《宏觀有法－艾西亞》中國放寬貨幣政策為應對經濟增速放緩預防針

《宏觀有法》中國人民銀行宣布將下調金融機構存款準備金率（ＲＲＲ）０﹒５個百分點，
此舉可以說是既在預期之中，也在意料之外。預期之中的是在流動性收緊的環境下，２０２１下
半年經濟增長可能會面臨壓力，意味著需要採取措施來應對經濟放緩。意料之外的是政策調整的
方式和時機，即在第二季度ＧＤＰ數據發布之前全面下調存款準備金率。在本文中，我們分析此
次貨幣政策調整可能帶來的影響。
我們認為下調存款準備金率有三方面原因。首先，即使政策基調已轉向實現可持續增長，但
中國經濟仍需更有力的支持以維持穩定；其次，６月ＰＰＩ顯示通脹壓力已有所緩解；第三，中
國中期借貸便利（ＭＬＦ）到期金額將創歷史新高，釋放流動性對保持銀行業平穩運行至關重要
。
從表面來看，中國央行可以展期或通過ＭＬＦ注入流動性，但採取降準的好處之一是能夠給
經濟帶來更全面的推動力，因為此次降準的範圍涵蓋所有銀行。此舉對中小型銀行和企業的幫助
最大，而對大型銀行和大型企業的影響將取決於央行將究竟會如何調整ＭＬＦ操作以保證市場流
動性。當前銀行正面臨資產增速和淨息差放緩的壓力，客觀上需要央行對銀行業有所支持。
儘管降準與經濟增長放緩有所關聯，但目前國債收益率變化幅度不大，ＳＨＩＢＯＲ和
ＵＳＤＣＮＹ的短期反應也有限。換言之，市場並不認為貨幣政策會出現重大調整。但是，貨幣
政策具有前瞻性，因此關鍵仍然在於對未來的判斷。隨著經濟增長的基數效應減弱和周期性回升
效應的放緩，中國的貨幣政策立場可能會趨於更加靈活。中國將在７月１５日發布的二季度
ＧＤＰ數據值得關注，但是更加值得追蹤的是７月的經濟數據以及８月ＭＬＦ操作，後者對於未
來貨幣政策的走勢可能更具參考意義。如果２０２１年二季度經濟數據基本在預期之中，央行可
能會在短時間內繼續採取觀望態度，但會在將來根據經濟增長的變化相機抉擇加以進一步的調整
。
貨幣政策基調的進一步調整預計會對市場將會產生影響。目前，市場比較關心人民幣的未來
走勢。誠然，經濟增速放緩以及流動性的釋放可能會給人民幣帶來壓力，但人民幣匯率與美元指
數的變動也息息相關。如果美國高通脹只是暫時的，那麼美聯儲縮減資產購買規模和加息的預期
可能會消退，尤其美國的就業和工資增長的不確定性可能還會延續。在這種背景下，美元可能會
繼續貶值，儘管貶值的速度會放慢。弱勢美元對人民幣有一定的支撐作用。因此，我們預計人民
幣可能在２０２１年底仍然維持小幅升值的態勢。
總體而言，中國央行的貨幣政策將會保持中性，但可能會更加靈活。降準是緩衝潛在經濟放
緩的一劑預防針，但具體的步伐，還會根據未來經濟數據有所調整。
《法國外貿銀行亞太區首席經濟師 艾西亞》
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇