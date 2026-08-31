【中尼救災】習近平：正全力搜尋西藏泥石流失蹤者，已派員助尼泊爾救災

中國國家主席習近平當地時間31日上午同吉爾吉斯總統扎帕羅夫舉行會談。習近平在開場致辭時提到近日中國西藏-尼泊爾邊境的泥石流災害，稱中方正全力搜尋在西藏一側災害現場失蹤的中國公民和外國公民，並正採取一切必要措施安置受災群眾，為傷員提供醫療救治，防止二次災害發生。同時，中國已向尼泊爾派遣救援人員並提供緊急援助。習近平又表示，中國衷心感謝扎帕羅夫總統對這場災害表示慰問 。
《經濟通通訊社31日專訊》
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31/08/2026 13:58
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