日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，歐元集團會議舉行。



*日本公布同時及領先指標，德國公布工廠訂單等數據*



數據方面，周六（7日）中國公布2月外匯儲備。下周一7:50am（本港時間．下同），日本公布1月國際收支經常帳餘額，料由7288億日圓升至9000億日圓。9:30am，中國公布2月消費者物價指數，年率升幅料由0.2%擴大至0.9%；2月生產者物價指數年率跌幅料由1.4%收窄至1.1%。1:00pm，日本公布1月同時指標；1月領先指標料由111升至113.1。3:00pm，德國公布1月工廠訂單，月率料由7.8%逆轉至下滑4.1%；1月工業生產年率跌幅料由0.6%擴大至0.8%，經季節調整月率料由下滑1.9%改善至升1%。



在本港，下周一公布業績的公司有:華人置業(00127)、自然美(00157)、和記電訊香港(00215)、亞洲水泥（中國）(00743)、明基醫院(02581)、寧德時代(03750)等。



下周二（10日）公布業績的公司有:九龍倉置業(01997)等。



下周三（11日）公布業績的公司有:蔚來-SW(09866)等。



下周四（12日）公布業績的公司有:港鐵公司(00066)、東方海外國際(00316)、理想汽車-W(02015)等。



下周五（13日）公布業績的公司有:雲白國際(00030)、中國誠通發展集團(00217)、布魯可(00325)、天安卓健(00383)、新絲路文旅(00472)、彩星集團(00635)、彩星玩具(00869)、南方錳業(01091)、中信資源(01205)、君實生物(01877)、富智康集團(02038)、TOM集團(02383)、中石化煉化工程(02386)、雲迹(02670)等。



此外，下周一大行科工(02543)將有基石投資者持股解禁。

《經濟通通訊社6日專訊》