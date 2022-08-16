【新冠肺炎】本港新增５１６２宗確診，再多１０宗死亡個案

《經濟通通訊社１６日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港新增

５１６２宗新冠肺炎確診個案，本地個案４８９０宗，當中包括１７３４宗核酸檢測陽性，

３１５６宗快測經覆檢陽性，另有２７２宗輸入個案，當中９９宗在機場發現，９０宗在檢疫酒

店發現，８３宗離開檢疫酒店後確診。

輸入個案來自５３個國家，６個國家有１０宗以上個案，包括印度、英國、新加坡、泰國和

美國。



＊其中２位死者來自院舍＊



醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，新增１０宗死亡個案，涉６男４女，年

齡介乎６０至９７歲，其中２位來自院舍，７位未完成接種３針疫苗，包括６０歲男患者，本身

有肺癌，正接受化療，８月１１日快測陽性，有咳嗽、痰，呼吸不暢順，８月１４日送往北區醫

院，同日離世；８８歲女患者，本身有糖尿病、血脂高、中風，７月２７日快測陽性，８月２日

轉陰性，８月５日不適前往私家醫院，核酸檢測ＣＴ值２７，轉送律敦治急症室，當局處方抗新

冠藥，情況轉差昨日離世；９７歲男患者，曾患皮膚癌，曾做手術，８月１日快測陽性後無馬上

求醫，８月４日有咳嗽、痰、心臟衰弱前往指定診所，送往東區醫院，情況轉差昨日離世；９６

歲女患者，沒有打針，懷疑肺癌，呼吸困難幾日後送往急症室，血含氧量低昨日離世；其餘６位

死者都是長期病患，有癌症紀錄、曾中風。



＊２７個月大哮吼症男童情況穩定＊



劉家獻指，２７個月大男童染疫患哮吼症，由危殆轉為穩定，目前不需要用呼吸機輔助，仍

留在兒童深切治療部，會繼續監察情況。另外屯門醫院５歲９個月大女童仍危殆，於深切治療部

留醫，而１１歲女童情況穩定，在屯門醫院兒科病房留醫。（ｈｙ）

