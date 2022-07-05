【夜期時段】即月期指報２１６８０點，跌２５點，低水１７３點

《經濟通通訊社５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１６８８點，跌１７點，低水

１６５點，最新報２１６８０點，跌２５點，低水１７３點，合約成交４９６張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７５５４點，升３點，低水８８點，最新報７５４９點，跌

２點，低水９３點，合約成交２５７張。

