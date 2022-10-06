《運籌帷幄－梁業豪》港股新升浪已經開始？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６﹒２５％和

４２﹒５％，局勢則分別屬於向淡和顯著向淡。昨天（５日）港股呈現久未看到的大強勢，於美

指期貨從高位回落期間，依然有力繼續攀升，證明淡友真的在撤退中。雖謂大市交投量沒有激增

，但於欠缺北水的環境下，仍算是配合升勢的交投量。若市場控制權繼續落於好友大戶的手中，

恐怕內地股市重開時，中資會被迫入市追貨，為港股提供再升的動力，令反彈幅度擴大。

然而，我們不應於現階段斷言短期新升浪已經展開。一般而言，於前跌浪幅度的０﹒３８２

倍反彈水平成為支持位前，我們對後市應仍有保留。以現時港股的情況為例，恒指本周一（３日

）低位１６９０７確實有很強大的支持力，而昨天的升勢亦令周線圖訊號反映的中期形勢開始轉

強，連ＷＢＲ分析系統亦指示中線投資者開始分批入市補貨，距離中期新升浪開始的日子卻依然

很遠。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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