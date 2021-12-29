【夜期時段】即月期指最新報２３０８２點，升１６點，低水５點

《經濟通通訊社２９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３０７６點，升１０點，低水

１１點，最新報２３０８２點，升１６點，低水５點，合約成交２８７張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８１０４點，無升跌，高水５點，最新報８１１２點，升８

點，高水１３點，合約成交３１６張。

