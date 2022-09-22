《運籌帷幄－梁業豪》低波幅的持續跌市中可以炒賣嗎？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和５０％

，局勢則均尚屬顯著向淡。於像過去年多以來的持續跌市中，一般散戶投資者很難獲利，主因為

他們只懂和只敢先買後沽，而這種圖利策略於「一浪低於一浪」的局勢中派不上用場。筆者並非

有意鼓勵大家先沽後買，因賣空現貨和沽空期貨要求更高的應市技巧，且須冒更高的風險。至於

炒賣衍生權證和牛熊證，因涉及槓桿效應，更難獲利，而期權的情況亦相若。

各位或許會認為，這段期間短炒指數期貨或指數牛熊證反而可以成功獲利，但這種想法未免

太低估買賣風險。但若大家真的想於低波幅的持續跌市中「舒展筋骨」，可先學習這兩個投機市

場的買賣技巧，然後才動用小注，實戰買賣，從中累積應市經驗。最重要者，為只集中即市炒賣

，盡量減少持倉過市冒險。另一個獲利要訣，為順勢而行，勢頭不對，立即平倉計數。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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