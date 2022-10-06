【夜期時段】即月期指最新報１７９６０點，跌３５點，低水５２點

《經濟通通訊社６日專訊》即月期指在夜期時段開市報１７９７９點，跌１６點，低水３３

點，最新報１７９６０點，跌３５點，低水５２點，合約成交２８３張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６１７８點，跌７點，低水８點，最新報６１７１點，跌

１４點，低水１５點，合約成交４０６張。

