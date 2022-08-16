  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/08/2022 16:50

【新冠肺炎】本港新增５１６２宗確診，再多１０宗死亡個案

　　《經濟通通訊社１６日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港新增
５１６２宗新冠肺炎確診個案，本地個案４８９０宗，當中包括１７３４宗核酸檢測陽性，
３１５６宗快測經覆檢陽性，另有２７２宗輸入個案，當中９９宗在機場發現，９０宗在檢疫酒
店發現，８３宗離開檢疫酒店後確診。
　　輸入個案來自５３個國家，６個國家有１０宗以上個案，包括印度、英國、新加坡、泰國和
美國。
　
＊其中２位死者來自院舍＊
　
　　醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，新增１０宗死亡個案，涉６男４女，年
齡介乎６０至９７歲，其中２位來自院舍，７位未完成接種３針疫苗，包括６０歲男患者，本身
有肺癌，正接受化療，８月１１日快測陽性，有咳嗽、痰，呼吸不暢順，８月１４日送往北區醫
院，同日離世；８８歲女患者，本身有糖尿病、血脂高、中風，７月２７日快測陽性，８月２日
轉陰性，８月５日不適前往私家醫院，核酸檢測ＣＴ值２７，轉送律敦治急症室，當局處方抗新
冠藥，情況轉差昨日離世；９７歲男患者，曾患皮膚癌，曾做手術，８月１日快測陽性後無馬上
求醫，８月４日有咳嗽、痰、心臟衰弱前往指定診所，送往東區醫院，情況轉差昨日離世；９６
歲女患者，沒有打針，懷疑肺癌，呼吸困難幾日後送往急症室，血含氧量低昨日離世；其餘６位
死者都是長期病患，有癌症紀錄、曾中風。
　
＊２７個月大哮吼症男童情況穩定＊
　
　　劉家獻指，２７個月大男童染疫患哮吼症，由危殆轉為穩定，目前不需要用呼吸機輔助，仍
留在兒童深切治療部，會繼續監察情況。另外屯門醫院５歲９個月大女童仍危殆，於深切治療部
留醫，而１１歲女童情況穩定，在屯門醫院兒科病房留醫。（ｈｙ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事16/08/2022
《神州經脈》國有機構背書房企發債　人幣三月低外資續拋中國債券
人氣文章財經熱話16/08/2022
內地連日高溫限電停產　中資電力股叉充電
人氣文章專訪16/08/2022
【專訪】陶冬：美通脹或見頂　惟明年降息機會不大（有片）
人氣文章FOCUS16/08/2022
【FOCUS】意外降息+融資擔保　增量工具試探頻閃
人氣文章財經熱話16/08/2022
【內房有救？】傳當局全額擔保助發債　內房急升龍湖碧桂園飆逾一成
人氣文章財經熱話16/08/2022
【人民幣】離岸人民幣曾穿6.8　東亞黃燕娥拆解人幣短期走勢！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金