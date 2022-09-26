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26/09/2022 17:13

【內房困局】澳新：保交樓專項貸落地速度超預期，對市場影響有限

　　《經濟通通訊社２６日專訊》銀保監披露首筆「保交樓」專項借款已在瀋陽落地，澳新銀行
今日發布報告稱，政策落地速度快於市場預期，表明穩定房地產市場的緊迫性。但此次政策影響
料小於上一輪棚改貨幣化時期，在「房住不炒」的政策下，預計房地產行業的整合將持續。報告
並指出，「動態清零」政策加劇了行業的下行風險，行業將進入一個未知的時代，預計即便中共
二十大後，中國房地產政策也不會發生重大的調整。
　　報告認為，「保交樓」專項借款政策雖然有助於在未來幾個月內提振房地產投資，但總體影
響較為有限。一方面，在嚴格的評估標準下，資金只能用於已售出但未完工或有逾期風險的住宅
項目，而且許多細節也尚不清楚，包括如何區分陷入困境的開發商、地方政府和相關銀行的責任
。另一方面，與用於支持棚改的ＰＳＬ（抵押補充貸款工具）相比，專項借款不會創造貨幣，在
決策層「房住不炒」的政策基調下，其對更廣泛經濟的影響可能有限。
　　另外，２０２０年疫情爆發後相關的防疫政策已經降低了居民家庭收入，中國的總儲蓄率從
２０１９年的４４﹒２％攀升至２０２１年的４５﹒５％，扭轉了此前下降的趨勢。與此同時，
截至２０２２年第二季度，城鎮家庭名義收入同比增速下滑至１﹒５％，遠低於２０１５－１８
年近１０％的增速。
　
＊政府堅定支持「房住不炒」，房屋「商品」屬性成疑＊
　
　　澳新銀行稱，房地產行業將進入一個未知的時代，需要關注政府是否會繼續承認房屋「商品
」屬性的重要性。過去３０年左右的樓市改革，主要是在鄧小平將房屋視作「商品」的倡導下，
釋放了樓市的投資潛力，自那時起，住宅不僅可用於居住，也成為信貸擴張（作為抵押品）及投
機的主要渠道。然而，當前政府堅持「房住不炒」，以遏制房地產行業的過度膨脹，儘管行業並
不景氣，但這一原則似乎得到了堅定的支持。
　　而鑒於中國國家主席習近平提出２０３５年實現「共同富裕」的目標，預計即使在二十大之
後，房地產政策也不會出現重大調整。考慮到地方政府嚴重依賴土地出讓收入，其他行業尚未成
熟到足以取代房地產業的作用，以及中國人口增長正在下降，房地產業的轉型可能是一條崎嶇不
平的道路。所有這些因素都將給中國未來的增長前景帶來不確定性。（ｗｌ）

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