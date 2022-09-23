《青工俠說－廖錦興》詩、樂、畫的氣質

《青工俠說》縱觀我國文學史中，尤以唐宋兩個朝代的水平最為後世讚頌。唐詩宋詞亦舉世

無雙，各臻其盛，兩代作品千古流傳，膾炙人口。筆者本年中在河南省博物院看到大量唐宋朝代

的藝術文物，無論是山水畫作、字畫、鑄銅藝術、陶瓷、漆器藝術、玉器雕刻等都受到高度評價

。



誠然南、北兩宋的的戰亂使人感到唏噓，在其國祚共３１９年由盛至衰的王朝中，經了數次

內憂外患，但宋代的政治體制、科技發展、教育制度和文化修養都被譽為歷代之冠，並在文學、

藝術、音樂和哲學各方面都很有成就，印刷技術的進步促進了文化交流與藝術的鑑賞，出現大量

的學者、詩人、畫家和音樂家，因此宋代堪稱我國文藝史中最繁榮的時期。



於上周日，筆者在西九文化區香港故宮文化博物館欣賞到「香港中樂團《詩、樂、畫的氣質

》」（Ｔｈｅ Ａｕｒａ ｏｆ Ｐｏｅｔｒｙ， Ｍｕｓｉｃ ａｎｄ Ａｒｔ）。這是香港

故宮文化博物館《開幕慶典：連繫香港故宮》的活動之一，透過表演者巧妙結合音樂與唐詩宋詞

的意境，觀眾欣賞到詩詞歌賦依照音樂的節奏沖蕩鋪展，音響根據文學的意境渲染推演。



本次演出由香港中樂團中胡助理首席演奏家及北京大學文學博士許然先生負責撰稿、環保二

胡（Ｅｃｏ－Ｅｒｈｕ）演奏及擔任講座主持，其他演奏家包括張瑩女士的琵琶（Ｐｉｐａ），

陳子旭先生的簫（Ｘｉａｏ）及安悅先生的古琴（Ｇｕｑｉｎ）。講座形式別出心裁，既是二胡

演奏家亦是藝術攝影家的許然先生，利用昔日在各國遊歷時所拍攝的藝術照片作為點題，以親身

感受去解讀唐詩宋詞中的寓意及中國哲學思想，並由中樂現場演奏，引發現場觀眾無限反思及感

想。筆者最深刻印象是由香港中樂團琵琶首席及香港演藝學院碩士課程導師張瑩女士琵琶獨奏《

霸王卸甲》，感受到楚漢相爭之中西楚霸王項羽在垓下戰敗的淒厲悲壯。



擁有４５年歷史的香港中樂團素有「民樂翹楚」及「香港文化大使」之美譽，隨著香港故宮

文化博物館和香港中樂團的合作增加，筆者深信未來香港故宮文化博物館將會有更多精彩的中國

文化音樂藝術的演出。《香港青年工業家協會榮譽會長 廖錦興》



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