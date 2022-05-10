《談國論企－黎偉成》出口４月份急轉差受困世經疫情

《談國論企》中國的商品對外貿易在２０２２年４月份明顯轉差，不僅（１）出口增長於是

月份明顯放緩，乃受製造業過去幾個月以出口新訂單為主的新訂單持續縮減衍生困擾；（２）進

口在以能源、資源為主的大宗商品價格急漲拖累現而呈回落劣象。歐美疫情反覆惡化，央行加息

重壓顯著削弱各地商品需求，加上美國在推手弄出和續添油撥火的烏克蘭戰事不斷惡化，世界政

經短中長期會持續轉差，故中國的外貿難免受到越來越多利淡影響。

即使中國外貿近期面對不可忽視的壓力，惟中國政府全力推動全國統一大市場的政策，刺激

內需和內部新生力量，而以上海等地的疫情似乎漸次受控使動態清零達標，料能力保國民經濟穩

中有進發展。



＊出口新單萎縮短期難改進口亦漲價＊



來自中國海關總署發布的最新數字，中國的進出口貿易於２０２２年４月份達３﹒１６萬億

元（見表．下同），同比微增０﹒１％，環比更回落１﹒５％，相對於３月份３﹒２億元萬增

５﹒８％和１－２月份６﹒２萬億元上升１３﹒３％，明顯逆轉。此使進出口總額於１－４月份

累計１２﹒５８萬億元，同比只是增加７﹒９％，比１－３月份的１０﹒７％升幅明顯收窄。

進出口貿易於４月份明顯轉差，乃受困於（１）出口於是月只達１﹒７４萬億元，同比增長

１﹒９％，大幅低於３月份和１－２月份分別增長的１２﹒９％和１３﹒６％；更差勁的，為

（２）進口期內僅１﹒４１７萬億元同比減少２﹒５％，連同３月份１﹒４５３萬億元跌

１﹒７％，成二連跌，和扭轉１－２月份累計２﹒７３萬億元尚有１２﹒９％雙位數增長之態。

再以海關總署的２０２２年１－４月份的數據（下同），便可見中國的進出口貿易受壓，並

非一朝半夕之事。先談（甲）出口，前４個月累計６﹒９７萬億元，同比增長無疑有１０﹒３％

，但相對於１－３月份５﹒５２萬億元所增１３﹒４％，要少增３﹒１個百分點之普。商品外銷

情況未如人意，乃受到多個主要市場需求轉弱之困：對東盟出口期內所增８﹒７％，比１－３月

份的１０％升幅低１﹒３個百分點；對歐盟雖增銷１７％，環比回落幅度更達４個百分點；對美

國所增１２﹒６％，亦少增１﹒７個百分點，便由是可見一斑。

估計中國的出口在未來一段期間難有改善，並可見中國國家統計局的數據作此合理的揣測：

製造業經理採購指數ＰＭＩ於２０２２年４月份僅達的４７﹒４，環比大幅回落凡２﹒１個百分

點之普，連續兩個月的收縮，主要受困於出口新訂單指數環比銳跌５﹒６個百分點至４１﹒６，

更是今年以來４個月皆處臨界點５０以下的收縮劣態，反映出製造業今年以來在境外接單相當惡

劣。最新的問題，當然是（ｉ）美國推手弄出來的烏局，使世界經濟蒙上厚厚的烏雲，各地進口

商在訂貨上的取態也就變得相當審慎和保守。

還有（ｉｉ）美國以至歐亞若干國家採取「躺平主義」，不嚴格造好防控工作便重啟經濟後

，疫情不斷加速惡化，當地的進口商減低訂貨顯憂，對包括中國在內的各地出口商的訂單，當然

有相當重大的負面影響。



＊民企成外貿主導出口高技術商品大增＊



同樣存在重大問題的，當然是（乙）進口，於前４個月累計５﹒６１萬億元同比增長５％，

比１－３月份的７﹒５％升幅少增２﹒５個百分點，不僅受困於出口新訂單漸萎縮，更重要的是

以能源、資源為主的大宗商品進口價飆升造成相當重大壓力所致，特別是（ｉ）煤於前４個月的

進口７，５４０萬噸，同比減少１６﹒２％，因每噸進口價１００４﹒６元，飆升１﹒１倍；

（ｉｉ）鐵礦砂進口３﹒５４萬噸則減７﹒１％，而每噸價７５２元的升幅達２９﹒５％。

和（ｉｉｉ）原油進口１﹒７１億噸同比減少４﹒８％，輸入均價４３２３﹒６元的升幅為

５４﹒３％；（ｉｖ）天然氣的每噸進口價大升７２﹒１％而為３８４２元，使進口量

３５８６﹒６萬噸和減少８﹒９％；（ｖ）成品油進口量７９７﹒５萬噸同比亦減６﹒８％，乃

因來價增３６﹒２％為每噸５００１﹒９元。

預期中國的以能源資源為主的進口量會進一步回落，理由為：（ａ）環球經濟增長和市場需

求放緩，（ｂ）以美國為主的多地通貨不斷膨脹，形成加息潮，和（ｃ）烏局惡化，皆使資金暫

流入大宗商品。

（丙）良性因素亦頗不少，特別是（Ｉ）民營企業已成中國對外貿易的主導力量，進出口額

度於前４個月累計６﹒１萬億元，同比增長１１％，和在外貿總額１２﹒５８萬億元佔比

４８﹒５％，較上年高１﹒４個百分點，足見改革開放不斷取得良性成果；（ＩＩ）以技術為主

的一般貿易，期內達８﹒０１萬億兀同比土田金日長１１﹒２％，及在整體貿易佔比６３﹒６％

，較上年高１﹒９個百分點，是為經濟穩中有進發展的其中重大支持力量。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表：中國進出口貿易數據

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進出口 出口 進口

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４月份 ３﹒１６萬 ＋０﹒１％１﹒７４萬 ＋１﹒９％ １﹒４１萬 －２﹒５％

３月份 ３﹒２萬 ＋５﹒８％１﹒７５萬 ＋１２﹒９％ １﹒４５萬 －１﹒７％

１－２月份６﹒２萬 ＋１３﹒３％３﹒４７萬 ＋１３﹒６％ ２﹒７３萬 ＋１２﹒９％

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計算單位：億元人民幣

資料來源：中國海關總署



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