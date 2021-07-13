  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/07/2021 12:26

《宏觀有法－艾西亞》中國放寬貨幣政策為應對經濟增速放緩預防針

　　《宏觀有法》中國人民銀行宣布將下調金融機構存款準備金率（ＲＲＲ）０﹒５個百分點，
此舉可以說是既在預期之中，也在意料之外。預期之中的是在流動性收緊的環境下，２０２１下
半年經濟增長可能會面臨壓力，意味著需要採取措施來應對經濟放緩。意料之外的是政策調整的
方式和時機，即在第二季度ＧＤＰ數據發布之前全面下調存款準備金率。在本文中，我們分析此
次貨幣政策調整可能帶來的影響。
　　我們認為下調存款準備金率有三方面原因。首先，即使政策基調已轉向實現可持續增長，但
中國經濟仍需更有力的支持以維持穩定；其次，６月ＰＰＩ顯示通脹壓力已有所緩解；第三，中
國中期借貸便利（ＭＬＦ）到期金額將創歷史新高，釋放流動性對保持銀行業平穩運行至關重要

　　從表面來看，中國央行可以展期或通過ＭＬＦ注入流動性，但採取降準的好處之一是能夠給
經濟帶來更全面的推動力，因為此次降準的範圍涵蓋所有銀行。此舉對中小型銀行和企業的幫助
最大，而對大型銀行和大型企業的影響將取決於央行將究竟會如何調整ＭＬＦ操作以保證市場流
動性。當前銀行正面臨資產增速和淨息差放緩的壓力，客觀上需要央行對銀行業有所支持。
　　儘管降準與經濟增長放緩有所關聯，但目前國債收益率變化幅度不大，ＳＨＩＢＯＲ和
ＵＳＤＣＮＹ的短期反應也有限。換言之，市場並不認為貨幣政策會出現重大調整。但是，貨幣
政策具有前瞻性，因此關鍵仍然在於對未來的判斷。隨著經濟增長的基數效應減弱和周期性回升
效應的放緩，中國的貨幣政策立場可能會趨於更加靈活。中國將在７月１５日發布的二季度
ＧＤＰ數據值得關注，但是更加值得追蹤的是７月的經濟數據以及８月ＭＬＦ操作，後者對於未
來貨幣政策的走勢可能更具參考意義。如果２０２１年二季度經濟數據基本在預期之中，央行可
能會在短時間內繼續採取觀望態度，但會在將來根據經濟增長的變化相機抉擇加以進一步的調整

　　貨幣政策基調的進一步調整預計會對市場將會產生影響。目前，市場比較關心人民幣的未來
走勢。誠然，經濟增速放緩以及流動性的釋放可能會給人民幣帶來壓力，但人民幣匯率與美元指
數的變動也息息相關。如果美國高通脹只是暫時的，那麼美聯儲縮減資產購買規模和加息的預期
可能會消退，尤其美國的就業和工資增長的不確定性可能還會延續。在這種背景下，美元可能會
繼續貶值，儘管貶值的速度會放慢。弱勢美元對人民幣有一定的支撐作用。因此，我們預計人民
幣可能在２０２１年底仍然維持小幅升值的態勢。
　　總體而言，中國央行的貨幣政策將會保持中性，但可能會更加靈活。降準是緩衝潛在經濟放
緩的一劑預防針，但具體的步伐，還會根據未來經濟數據有所調整。
《法國外貿銀行亞太區首席經濟師　艾西亞》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情13/07/2021
【選舉改革】林鄭：區議員自動辭職不能控制　法律不能形同虛設
開市Good Morning13/07/2021
熊麗萍：騰訊監管風險未止　短期先望550元
中國故事12/07/2021
《神州經脈》中美轉戰南海問題　數據監管深市興奮　降準刺激交投
財經熱話12/07/2021
首創私有化　SOHO要約易手　內房股合理價比資產淨值折讓四成?
財經熱話12/07/2021
中興通訊發盈喜多家大行唱好 股價飆逾一成
財經熱話12/07/2021
【舜宇博唔博】出貨量跌大行降評級　惟見資金照掃入
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet健康】賞BLACKMORES®天然維他命E潤膚霜

【立即報名】2021香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞Pacific Coffee咖啡禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金