【洪灝專訪】港股勿急於撈底，大幅波動市左右心情，惟辛苦仍有賺

《經濟通通訊社記者俞瑾３日報道》「不要騰，只要信」的ＡＴＭ淪兩三折，穩陣之選的「

兩電一煤」慘至腰斬，「９厘高息」的內銀集體新低……從２０２１年春節起即拾級而下的港股

，恒指首三季暴瀉逾六千點，刷新１１年新低，到底何處是底？

對沖基金思睿（ＧＲＯＷ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｇｒｏｕｐ）駐港首席經濟學家洪灝，

接受《經濟通通訊社》專訪時直言，香港或正面臨多年來最複雜的環境（聯儲加息、人幣貶值、

增長放緩、中美博弈等）。

「港股雖然好平，但平不一定要買」；洪灝提醒，手握現金躍躍欲試的投資者，應確定所謂

「反彈」，到底是長期趨勢還是曇花一現。



＊衰退或已殺到，政策空間難比０８年＊



加息、滯脹、動盪、重塑、活下來……２０餘年一覺，全球重陷夢魘，世界到底怎麼了？洪

灝就指，最近跟投資界同行的交流共識，眾人皆認為現時的情況差過２００８年金融海嘯。然而

，差在何處？

他解釋，２００８年時無論貨幣政策還是財政政策，都有極大的迴旋餘地，如美聯儲當時的

資產負債表僅８０００億美元，而現時是逾９萬億美元；利率方面，儘管聯儲已三度加息７５基

點，但實質利率仍是史上最低，「在這樣的大環境下，聯儲可以停止加息嗎？我認為基本無甚機

會……相比２００８年，現時的政策空間大大壓縮。」

同時，美歐經濟的多項指標如ＰＭＩ、零售、樓價、新房開工率、個人儲蓄率等齊現放緩跡

象

，再加上收益率曲線、美元流動性，都指向經濟可能已經進入衰退。「衰退」雖然暫無官方背書

，都已反映在市場的運行中。



＊匯率顯相對國力，大英淪新興市場＊



既然「天下烏鴉一般黑」，何解美元一枝獨秀，歐元、英鎊、日圓、人幣、澳紐元動輒歷史

新低？他認為，匯率與利率走勢、正身處的歷史洪流密不可分。簡而言之，匯率是兩個國家相對

的國力比較，包括資本流向、貨幣政策、通脹前景、經濟增長、收益率曲線分化等。

他以錄得１９８５年以來新低的英鎊為例，指英國現時負債率幾乎等同意大利這樣的南歐重

債國水平，新英揆卓慧思的激進減稅計劃可謂「基礎不成立」，只會加劇英國政府財政危機，必

然引發英鎊一瀉千里和通脹火上澆油。他慨嘆：「這個曾經的日不落帝國，從７０年代至今每逢

全球危機都難避本幣崩潰，市場運作已跟新興市場國家不無二致。」

對於英倫銀行上周緊急宣布無限量買債，令英國債市匯市一度急彈，他斷定無法持續，因現

時大環境可能非常類似１９９２年、２００８年，「而市場不會如此容易被欺騙。」



＊指數級收益率錄新低或有技術誤讀＊



不過他強調，上述背景梳理並非是要渲染危機的色彩，而是論證市場價格運行只不過是反映

經濟周期；回看人類社會經歷四次工業革命，沒有一次經濟衰退無法被克服，「所以我並不認為

大家需要過度擔心，甚至相信有很多聰明的朋友，手持很多現金已考慮部署，但不要太急，一定

有更好的時機。」

將焦點對準港股，他以３月時一波持續約兩個月、回升逾四千點的反彈行情為例，但恐怕此

已是整個２０２２「最易賺的錢」，因該交易並非趨勢反轉，而更接近一個下行趨勢中的反彈，

換言之，一旦進入，就要隨時考慮如何全身而退。

他續指，現時恒指自上而下的指數級收益率已低至６﹒５倍左右，「的確是有史以來最低，

但之所以低，是因為能源巨企和銀行的盈利下行仍未反映出來」，此或解釋了為何恒指跌至

１７０００點仍無人買。



＊多年最複雜環境當前，平不一定買＊



換言之，現時港股正離底部愈來愈近，但仍未到出手的時候。他表示，人人都希望捉到市場

最低點，但其實看市場最關鍵的是確定趨勢，到底屬長期，還是類似３月時的曇花一現。

「１７０００點的確已好低，１１年都未見過，正常人都好難相信」，他指出香港正面臨多

年來最複雜的環境，包括聯儲加息（港元掛勾美元、港銀勢再加Ｐ）、人幣貶值、本地經濟增長

放緩、中美博弈等；港股雖然好平，但平不一定要買。他笑言，「因為你買了之後，心情可能不

會太舒服，市場每日上上下下動輒３％，對身心健康、睡眠質素沒有幫助。」

那麼，倘若市場真正喘定，選股邏輯會否改變？曾獲選《Ａｓｉａ Ｍｏｎｅｙ》港股最佳

策略師的洪灝卻認為，香港市場不存在選股，「這正是最大的問題」。他指，除了幾十隻恒指成

分股，其餘９０％至９５％的個股都無流動性，「所以想在港股做自下而上選股是好難。」



＊區間市況規律可循，需把握好機會＊



他續指，很多人選股都是以交易為主，希望即時獲利，但選來選去無非科技、地產、銀行、

公用股，「想像空間太小……」

「如果我們認為指數有得升的話，其實買甚麼股票都沒太大差別。如果風險偏好高，就買細

盤股、周期性、高Ｂｅｔａ股；如果風險偏好不太高，就買藍籌股。」聽起來似乎有點無奈；但

他指，「此種市況對交易員來說可能是好事，因極有規律，只要把握一兩次反彈機會，其他時候

就無需太博了！」

那麼，會不會陷入大幅波動卻長期橫行狀態？洪灝指，雖然港股做了很多嘗試，例如去年在

恒指中加入科技股（但遺憾當時正值科技股泡沫頂峰）；而香港作為全球金融中心，服務全球企

業上市、發債融資、商品期貨交易等，但始終過分依賴地產、金融，創新不足，「是否能在格局

上令香港經濟有根本的變化？令投資回報有根本的變化？無。」

儘管預期港股或難突破多年來的指數區間，但他強調此現實並不令人太沮喪，反而大量規律

、指標都可以證明港股有錢賺，只不過不會如美股十年大牛市般，買幾隻科技股即可躺「平穩」

賺，「會辛苦些，但一樣有錢賺」。

