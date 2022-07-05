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05/07/2022 17:20

【夜期時段】即月期指報２１６８０點，跌２５點，低水１７３點

　　《經濟通通訊社５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１６８８點，跌１７點，低水
１６５點，最新報２１６８０點，跌２５點，低水１７３點，合約成交４９６張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報７５５４點，升３點，低水８８點，最新報７５４９點，跌
２點，低水９３點，合約成交２５７張。

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