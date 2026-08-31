《中國要聞》習近平與吉爾吉斯總統會談，並簽署永久睦鄰友好合作條約等

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正在吉爾吉斯國事訪問的國家主席習近平，當地時間今日上午與吉爾吉斯總統扎帕羅夫於比什凱克和諧宮舉行會談。會談後，兩國元首共同簽署了《中吉關於高質量發展新時代全面戰略夥伴關係的聯合宣言》、《中吉永久睦鄰友好合作條約》，並見證雙方交換投資、交通、海關、友城等領域雙邊合作文本。訪問期間，中吉雙方還簽署了科技、教育、人文、媒體等領域20多份合作文件。



習近平在會談中表示，中方願同吉方攜手並肩，加強發展戰略對接，深化治國理政經驗交流，打造更多可感可及的務實合作成果，推動中吉命運共同體建設走深走實。簽署中吉永久睦鄰友好合作條約，將為兩國世代友好、相互堅定支持提供重要法律基礎。



*習近平：拓展數字貿易、跨境電商等新增長點*



習近平稱，中吉雙方要深化兩國務實合作，落實好兩國政府間經貿合作規劃，豐富貿易品類，拓展數字貿易、跨境電商等新增長點；高質量建好中吉烏鐵路，實施口岸現代化改造，深化制度、標準、規則等「軟聯通」；在可再生能源、資源循環利用等領域實施更多標誌性項目，落實好綠色礦產合作文件，開展全產業鏈合作；共建好「一帶一路」聯合實驗室，加強人工智能等合作，以科技創新為兩國合作賦能增效；進一步促進兩國人員往來，加強青年、媒體、旅遊、體育、醫療、地方等合作，持續夯實中吉友好的社會和民意基礎。



習近平並指出，中吉雙方要擴大執法安全合作，攜手打擊「三股勢力」、販毒及跨國犯罪，共同維護地區和平穩定。作為上海合作組織創始成員國，中吉兩國要推動落實好天津峰會成果，促進本地區共同發展，推動上海合作組織發展邁上新台階。



*扎帕羅夫：積極推進中吉烏鐵路建設，共同打擊「三股勢力」*



扎帕羅夫表示，簽署吉中永久睦鄰友好合作條約將為兩國關係開闢更廣闊前景。吉方願同中方密切貿易投資、互聯互通、科技創新、能源、礦產、綠色經濟等領域合作，密切教育、衛生、文化、青年等領域交流，共同打擊「三股勢力」，維護地區安全。吉方願積極推進中吉烏鐵路建設，使之成為新時代的「鋼鐵絲路」和吉中友好關係的新紐帶。吉方願同中方在聯合國、上海合作組織、中國-中亞機制、世界人工智能合作組織等多邊平台密切協調，共同維護世界和平穩定。



此外，扎帕羅夫代表吉政府和人民向中國西藏吉隆遭受泥石流災害致以深切慰問。習近平對此表示感謝，指出中國黨和政府正全力做好國內外失聯人員搜救、受災群眾轉移安置、傷員救治及防範次生災害等工作，也向尼泊爾提供了緊急援助。中方有能力有信心戰勝災害、重建家園。

《經濟通通訊社31日專訊》