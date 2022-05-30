《海納智見－荀玉根》穩就業要靠哪些行業？

《海納智見》隨著國內經濟下行壓力加大，疊加部分地區疫情衝擊，國內就業形勢較為嚴峻

。今年４月全國城鎮調查失業率升至６﹒１％，創２０２０年３月以來新高；其中１６－２４歲

。今年４月全國城鎮調查失業率升至６﹒１％，創２０２０年３月以來新高；其中１６－２４歲

人口調查失業率明顯高於總體水準，４月錄得１８﹒２％，按月升２﹒２個百分點，創有歷史數

據以來最高。由此說明，當前就業問題較為突出，尤其是年輕人就業壓力更大。根據教育部統計

，２０２２屆高校畢業生規模首次突破１０００萬人，預計將達到１０７６萬人，同比大增

１８％。國務院強調把穩增長放在更突出位置，著力保市場主體以保就業及民生，保護中國經濟

韌性，努力確保第二季經濟實現合理增長和失業率盡快下降，保持經濟運行在合理區間。



產業鏈較長和勞動密集型的製造業，以及生產性和生活性服務業吸納的就業最多。在穩就業

目標下，各行各業都可以做出貢獻，那麼哪些行業吸納就業的能力最強？統計局公布的各行業城

鎮就業人數，不僅包括各行業的企業，還包括公共部門。總體來說，勞動密集型的製造和建築最

能帶動就業，其中製造業２０２０年城鎮就業人數佔比為２２﹒３％，建築業為１２﹒６％；其

次生產性和生活性服務業容納就業也較多，其中金融業人數佔比為５﹒０％，交通運輸業為

４﹒８％，批發零售為４﹒６％，租賃商務為３﹒８％，房地產為３﹒１％。



倘若從Ａ股上市公司最新財報披露的員工數據分析，生產性和生活性服務業的企業員工人數

最多，例如銀行就業人數佔比為２５１萬人╱８﹒６％，交通運輸為１３２萬人╱４﹒５％；其

次是產業鏈較長的製造業，例如電子行業就業人數佔比為２２６萬人╱７﹒７％，汽車為１８３

萬人╱６﹒２％，醫藥生物為１６８萬人╱５﹒７％；建築和地產鏈也能容納較多就業，例如建

築裝飾業就業人數佔比為２０３萬╱６﹒９％，地產鏈（地產＋建材＋家電）為２２９萬人╱

７﹒８％。



最後，穩就業還有一股重要的力量不可忽視，就是互聯網平台企業。選取１１家主要的上市

互聯網公司來對比，根據各家２０２１年年報披露的員工數據，京東吸納的就業人數最多，達到

３８﹒５萬人，這可能跟京東的商業模式相關（例如自建物流體系）；其次阿里員工數量為

２５﹒１萬人，騰訊為１１﹒３萬人，美團為１０﹒０萬人，百度為４﹒６萬人。１１家互聯網

公司合計員工人數達到１０３萬人，但實際帶動就業人數可能遠不止這個數字。一方面，包括字

節跳動、餓了麼在內的一些大型互聯網企業尚未上市；另一方面，互聯網企業作為一個平台，除

了直接僱用員工之外，還能帶動更多的靈活就業，例如２０２１年共有５２７萬騎手在美團平台

獲得收入，遠超其本身員工數量。



穩就業目標下，上述吸納就業能力強的行業也得到了政策層面的大力支持。服務業容納了絕

大多數中小微企業，就業人數眾多，並且受疫情衝擊最為嚴重，因此政策層面高度重視對服務業

的紓困。國家發改委等部門印發《關於促進服務業領域困難行業恢復發展的若干政策》，為餐飲

、零售、旅遊、交通運輸、民航等服務業提供支持。對於平台經濟，國務院總理李克強亦表示要

促進平台經濟健康發展，帶動更多就業。



風險提示：政策推進不及預期



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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