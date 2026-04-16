【夜期時段】即月期指最新報26316點，跌35點，低水78點

即月期指在夜期時段開市報26356點，升5點，低水38點，最新報26316點，跌35點，低水78點，合約成交411張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8888點，升1點，低水17點，最新報8878點，跌9點，低水27點，合約成交387張。

《經濟通通訊社16日專訊》