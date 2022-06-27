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即市新聞

27/06/2022 19:10

《日入而息》騰訊大股東宣布減持計劃，恒大在港面臨清盤聆訊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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騰訊控股（００７００）宣布，將有序地在場內出售Ｎａｓｐｅｒｓ集團所持騰訊股份，以籌集
回購計劃所需資金。若Ｎａｓｐｅｒｓ集團在過去三個月內在符合歐洲監管限制的前提下執行回
購計劃，每天出售的股份平均不會超過每日平均成交量約３－５％　　　　　　　　　　　　　
騰訊（００７００）早前分派手上京東（０９６１８）持股予股東作特別股息，騰訊大股東南非
傳媒集團Ｎａｓｐｅｒｓ宣布，旗下Ｐｒｏｓｕｓ獲實物分派約１﹒３２億股或４％京東，並已
於上周盡數沽出，出售所得款項總額約３６﹒７億美元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國恒大集團上周五遭一間位於南太平洋島國的公司入稟高等法院，呈請將中國恒大清盤。根據
司法機構網頁顯示，有關案件已排期於８月３１日提訊　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歐舒丹（００９７３）截至今年３月３１日止全年純利２﹒４２億歐元，按年升６０﹒１％。由
於業績優異，董事會建議將派息率由３５％增至４０％，即末期股息每股０﹒０６５８５歐元，
上升７８﹒６％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港新增１７１９宗本地確診個案，另有１５４宗輸入個案，沒有新增死亡個案　　　　　　　
多名高層官員調動，廣播處長李百全將任保安局常秘，現任商務及經濟發展局常任秘書長（通訊
及創意產業）梁卓文將出任公務員事務局常任秘書長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國家主席習近平將出席慶祝香港回歸２５周年大會暨第六屆政府就職典禮。據報，習近平初訂６
月３０及７月１日來港出席活動，但會即日來回深圳，而特區政府現屆及候任主要官員，需要提
早在今日開始入住酒店，減低透過家人感染風險　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指全日高收５１０點報２２２２９，科指高收２２８點報５０７２
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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滬綜指收升０﹒８８％成交增，外資連續三日淨流入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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經濟衰退憂慮日增，非美貨幣續反覆造好　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歐元最新報１﹒０５７５╱７７，日圓最新報１３５﹒１２╱１３　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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　　瑞爾集團（０６６３９）全年虧損擴大至７﹒０１億元人民幣，不派
　　息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　津上機床中國（０１６５１）去年多賺７０％至６﹒７億元人民幣，
　　末期息０﹒２５元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　歐舒丹（００９７３）全年純利升６０﹒１％，派息約０﹒０６６歐
　　元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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潤邁德醫療（０２２９７）料今年經調整後或達收支平衡　　　　　　　　　　　　　　　　　
路勁（０１０９８）主席單偉彪購入公司美元債券，涉９５０萬美元　　　　　　　　　　　　
瑞科生物（０２１７９）旗下新冠ｍＲＮＡ疫苗獲菲律賓臨床許可　　　　　　　　　　　　　
主要股東Ｎａｓｐｅｒｓ將在場內有序出售騰訊股份以籌集回購資金；騰訊ＱＱ回應大批帳號被
盜：用戶掃描偽造遊戲二維碼並登錄；騰訊旗下ＱＴｒａｄｅ推出「債券一級市場直通車」　　
京東健康（０６６１８）前女董事擲８０００萬歐元購地中海豪宅，劉強東瘋狂套現　　　　　
百度世界大會下月召開，自動駕駛、航天領域或有重磅發布　　　　　　　　　　　　　　　　
創勝集團（０６６２８）執行董事朱達昨日逝世　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
三葉草生物（０２１９７）新冠候選疫苗作加強針抗體水平顯著提升　　　　　　　　　　　　
中國生態旅遊（０１３７１）終止股權轉讓協議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
普匯中金國際（００９９７）附屬與西安聚誠豐建築工程訂立商業保理協議　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　寶業集團（０２３５５）取得湖北宜昌市建築石料採礦權　　　　　　　　　　
　　美蘭空港（００３５７）批准租金減免政策，料令收益減少６４６９萬元人民幣
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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騰訊大股東Ｎａｓｐｅｒｓ沽京東（０９６１８）持股套現２８６億元　　　　　　　　　　　
中國恒大集團被入稟申請清盤，高院８月底聆訊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
復興亞洲（００２７４）發掘到礦業商機，擬簽諒解備忘錄　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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市監局開展煤炭價格監督工作，６至９月為集中檢查期　　　　　　　　　　　　　　　　　　
分析料工業利潤大概率繼續上行，生產和就業修復遲緩　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人民網評論表示虛擬貨幣是黃粱一夢、龐氏騙局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
三部門部署各地聚合資源發布高校畢業生就業基層崗位　　　　　　　　　　　　　　　　　　
交通部表示今年重點監測港口貨物吞吐量達５５﹒６億噸　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地修改經營者集中申報標準，納千億企業入審查範圍　　　　　　　　　　　　　　　　　　
市監總局表示組織不得濫用行政權力排除、限制競爭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北京今後五年經濟發展目標：經濟總量突破５萬億大關　　　　　　　　　　　　　　　　　　
公安部網安局打擊整治「網絡水軍」，為期６個月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
統計局表示５月工業企業營收增速升，成本上漲壓力仍大　　　　　　　　　　　　　　　　　
全面註冊制改革研討會召開，專家：從投資者角度完善　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北交所上市公司數量達１００家，中小企業佔比７６％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
５月全國規上工業企業利潤同比降幅收窄至６﹒５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北京置換新能源車最高將獲得１萬元補貼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
平安證券涉樂視造假遭深圳證監局停保薦資格３個月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
習近平稱善於通過互聯網等渠道問需於民、問計於民　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行１０００億逆回購利率持平，淨投放９００億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中證監就個人養老金投資公募基金規則徵求意見　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
吉利控股集團承諾２０４５年實現全鏈路碳中和目標　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
渣打中國首推面向個人客戶的可持續發展大額存單　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海銀保監局原局長韓沂被開除黨籍和公職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
銀保監法規部原一級巡視員蔡江婷被開除公職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
哪吒汽車兩年虧４２億，三六零放棄１０億元增資權　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
光大期貨因經紀業務管理不到位被中證監責令改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
互聯網用戶帳號信息管理規定發布，８月１日起施行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海第二輪集中供地掛牌３４宗地塊起始價７４６億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
米哈游訴五礦信託，涉招行代銷五礦信託疑暴雷產品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
郵儲行公布穩定Ａ股股價方案，大股東擬５０００萬元增持　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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台股收升１﹒６％，報１５５４８﹒０１點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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梁君彥稱習近平或指引香港在五十年不變的中間點前進　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳習近平初訂訪港兩天每日來回深圳，主要官員今起入住酒店　　　　　　　　　　　　　　　
習近平七一講話料涉香港創科，《南沙方案》備受關注　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北區青年商會邀請劉國勳為北部都會區考察團星級領隊　　　　　　　　　　　　　　　　　　
葉國謙稱習近平七一親身來港機會相當高，惟不會長時間逗留　　　　　　　　　　　　　　　
陳茂波稱維護中央權威和在港管治權是必須推動的核心基礎工程　　　　　　　　　　　　　　
前海管理局推惠港九件實事慶祝香港回歸２５周年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
律政司呼籲市民慎防偽冒電郵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港５月出口貨值下跌１﹒４％，進口則升１﹒３％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報保監局行政總監張雲正被舉報，涉泰加保險利益衝突　　　　　　　　　　　　　　　　　
積金局表示改進強積金資料披露方式，增加資訊透明度　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深股通額度全日用近４７億元，外資連續三日淨流入；滬股通額度全日用５９億元，外資淨流入
近７３億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
香港快運航空從台北抵港客機冒煙，現已安全著陸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
匯豐推出創新中小企流動開戶方案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
晨星表示ＥＴＦ通初期，料僅５至６隻合資格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中原十大屋苑周末成交回升６成，惟６屋苑零成交　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
壽臣山１５號首宗洋房以８﹒７億元成交　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
梁志堅稱樓價因供應不足而上升，料今年續升３％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
珍寶海鮮舫強調不會獲保險賠償，三沙海事局介入跟進　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東金香港因管理私募基金有缺失遭證監會譴責及罰款３２０萬元　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
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俄羅斯自１９１８年首次出現債務違約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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Ｇ７啟動６千億美元基建倡議抗衡中國「一帶一路」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國反對污衊一帶一路倡議，斥美國是債務陷阱製造者　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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本港新增１７１９宗本地確診個案，輸入個案１５４宗　　　　　　　　　　　　　　　　　　
學校錄４６４宗陽性呈報，７間學校個別班級出現傳播　　　　　　　　　　　　　　　　　　
何栢良稱本港未需全民檢測，惟可參考澳門抗疫經驗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
全國昨新增本土陽性２３宗，上海周三起有序恢復堂食　　　　　　　　　　　　　　　　　　
安老業界表示院舍長者疫苗接種率高，具備原址檢疫條件　　　　　　　　　　　　　　　　　
政府延長外傭現行合約有效期最多六個月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
教資會秘書長鄧特抗確診，現正隔離　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
澳門新增９６宗核酸陽性個案，累計共３５７宗；澳門進行第三輪全民核酸檢測，需先快測陰性
才可入站澳門表示進入娛樂場需持４８小時核酸陰性報告　　　　　　　　　　　　　　　　　
現行社交距離措施將延續至７月１３日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
田北辰建議港府縮減港人旅客檢疫期至３日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳國基稱他與曾國衞快測陰性，本周或可重返社區　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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（ｚｚ）

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