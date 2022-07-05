《珠玉之論－陳鳳珠》內地加大力度推動汽車消費

《珠玉之論》內地持續加大汽車消費的支持政策，研究免徵新能源汽車購置稅政策年底到期

後延期問題，若延期將可繼續推動新能源汽車市場增長。另外，對小型非營運二手車，８月起全

面取消符合國五排放標準車的遷入限制，１０月起汽車銷售企業申請辦理轉移登記時實行單獨簽

注管理、核發臨時牌號，相信有助促使二手車的交易量上升。除此之外，內地亦會完善汽車平行

進口政策，有序發展汽車融資租賃，支持停車場等建設。預期政策實施可推動今年汽車及相關消

費增加約２０００億元人民幣。



由於消費為推動經濟增長的主要動力，而汽車消費佔社會零售消費總額逾一成，因此促進汽

車消費將可穩零售消費。其實，新能源汽車市場於５月份已明顯回暖，中汽協的數據顯示５月份

新能源汽車產銷分別同比增加１１３﹒９％至４６﹒６萬輛及１０５﹒２％至４４﹒７萬輛。相

信受惠近期的政策刺激，新能源汽車市場將可延續增長趨勢。



而廣州市亦落實省汽車以舊換新的專項行動，對報廢或轉出個人名下廣東號牌舊車，同時在

市內購買以舊換新推廣車型新車並在市內上牌，給予３０００元至１００００元人民幣補貼，以

鼓勵購置新能源汽車。對個人消費者於今年６月底前在省內購買以舊換新推廣車型範圍內的新能

源汽車新車，給予每輛８０００元人民幣的補貼。另外，北京市亦表示對置換新能源小客車的消

費者提供８０００元至１００００元人民幣的補貼，以促進汽車消費。

《安里資產管理有限公司投資組合經理 陳鳳珠》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股票



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