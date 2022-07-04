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04/07/2022 11:17

《每周華語－黃溢華》預期通脹、ＱＥ╱加息、地緣政局、企業成本

　　《每周華語》踏入２０２２年下半年，美國企業仍面對全新的經營不肯定性。生產成本仍傾
向上升，下半年各國仍面對又再反彈的疫情。調整生產線及供應鏈說易行難。地緣政局有可能步
入全新的不肯定性。預期更為不易掌握。
　
　　上周美股見大力反彈後再回下。目前道指３１０００有好的支持力，但短期又見新升浪機會
不大。預期通脹根本甚難掌握。１９７０╱１９９０年的２０年，只是中東加了３次油價，全球
生產成本便急升。生產少不了原油。近半個世紀，未有真正的能源可取代原油及其相關的衍生能
源供應。全面採用核能風險太大！而經濟運作步入了全球化，有了好的供應鏈╱生產線推升全球
ＧＤＰ及有效控制成本。１９９０╱２０２０年，中東相對穩定下來，預期油價穩定，同期亦開
發了不少原油的來源等。供應分散及提高了供應量，因而油價當時步入了穩定期。「預期」穩定
的巿場、生產、油價，供應鏈卻因為近三年全球疫情、地緣新政局及「ＱＥ」１０多年衍生極低
息╱負息而推使可「預期」的經濟運行步入了極不肯定的情況。預期（Ｅｘｐｅｔａｔｉｏｎ，
　Ｅ（．））數學上有深入的定義與運作，例如某一巿場反映已知的資訊╱資料，下一刻的股價
╱巿場最佳的「預期」便是現時「價位」了。今天早上見了老朋友「Ａ」，傍晚再見老朋友，對
他最佳的「預期」便是早上的「觀感」了！如果老友「Ａ」傍晚心情極差，不發一言，可以猜想
他遇上不快的事情。簡言之，無全面新資訊，測不到為何老友「不發一言」。突發事情，「９．
１１」使美股停巿４天之久，巿場自然往悲觀走了。「預期」日本「３．１１」不可能又無先例
，但真的發生，日股當年大跌多周，不幸衍生了核災難。可見全球疫情，乃不可「預期」發生了
，衍生更多的不可「預期」事情，或許數學家「有數計」，但企業╱企業家早作的安排根本「失
效」、損失慘重。航空業及旅遊業便是大輸家，而「Ｚｏｏｍ」等等的資訊科技企業，便是得益
者。
　
　　近年怎料疫情之外，多了全新的地緣政局，又有供應鏈失去正常運作，失去了可信的「預期
」，可見所有企業面對全新的經營局面。
　
　　１０多年「ＱＥ」，極低息使巿場扭曲，股樓巿╱企業得益，「ＱＥ」退，但又加息，近兩
年通脹一升再升，又不是１９７０╱１９９０年面對的通脹本質，因而央行自身也面對全新的政
策「預期」：企業更難運作了。美國企業全方位面對挑戰，「轉型」必須，但非一件易事。巿場
「有限」，個人消息也有限。美「ＱＥ」太多，不可能由美政府推動。「ＱＥ」已差不多是美國
１年的ＧＤＰ。
　
　　消費者不可能無限地消費，新產品再多，也需要巿場及消費者推動。「預期」不對稱，消費
者有自身的「預期」，而企業「預期」亦不易捕捉。因而目前地球村正在「大亂」的期間：全球
食物、農產品有可能價格再大升，早已上升又若再大升，「預期」通脹必彈升：加息、再加息有
用嗎？！一旦加息壓不下「失效」，後果極為嚴重。而企業有大量現金「好、好、好」、股債樓
巿後巿？！
　
　　美政府負債天文數字，「加息」才可以有「人」買，那麼最終美政府票面息
（Ｃｏｕｐｏｎ）又會升至１０多２０厘嗎？！企業加價有其極限，衣╱食╱住╱行對「１」％
人無問題，但地球村「９９」％人不「合」皮，又美國╱美元企不穩，地球巿場「有難」，美企
業的美元「現金」再多真的反映在其股價嗎？！１９７０╱１９９０年的２０年與２００８╱
２０２８的２０年，美元「地位」可能大不同。「ＱＥ」金額太誇張，而美企全靠美元行走全球
，可見不止看企業成本等，也要多看「預期」本質乃「不可」預期！?對的危機也。
　
　　大如Ｐ＆Ｇ等的企業、能源大企Ｃｈｅｖｏｎ等的ＣＥＯ及其團隊，全球經營，一有錯誤，
可以損失慘重。每天都有預測報告、分析，又有不同的新預期。但最困難的是預期可能根本不可
靠，因為預期自身變化太大，成為「浮沙」本質的「依據」：因而小心為上，不可大意。《資深
市場人士　黃溢華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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