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20/09/2022 18:00

【新冠肺炎】澳門８月入境客月增近３３倍，受惠珠海通關措施放寬

　　《經濟通通訊社２０日專訊》澳門統計暨普查局資料顯示，隨著８月初珠澳口岸通關措施有
所放寬，當月入境旅客較７月大幅增加近３３倍至近３３﹒１４萬人次，與去年同月比較則減少
１９％。
　　８月留宿旅客（１７﹒７６萬人次）同比增加１７﹒５％，不過夜旅客（１５３７５７人次
）則減少４０﹒４％。受早前疫情影響，部分旅客延至８月離境，拉高當月留宿旅客的平均逗留
時間至５﹒４日，按年增加１﹒５日；不過夜旅客的平均逗留時間上升０﹒１日至０﹒２日，而
整體旅客的亦增加１﹒２日至２﹒８日。
　
＊中國內地旅客同比減兩成＊
　
按客源分析，中國內地旅客同比減少２１﹒５％至２９﹒０１萬人次，其中個人遊旅客有
１２﹒４３萬人次。大灣區珠三角九市旅客共１８﹒４５萬人次，珠海市佔３８﹒９％。香港及
台灣地區旅客分別有３﹒６２萬人次及４３８４人次。
　
＊首八月入境旅客跌２６％＊
　
　　今年首八個月的入境旅客共３８０﹒６２萬人次，按年下跌２５﹒８％；不過夜旅客
（２３４﹒１８萬人次）及留宿旅客（１４６﹒４５萬人次）分別減少６﹒５％及４４﹒２％。
旅客平均逗留１﹒３日，同比減少０﹒３日；不過夜旅客的平均逗留時間（０﹒１日）維持不變
，留宿旅客（３﹒３日）則增加０﹒２日。（ｃｌ）
　
　

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