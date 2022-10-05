《異動股》美匯急回，歐元英鎊升，匯控漲逾６％，渣打升逾７％

《經濟通通訊社５日專訊》匯控（００００５）現價升６﹒４４％，報４２﹒９５元，該股

成交約１０８萬股，涉資４６２０萬元。渣打（０２８８８）升７﹒６３％，報５２﹒２元。

美國８月職位空缺大減逾１００萬，是疫情爆發以來最大單月跌幅，最新的經濟數據疲弱，

有分析指聯儲局可能放緩加息步伐。美匯指數大跌１﹒３８％，報１１０﹒２，錄得兩周新低，

累計兩日共跌１﹒８％。歐元兌美元應聲急彈１﹒６７％至０﹒９９８５，英鎊兌美元亦隨之升

１﹒４％至１﹒１４７４，英鎊連升６日。

現時，恒生指數報１７８１１，升７３２點或升４﹒２９％，主板成交３１﹒５２億元。國

企指數報６０８８，升２３１點或升３﹒９６％。恒生科技指數報３５９７，升１７０點或升

４﹒９７％。

即月期指新報１７８０７，升７２７點，低水５點。即月國指期貨報６１２８，升２７１點

，高水３９點。即月科指期貨新報３６２４，升１９３點。

上證綜合指數報３０２４，跌１６點或跌０﹒５５％，成交２４０２﹒６３億元人民幣。

深證成份指數報１０７７８，跌１４０點或跌１﹒２９％，成交３２０５﹒７８億元人民幣

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表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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匯控（００００５） ４２﹒９５元 升６﹒４４％

渣打（０２８８８） ５２﹒２０元 升７﹒６３％

恒生（０００１１） １２０﹒２０元 升２﹒０４％

中銀（０２３８８） ２６﹒７５元 升３﹒８８％

東亞（０００２３） ８﹒５５元 升２﹒７６％

大新銀行集團（０２３５６） ５﹒２０元 升１﹒１７％

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（ｈｃ）

