《台股攻略－黃振宇》台股升２３點，守住１６６００點

《台股攻略》隨著美股回穩，台股今日（２６日）有市場資金在低位承接，風電及金融股撐

市，指數最終收１６６４５點，升２３點，成交金額為２５４０億元（新台幣．下同），三大法

人合計淨賣出１８５﹒１８億元，外資連續３個交易日錄得淨流出。

電子權值股各有漲跌，台積電收５４６元，跌０﹒２％；鴻海收１０１元，升０﹒５％；聯

發科因手機需求疲弱，股價跌０﹒５％，收８３３元；台達電則在公布業績前造好，升６﹒６％

；矽力－ＫＹ跌超過８％，信驊亦跌近４％，大立光、瑞昱及欣興跌超過１％。金融股強勢反彈

，華南金擬派發１﹒１２元股利，消息剌激股價升３﹒１％，玉山金亦升３％，中信金升

２﹒１％，合庫金、上海商銀、永豐金、安泰銀、第一金、彰銀及台新金均升超過１％。風電股

走勢較強，上緯投控及永冠－ＫＹ漲停，分別收１４５元及６９﹒４元，大亞、中興電、士電、

中鋼構、世紀鋼、華城及台船均升２﹒６％至５﹒７％。

展望台股後市，由於全球近來受俄烏戰爭、亞洲疫情持續、通膨壓力及美國聯儲局加息速度

加快等外在因素，短期在持續走弱及美元走強下，台股不排除持續下探。台股昨日（２５日）創

下今年來新低，料市場觀望氣氛濃厚，建議選股以航運及高股息概念股為主，審慎投資。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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