《每周華語－黃溢華》企業變變變之成敗得失

《每周華語》很久之前，Ｎｏｋｉａ「變變變」成為全球手機「一哥」且通訊科研成果甚勁

。由「無」到「有」非一件易事。一間企業撐起全國科技業，不要看輕「細」國及企業的重要性

。可惜自身「變」，但世界也在「變」：Ｎｏｋｉａ終跟不上了。



巴菲特不久前買入ＨＰ股份自有因由，ＨＰ股價亦因而上揚。ＨＰ乃「硅谷」的先行者，亦

一度有不錯的私人電腦業務。創新方面，亦推出「微型」的電腦，方便各行各業。其品牌之一「

Ｐａｌｍｔｏｐ」甚受歡迎，內置了當年甚受歡迎的「Ｌｏｔｕｓ １－２－３」「試算表」，

產品把電腦微型化，又可以加入外置產品。風行一時，更有Ｐａｌｍｔｏｐ月刊推出！日本更有

此微電腦的「發燒」群組，為「Ｐａｌｍｔｏｐ」增值。不少企業，利用其方便，夠「細架」，

加入自行的應用程式，提高企業的生產力及「電腦」化。事實上，ＨＰ的「Ｐａｌｍｔｏｐ」面

對不少競爭。耗用「電力」今天仍是電子產品的限制，當年的「Ｐａｌｍｔｏｐ」採用常用的電

池，比充電形式更為實際。「Ｐａｌｍｔｏｐ」的月刊及網上的群組，提供很多有趣及實用的應

用方向╱程式。亦可接收電郵等。當然，「Ｐａｌｍｔｏｐ」及類似產品，面對「ｉｐｈｏｎｅ

」面世，終於失去巿場及競爭力。人家的「ＯＳ」勁，又可以用手控制等，加上有「Ａｐｐ」的

配合且可有好質素的鏡頭，新一代的產品，使「Ｐａｌｍｔｏｐ」等類似產品「消失」了。但以

３０年前看，ＨＰ的「Ｐａｌｍｔｏｐ」乃成功產品之一。微軟也有類似產品，可惜「ＯＳ」不

勁，應用有限等也比不上「ｉｐｈｏｎｅ」等的正面挑戰。



微軟以７０億美元「天價」買入Ｎｏｋｉａ。想當年Ｎｏｋｉａ乃手機一哥。「

ｉｐｈｏｎｅ」出現，已有人問Ｎｏｋｉａ的「老板」，擔心巨大挑戰嗎？他輕視地指出，

Ｎｏｋｉａ當時已有一億多支在全球應用之中，「人家」只有一千幾百支，一點兒也不擔心。怎

料蘋果手機等產品挑戰巨大，Ｎｏｋｉａ輕敵等因素，終賣盤給了巨企微軟。可惜微軟不出１０

年也賣盤，Ｎｏｋｉａ的手機業務被出售了。最成功的一刻！多是企業最危險的一刻

：Ｎｏｋｉａ又是一活生生的例子。全面的「平台」、全新的「ＯＳ」及全新的產品科研╱「

Ｃｒｏｓｓ ｏｖｅｒｓ」，使智能電話成為「電腦」的新平台。「ｉｐｈｏｎｅ」使影相機等

行業也失去巿場。消費者有別企業用家。企業用的產品，又是另一巿場了。



另方面，Ｎｏｋｉａ對手「Ｅｒｉｃｓｓｏｎ」也有不少成功產品，亦有好的科研基礎，但

成功終也與「Ｓｏｎｙ」合作，因而有「Ｓｏｎｙ－Ｅｒｉｃｓｓｏｎ」。今天Ｎｏｋｉａ及

Ｅｒｉｃｓｓｏｎ以「５Ｇ」產品為主打，不再在乎手機巿場爭雄了。Ｎｏｋｉａ及

Ｅｒｉｃｓｓｏｎ手機產品有轉型，但「ＯＳ」及採用的新「平台」，例如「Ａｐｐ」，未及更

全方位推動全球「參與」。可見「平台」及「ＯＳ」是極為重要的。不少版權轉售給其他企業，

但新的買家╱企業也敵不過「Ａｐｐｓ」平台及全新的「晶片」╱「ＯＳ」。



１９７０年至２０１０年，今天仍有突破及在巿場領軍的企業不出１０間。收購╱合併，倒

閉，科研╱創新全非一件易事。很多成功企業及產品已被「遺忘」了。今天十分成功及受歡迎的

產品，可能不出５年、１０年便消失。玩具業又是另一活生生的例子。例如女孩子不玩「公仔」

，不少也加入「打機」！全球面對疫情：「Ａｐｐｓ」真的幫大家不少忙。



芬蘭及瑞典乃「細」國乎？Ｎｏｋｉａ及Ｅｒｉｃｓｓｏｎ於１９８０－２０００年乃手機

「一哥」，今天５Ｇ科技亦領先不少國家。可見「大國」╱「國」要多從不同角度觀之，不宜看

輕人家的成就╱成果。半世紀前不少企業已全力投入科研，累積了大量經驗╱成果╱版權及專利

。芬蘭的卡通人物╱小說「姆明」（Ｍｕｕｍｉ）全球為國大賺呢！真勁。《資深市場人士 黃

溢華》



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