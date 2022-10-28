【外圍經濟】蘋果財報跑贏大市，但ｉＰｈｏｎｅ等核心產品遜預期

《經濟通通訊社２８日專訊》繼谷歌母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ、微軟、Ｍｅｔａ等美企科技

巨頭財報陸續拉響警號，並拖累科技股下挫後，蘋果於周四（２７日）盤後公布２０２２會計年

度第４季財報，雖然銷售額再創新高，優於市場預期，但其核心產品ｉＰｈｏｎｅ 和服務營收

雙雙遜於預期。

蘋果股價周四收盤已挫逾３％，至１４４﹒８０美元，盤後跌２％，雖然今年累積下跌

１８％，但表現仍優於大市水平。蘋果最新季度銷售額為９０１﹒５億美元，前值８８９億美元

，按年升８﹒１％。

其中ｉＰｈｏｎｅ銷售額為４２６﹒３億美元，前值４３２﹒１億美元，按年增９﹒７％。

服務營收１９１﹒９億美元，前值２０１億美元，按年增５％。

按地區計算，美洲銷售額３９８億美元，按年增８％。歐洲２２８億美元，按年增９﹒６％

。大中華地區１５４﹒７億美元，按年增６％。日本則為５７億美元，按年減５％。

蘋果行政總裁庫克表示，若非美元走強，該季營收將呈雙位數增長。但蘋果財務長梅斯特里

在財報會上亦承認，受總體環境影響，未來一季銷售額增幅料將低於本季度。（ｊｆ）





