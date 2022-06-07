  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/06/2022 15:58

《小傳日記》有傳阿爺結束滴滴網絡審查，今日中概股反而漉漉哋？

　　《小傳日記》有傳阿爺即將結束對滴滴出行嘅網絡審查，滴滴Ａｐｐｓ仲可能喺今個星期上
番架，滴滴隔晚喺花旗嗰邊大升超過兩成，唔少中概股升埋一份。只不過，睇番ＡＴＭ股嘅
ＡＤＲ走勢麻麻哋，期指開市前半個鐘都跌緊，就知今日唔對路喇。魚缸噚日升咗近６００點之
後，今日落番少少，除咗隻京東（０９６１８）升得好啲之外，其他科技股走勢就無早輪咁強，
唔通滴滴呢單嘢無乜刺激作用？
　　其實，呢個消息喺噚日晏晝公布，好多中概股已經升得好興奮，臨尾推高魚缸再升多啲，晨
咁早升定先，花旗嗰邊嘅中概股只係跟住升啫。再睇長啲，由５月低位１９１７８到噚日高位
２１６９１，呢度升咗超過２５００點喇，滴滴消息炒完，阿爺穩經濟措施又炒得七七八八，再
無特別利好嘅消息出嚟，回番少少好都好正常嘅，大家唔需要睇得太重。
　　講番滴滴呢件事，依家消息係堅定流都係估估下，但當初滴滴要去花旗上市，而公司本身有
好多敏感資料，阿爺可能唔想呢啲資料畀美國佬知，所以即刻出招撳低佢。近日，滴滴召開臨時
股東大會，通過自願除牌方案，打算喺６月２號或之後提交退市申請，可能佢肯除牌，阿爺放佢
一馬都唔出奇。
　　至於咁樣係咪代表阿爺放過科網股？單講滴滴呢次消息未必反映到，反而呢排阿爺係咁講要
支持平台經濟健康發展，可能留意到監管措施幾影響到科網企業營運，要喺恢復經濟發展之間攞
個平衡，所以態度無咁強硬，對中概股嚟講係好事。只不過，阿爺點樣去扶持呢啲企業健康發展
要再睇，而且科技股估值仲係高，又無息收，呢類股票缸友都唔太ｂｕｙ，短期可能仲會反彈，
但講到一天光哂，重現昔日光輝就似乎言之尚早喇！請請！

＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無涉。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事07/06/2022
《神州經脈》外儲結束四連跌　滬指悶升三連揚　成交續破萬億
人氣文章財經熱話07/06/2022
因鎳交易事件遭索賠　無阻港交所逆市造好
人氣文章財經熱話07/06/2022
【航運股啟航】中遠海控曾飆近半成　林嘉麒：兩大原因續看好航運股！
人氣文章專訪07/06/2022
【專訪】陶冬：四指標看美國經濟會否陷衰退（有片）
人氣文章財經熱話07/06/2022
傳滴滴獲放生監管疑鬆綁　科技股雨過天青？
人氣文章FOCUS07/06/2022
【FOCUS】蘋果WWDC大殺四方 　惟終極驚喜仍未現
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金