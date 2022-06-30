【債券通】債券通周年論壇下周一舉行，李家超發表主旨演講

《經濟通通訊社３０日專訊》港交所（００３８８）公布，債券通公司於下周一（７月４日

）舉行「債券通周年論壇２０２２」，新任行政長官李家超將會在論壇作主旨演講，料為李家超

上任行政長官後出席首場非官方主辦活動。

除李家超外，人民銀行、國務院港澳辦代表也會發表主旨演講。香港多名監管機構高層，包

括金管局余偉文、證監會署理行政總裁梁鳳儀和港交所行政總裁歐冠昇都會發表演講。（ｂｉ）

