《小傳日記》有傳阿爺結束滴滴網絡審查，今日中概股反而漉漉哋？

《小傳日記》有傳阿爺即將結束對滴滴出行嘅網絡審查，滴滴Ａｐｐｓ仲可能喺今個星期上

番架，滴滴隔晚喺花旗嗰邊大升超過兩成，唔少中概股升埋一份。只不過，睇番ＡＴＭ股嘅

ＡＤＲ走勢麻麻哋，期指開市前半個鐘都跌緊，就知今日唔對路喇。魚缸噚日升咗近６００點之

後，今日落番少少，除咗隻京東（０９６１８）升得好啲之外，其他科技股走勢就無早輪咁強，

唔通滴滴呢單嘢無乜刺激作用？

其實，呢個消息喺噚日晏晝公布，好多中概股已經升得好興奮，臨尾推高魚缸再升多啲，晨

咁早升定先，花旗嗰邊嘅中概股只係跟住升啫。再睇長啲，由５月低位１９１７８到噚日高位

２１６９１，呢度升咗超過２５００點喇，滴滴消息炒完，阿爺穩經濟措施又炒得七七八八，再

無特別利好嘅消息出嚟，回番少少好都好正常嘅，大家唔需要睇得太重。

講番滴滴呢件事，依家消息係堅定流都係估估下，但當初滴滴要去花旗上市，而公司本身有

好多敏感資料，阿爺可能唔想呢啲資料畀美國佬知，所以即刻出招撳低佢。近日，滴滴召開臨時

股東大會，通過自願除牌方案，打算喺６月２號或之後提交退市申請，可能佢肯除牌，阿爺放佢

一馬都唔出奇。

至於咁樣係咪代表阿爺放過科網股？單講滴滴呢次消息未必反映到，反而呢排阿爺係咁講要

支持平台經濟健康發展，可能留意到監管措施幾影響到科網企業營運，要喺恢復經濟發展之間攞

個平衡，所以態度無咁強硬，對中概股嚟講係好事。只不過，阿爺點樣去扶持呢啲企業健康發展

要再睇，而且科技股估值仲係高，又無息收，呢類股票缸友都唔太ｂｕｙ，短期可能仲會反彈，

但講到一天光哂，重現昔日光輝就似乎言之尚早喇！請請！



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