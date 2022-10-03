  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/10/2022 17:26

《台股攻略－黃振宇》台股維持弱勢，貨櫃三雄逆市上揚

　　《台股攻略》美國通脹居高不下，美股下挫，台股今日（３日）同步下挫，航運股受捧，加
權指數一度倒升１６點，惟電子權值股普遍下跌，指數最終收１３３００點，跌１２４點，續創
近２２個月新低，成交金額縮減至１６７７﹒７１億元（新台幣．下同），三大法人合計淨賣出
１０２﹒２２億元。
　　觀察電子權值股表現，台積電受壓，收４１７元，跌１﹒２％；鴻海收１０１元，跌１％；
聯發科收５４８元，跌０﹒５％；台達電、聯電、日月光及廣達均跌０﹒４％至３﹒８％。貨櫃
三雄則逆市上揚，萬海收７０﹒３元，升５﹒２％；長榮收１４９﹒５元，升２﹒４％；陽明收
６３﹒５元，升３﹒３％。其他航運股包括遠雄港、慧洋－ＫＹ及台驊投控均升超過４％，中航
、四維航、裕民及台航亦升超過２％。台灣即將放寬邊境措施，飯店股的力麗店、老爺知及大略
－ＫＹ紛紛漲停，南仁湖升８﹒３％，雲品升６％，富野升３﹒２％，夏都升２﹒６％。餐飲股
的八方雲集升４﹒８％，瓦城升１﹒７％，天蔥升０﹒４％。市場憂慮英國爆發財政危機，新產
跌５％，永豐金、國泰金、富邦金及合庫金均跌超過２％，玉山金、台新金、兆豐金、開發金及
新光金均跌超過１％。
　　美國商務部上周五（３０日）公布８月份核心個人消費支出物價指數（ＰＣＥ）按年升
４﹒９％，高於市場預期，預料美聯儲局維持加息政策以抑制通脹，將持續影響資本市場流動性
。另外，全球終端需求放緩，伺服器及電子產品等行業去化庫存控制措施，相關行業收入將受影
響。大市方面，目前市場觀望氣氛濃厚，投資者仍需保持戒心，審慎投資。
　
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章專訪03/10/2022
【專訪】陶冬：土耳其大碼減息應對通脹頗奇葩（有片）
人氣文章市場動向03/10/2022
數碼營商「智」有計，逆境自強創商機
人氣文章專訪03/10/2022
【洪灝專訪】港股勿急於撈底　大幅波動市左右心情　惟辛苦仍有賺
人氣文章FOCUS03/10/2022
【FOCUS】特斯拉機器人終亮相　「文明轉型」言之尚早
人氣文章財經熱話03/10/2022
《午市前瞻》專家料恒指萬七點徘徊 醫藥股藥明系抵買
人氣文章財經熱話03/10/2022
【港股弱勢】港股未來半年或維持弱勢　三大自保策略！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【DIVA Bonus賞你】Digital Art Fair Xperience 香港2022門票

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金