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AH股新聞

14/10/2026 16:22

《中國要聞》習近平向廣交會致賀信：願同各國攜手拓展國際經貿互利合作空間

　　據新華社報道，國家主席習近平今日向第140屆中國進出口商品交易會（廣交會）致賀信。

　　習近平指出，廣交會創辦70年來，在促進中外貿易往來方面發揮了重要作用，已成為中國擴大高水平對外開放、推動建設開放型世界經濟的有效平台。新形勢下，中國願同世界各國攜起手來，共同維護多邊貿易體制，保障全球產業鏈供應鏈穩定暢通，拓展國際經貿互利合作空間，推進普惠包容的經濟全球化，為世界發展繁榮持續注入新動力。

　　第140屆廣交會將於10月15日起至11月4日分三期在廣州舉辦，國務院總理李強將出席開幕式及相關活動並作主旨演講。

*李強出席廣交會活動，歡迎加強互利、務實產供鏈合作*

　　李強今日上午在廣州出席「廣交世界70年」座談會。李強表示，這些年，參加廣交會的各國企業往來業務更加多元，正向全方位合作伙伴逐步升級，有三個趨勢尤為明顯，能幫助企業進一步用好廣交會平台，更好把握中國發展機遇。一是從貿易夥伴向創新夥伴升級，可以更好分享技術進步紅利。中國將繼續厚植開放創新生態，加強涉外知識產權保護，積極解決企業關切。二是從貿易夥伴向投資夥伴升級，可以拓展更多增量市場空間。中國將繼續優化外商投資環境，擴大市場准入，支持外企本地化生產。三是從貿易夥伴向產供鏈夥伴升級，可以有效增強防風險抗衝擊能力。

　　李強表示，中國將加快建設現代化產業體系，推進新型電網、算力網、新一代通信網等規劃建設。歡迎各國企業更多投資中國，深耕中國市場，加強互利、務實的產供鏈合作，推動建設開放包容的全球產供鏈。


《經濟通通訊社14日專訊》

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