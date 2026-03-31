恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數210600張增9121張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為210600張，較前增9121張；若計入其他月份的未平倉合約，總數254800張，增8905張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|30/03(一)
|210600
|9121
|254800
|8905
|27/03(五)
|55477
|-79477
|301372
|-26596
|26/03(四)
|134954
|-57496
|327968
|4761
|25/03(三)
|192450
|-22270
|323207
|22168
|24/03(二)
|214720
|-35316
|301039
|-15007
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|30/03(一)
|127150
|14264
|161269
|14021
|27/03(五)
|25914
|-48496
|173162
|-23425
|26/03(四)
|74410
|-35683
|196587
|-793
|25/03(三)
|110093
|-15509
|197380
|10474
|24/03(二)
|125602
|2408
|186906
|13145
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社31日專訊》
【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇