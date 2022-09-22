《日入而息》港銀４年來首次加Ｐ，傳內地派監管官員赴港助美查賬

《今天重點》

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陳茂波料本港樓市不會出現斷崖式調整；本港資金較充裕，即使加Ｐ幅度亦較細

余偉文稱若美國持續加息，港銀有機會上調最優惠利率

匯豐上調最優惠利率０﹒１２５厘，調高港元儲蓄利率；匯豐上調美元儲蓄存款戶口利率２５點

子至０﹒５厘；恒生（０００１１）上調最優惠年利率０﹒１２５厘，升港元存款利率；中銀上

調最優惠利率０﹒１２５厘，調高港元儲蓄利率；渣打上調最優惠利率０﹒１２５厘，升港元儲

蓄利率

據報中國派監管部門官員赴港協助美方審計檢查

中創新航（０３９３１）明起招股，入場費５１５１元

盧寵茂稱對有醫生涉濫發「免針紙」感到極度失望；盧寵茂左右手齊打流感針及科興，稱會適時

調整措施

有醫生涉５個月間發逾６６００張免針紙，每張３０００元

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《即日市況》

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恒指全日低收２９６點報１８１４７，科指低收６３點報３６７３

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《深滬股市》

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滬指收跌０﹒２７％兩連跌，人幣未止貶拖累酒股地產

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《美元匯價》

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地緣政治或進一步推低歐元

歐元最新報０﹒９８６３╱６７，日圓最新報１４３﹒０３╱０５

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《公司業績》

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同仁堂國藥（０３６１３）宣派特別息每股０﹒２５元

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《公司資訊》

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津上精密機床（０１６５１）料浙江平湖市廠房擴產計劃明年底完成

消息指零跑汽車（０９８６３）國際配售已獲超額認購

中銀香港（０２３８８）引入Ｎｉｎｅｔｙ Ｏｎｅ晉達首隻人幣計價減碳主題基金

匯豐投資管理表示將逐步退出燃煤產業投資

南洋商業銀行與富衞保險首次簽訂銀保夥伴合作協議

富融銀行委任霍啟剛為獨立非執董

李滿能出任立橋保險行政總裁

阿里雲發布支持企業創新產品，投資１０億美元升級夥伴生態系統；阿里雲投７０億元人民幣加

快海外布局，６地設服務中心

星島（００１１０５）出售加拿大商業大廈料賺１０００萬元

李氏大藥廠（００９５０）售廣州地塊，涉２億元人民幣

華寶國際（００３３６）斥７億元人民幣認購中信銀行金融產品

進昇（０１５８１）完成供股淨籌５２００萬元

潤地（０１１０９）向上交所及中證監提交公募基金註冊及上市申請

中生製藥（０１１７７）簽訂許可協議商業化用於治療肝炎藥品

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《神州民企》

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協同通信（０１６１３）擬溢價７２％配售最多４９２０萬股

東軟教育（０９６１６）向興業銀行認購總金額２﹒１億元人民幣理財產品

旭輝（００８８４）完成１２億元中票發行，利率３﹒２２％創新低

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《中國要聞》

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首８月中國對外非金融類直投７５１億美元增５﹒８％

商務部表示上合組織成員國經貿部長會議本月底舉行；包括歐盟在內的外國投資者持續看好中國

市場

傅政華受賄逾億徇私枉法判死緩，終身監禁不得假釋

廣東省數據交易所近期將正式運營，引入央企控股

最高法表示盡快制定修改洗錢、騙取貸款等刑事司法解釋

廣州印發氫能基礎設施發展規劃，將建５０座以上加氫站

習近平稱通過對話協商解決國家間分歧，走和平道路；習近平要求軍隊聚焦備戰打仗，開創改革

強軍新局面

人行開展１８０億元逆回購利率持平，淨投放１６０億；擴宏觀審慎管理覆蓋領域，防範跨市場

風險傳染

人行巿場司表示綜合運用多種工具，保持流動性合理充裕

中國婚育調查啟動，覆蓋全國１００個縣市兩萬人

中德氣候特使視像會晤，中方冀歐洲回擺屬權宜之計

遼寧金控集團原董事長劉波被雙開，並依法審查起訴

曹操出行、吉利智駕中心、小馬智行達成戰略合作

陝西首發５張自動駕駛牌照，西安商湯獲頒３張

今年以來國債發行逾６﹒２萬億，超短期貼現債佔比升

中證協調研券商研究業務，重點關注九項內容

內地金融債承銷費再現超低價，龍頭券商掀價格戰

國開基礎設施基金新增額度已投放千五億，向大省傾斜

Ｍａｔｅ５０系列新機火爆，華為開始緊急增產；傳華為與被美國制裁中企合作，最快年內恢復

芯片生產

河南創新投資集團揭牌，註冊資本金２００億元

深圳發布國際版醫院評審標準，推進大灣區醫療同質化

中證監機構部主任邱勇出任上交所黨委書記

微信表示從嚴處置傳播「全國航班大面積取消」謠言帳號

上海已初步達成教育現代化目標，博士生十年增七成

上海居民平均期望壽命８４﹒１１歲

調查指三分二會計金融專業人士預計大灣區內投資將激增

數字人民幣試點擴大至北京全域，落地４０多萬個場景

連鎖茶飲品牌蜜雪冰城披露招股書，擬登陸深交所主板

上港集團擬５５０億元建上海國際航運中心集裝箱碼頭

克爾瑞表示８月末三四線新房庫存同比增５％高於全國

華夏幸福境外債務重組計劃遭反對，債權人今開會解釋

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒９７％，台灣擬１０月中實施「０＋７」

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《其他消息》

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傳民建聯葉傲冬郭芙蓉及司徒駿軒擬爭奪立會補選席位

正式選民登記冊周日出爐，直選選民人數近十年首跌

海關拘捕餅店Ｃｒｏｓｔｉｎｉ５５歲男董事，獲准保釋

科技園表示與回收飲品盒機構租約並無續約條款

李家超冀新聞界講好香港故事，促遠離偽裝媒體壞份子

鍾健禮獲委任為新界東醫院聯網總監及威爾斯親王醫院行政總監

陳朗昇否認阻差辦公，明年開審獲准保釋赴英深造

林健鋒冀盡快公布「０＋Ｘ」方案，倡機票買一送一

本港８月整體通脹率維持１﹒９％，低於預期

本港第二季國際收支赤字１５９８億，經常帳盈餘３０９億

屋宇署７月批出２３份建築圖則及１７份入伙紙

深股通全日流出１１﹒５億元，外資連續三日淨流出；滬股通全日淨流出３億元，外資淨流出３

６﹒５億元

南商推３年期港元定存優惠吸長錢，年息高達３﹒５厘

據報Ｒｏｔｈｓｃｈｉｌｄ將把股權業務高管遷往杜拜

仲量聯行表示８月甲級寫字樓市場錄得負吸納量

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《俄烏開戰》

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ＩＡＥＡ欲建核電站安全區，烏國求北約提供安全保障

王毅晤拉夫羅夫，重申中國在烏克蘭問題上勸和促談

白宮稱嚴肅對待普京核武器言論，北京呼籲談判止戰

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《國際要聞》

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美國總統拜登首度會晤英揆卓慧思，雙方承諾合力挺烏

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《外圍經濟》

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保德信及大摩認為現在是買入美國投資級債券的時機

印度盧比跌至歷史新低，日本隨時準備外匯干預

巴西維持利率１３﹒７５厘不變，符合市場預期

德國５及３０年期國債孳息率曲線０８年以來首現倒掛

日本央行宣布維持利率不變，日圓兌美元跌穿１４５；日本財務省入市干預，圓匯大幅反彈至１

４２

瑞士央行上調政策利率７５個基點至０﹒５厘，符預期

美國８月份二手房屋銷量連續７個月下降

菲律賓與印尼央行分別加息５０個基點

銅價下跌近三分之一，幾年內將出現嚴重短缺

鮑威爾暗示經濟衰退可能是打敗通脹需要付出的代價

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《大國博弈》

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中國聯通回應被美列黑名單：將維護公司合法正當權益

中英外長會晤，王毅籲英恪守一中承諾明確反對台獨

商務部表示美方泛化國安概念擴大外資審查，應糾正做法

拜登聯大發言提台灣問題，並指不尋求美中衝突或冷戰

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《美鷹加息》

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中原按揭料全年加Ｐ不多於半厘，年底按息約３厘低位

中原續料下季香港樓價跌３－５％，籲港府適時減辣

中銀表示美加息加大港息上調壓力，利率視乎資金流向等；中銀上調最優惠利率０﹒１２５厘，

調高港元儲蓄利率

余偉文稱若美國持續加息，港銀有機會上調最優惠利率

信安表示美息年底升至４﹒５厘，明年經濟衰退風險大增

匯豐上調最優惠利率０﹒１２５厘，調高港元儲蓄利率；匯豐上調美元儲蓄存款戶口利率２５點

子至０﹒５厘

嘉信理財表示聯儲局過往轉減息決定突然，衰退或將來臨

宏利投資表示明年中通脹或大幅放緩，收息股相對吸引

摩根資管表示美明年衰退風險升，股市短期前景具挑戰；摩根資管料聯儲局１１－１２月再加息

１－１﹒５厘

星之谷表示加Ｐ幅度較預期輕微，料按揭行業步入寒冬

李若凡料港銀快將上調最優惠利率，加幅０﹒２５厘

渣打料１１月美加息０﹒７５厘，港銀年內再加Ｐ兩次；渣打上調最優惠利率０﹒１２５厘，升

港元儲蓄利率

經絡表示本港加息條件漸形成，料港銀將調升Ｐ；經絡料年底港銀Ｐ或再加０﹒５－０﹒７５厘

美加息後港元隔夜息創一周新高，港匯再觸７﹒８５

美國加息衝擊亞洲貨幣，韓圜兌美元貶破１３年半低位

美聯表示加息及疫情疊加，樓價或跌至２０１７年底水平

聯儲局加息０﹒７５厘符預期，港銀或上調最優惠利率

陳茂波料本港樓市不會出現斷崖式調整；本港資金較充裕，即使加Ｐ幅度亦較細

普徠仕料美國明年利率保持４厘，經濟放緩通脹緩解

恒生（０００１１）上調最優惠年利率０﹒１２５厘，升港元存款利率

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《新冠肺炎》

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本港新增５９９０宗確診，再多１７宗死亡個案

學校呈報７４６宗確診，１８間學校個別班級需停課

全國昨新增本土陽性６２６宗，海南三亞恢復公共交通

北京朝陽區新增２名新冠病毒感染者

姚柏良倡先放寬至「０＋３」，黃碼限制有調整空間

廣州海珠、荔灣今日開展全區第二輪全員核酸檢測

澳門旅遊局料國慶黃金周旅客無大增幅，冀平穩上升

馬時亨稱防疫政策嚴重影響香港國際金融中心地位

何栢良稱美國數據顯示幼童接種復必泰無出現心肌炎

劉宇隆不建議幼童溝針，料接種率未必大增但逐步上升

消息指再有３名醫生涉濫發「免針紙」被捕

港府下周五起增四個接種站，但關閉三個社區接種中心

盧寵茂稱對有醫生涉濫發「免針紙」感到極度失望；盧寵茂左右手齊打流感針及科興，稱會適時

調整措施

有醫生涉５個月間發逾６６００張免針紙，每張３０００元

歐家榮料疫情高峰已過，ＢＡ﹒５佔八成進入平台期

譚耀宗冀港府盡快公布放寬入境限制

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