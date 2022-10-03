《台股攻略－黃振宇》台股維持弱勢，貨櫃三雄逆市上揚

《台股攻略》美國通脹居高不下，美股下挫，台股今日（３日）同步下挫，航運股受捧，加

權指數一度倒升１６點，惟電子權值股普遍下跌，指數最終收１３３００點，跌１２４點，續創

近２２個月新低，成交金額縮減至１６７７﹒７１億元（新台幣．下同），三大法人合計淨賣出

１０２﹒２２億元。

觀察電子權值股表現，台積電受壓，收４１７元，跌１﹒２％；鴻海收１０１元，跌１％；

聯發科收５４８元，跌０﹒５％；台達電、聯電、日月光及廣達均跌０﹒４％至３﹒８％。貨櫃

三雄則逆市上揚，萬海收７０﹒３元，升５﹒２％；長榮收１４９﹒５元，升２﹒４％；陽明收

６３﹒５元，升３﹒３％。其他航運股包括遠雄港、慧洋－ＫＹ及台驊投控均升超過４％，中航

、四維航、裕民及台航亦升超過２％。台灣即將放寬邊境措施，飯店股的力麗店、老爺知及大略

－ＫＹ紛紛漲停，南仁湖升８﹒３％，雲品升６％，富野升３﹒２％，夏都升２﹒６％。餐飲股

的八方雲集升４﹒８％，瓦城升１﹒７％，天蔥升０﹒４％。市場憂慮英國爆發財政危機，新產

跌５％，永豐金、國泰金、富邦金及合庫金均跌超過２％，玉山金、台新金、兆豐金、開發金及

新光金均跌超過１％。

美國商務部上周五（３０日）公布８月份核心個人消費支出物價指數（ＰＣＥ）按年升

４﹒９％，高於市場預期，預料美聯儲局維持加息政策以抑制通脹，將持續影響資本市場流動性

。另外，全球終端需求放緩，伺服器及電子產品等行業去化庫存控制措施，相關行業收入將受影

響。大市方面，目前市場觀望氣氛濃厚，投資者仍需保持戒心，審慎投資。



《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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