《宏觀有法－艾西亞》中國放寬貨幣政策為應對經濟增速放緩預防針

《宏觀有法》中國人民銀行宣布將下調金融機構存款準備金率（ＲＲＲ）０﹒５個百分點，

此舉可以說是既在預期之中，也在意料之外。預期之中的是在流動性收緊的環境下，２０２１下

半年經濟增長可能會面臨壓力，意味著需要採取措施來應對經濟放緩。意料之外的是政策調整的

方式和時機，即在第二季度ＧＤＰ數據發布之前全面下調存款準備金率。在本文中，我們分析此

次貨幣政策調整可能帶來的影響。

我們認為下調存款準備金率有三方面原因。首先，即使政策基調已轉向實現可持續增長，但

中國經濟仍需更有力的支持以維持穩定；其次，６月ＰＰＩ顯示通脹壓力已有所緩解；第三，中

國中期借貸便利（ＭＬＦ）到期金額將創歷史新高，釋放流動性對保持銀行業平穩運行至關重要

。

從表面來看，中國央行可以展期或通過ＭＬＦ注入流動性，但採取降準的好處之一是能夠給

經濟帶來更全面的推動力，因為此次降準的範圍涵蓋所有銀行。此舉對中小型銀行和企業的幫助

最大，而對大型銀行和大型企業的影響將取決於央行將究竟會如何調整ＭＬＦ操作以保證市場流

動性。當前銀行正面臨資產增速和淨息差放緩的壓力，客觀上需要央行對銀行業有所支持。

儘管降準與經濟增長放緩有所關聯，但目前國債收益率變化幅度不大，ＳＨＩＢＯＲ和

ＵＳＤＣＮＹ的短期反應也有限。換言之，市場並不認為貨幣政策會出現重大調整。但是，貨幣

政策具有前瞻性，因此關鍵仍然在於對未來的判斷。隨著經濟增長的基數效應減弱和周期性回升

效應的放緩，中國的貨幣政策立場可能會趨於更加靈活。中國將在７月１５日發布的二季度

ＧＤＰ數據值得關注，但是更加值得追蹤的是７月的經濟數據以及８月ＭＬＦ操作，後者對於未

來貨幣政策的走勢可能更具參考意義。如果２０２１年二季度經濟數據基本在預期之中，央行可

能會在短時間內繼續採取觀望態度，但會在將來根據經濟增長的變化相機抉擇加以進一步的調整

。

貨幣政策基調的進一步調整預計會對市場將會產生影響。目前，市場比較關心人民幣的未來

走勢。誠然，經濟增速放緩以及流動性的釋放可能會給人民幣帶來壓力，但人民幣匯率與美元指

數的變動也息息相關。如果美國高通脹只是暫時的，那麼美聯儲縮減資產購買規模和加息的預期

可能會消退，尤其美國的就業和工資增長的不確定性可能還會延續。在這種背景下，美元可能會

繼續貶值，儘管貶值的速度會放慢。弱勢美元對人民幣有一定的支撐作用。因此，我們預計人民

幣可能在２０２１年底仍然維持小幅升值的態勢。

總體而言，中國央行的貨幣政策將會保持中性，但可能會更加靈活。降準是緩衝潛在經濟放

緩的一劑預防針，但具體的步伐，還會根據未來經濟數據有所調整。

《法國外貿銀行亞太區首席經濟師 艾西亞》



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