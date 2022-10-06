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06/10/2022 18:35

【ＥＳＧ】新地（１６）截至６月奪１０８項綠色建築相關認證

　　《經濟通通訊社６日專訊》新地（０００１６）發布２０２１╱２２《可持續發展報告》指
出，年內與主要銀行簽署了２筆可持續發展表現掛鈎貸款協議，展示銀行業界對集團ＥＳＧ工作
的信任和支持。
　　在環境方面，截至２０２２年６月，集團取得１０８項綠色建築相關認證，其中國際金融中
心二期在報告年內獲得ＬＥＥＤ「ｖ４﹒１營運與保養：現有建築」鉑金級認證，為香港首幢獲
此殊榮的建築物。員工方面，以２０２２年６月計，集團聘用４８５名殘疾人士，另有７５５名
員工為少數族裔。集團並繼續支持政府的「大灣區青年就業計劃」。顧客方面，利用其５Ｇ網絡
在集團手機應用程式Ｔｈｅ　Ｐｏｉｎｔ　ｂｙ　ＳＨＫＰ顯示指定商場內的洗手間及育嬰室設
施的實時使用情況等。
　　供應鏈方面，集團進一步優化《可持續供應鏈管理指南》，協助其建築部門加強供應鏈管理
。集團及其承建商也在施工過程中採用智能科技，例如在元朗橋樑工程項目中採用「轉體式橋樑
裝嵌技術。社群方面，新地協助政府應對新冠病毒第五波疫情，包括免費借出２幅地塊用作興建
主要社區隔離設施；以及提供２個商業空間作社區疫苗接種中心之用。其過渡性房屋項目同心村
已於今年６月正式啟用，提供１８００個單位予正在輪候公屋的家庭或人士。（ｒｈ）

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