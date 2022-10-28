  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/10/2022 08:35

【外圍經濟】蘋果財報跑贏大市，但ｉＰｈｏｎｅ等核心產品遜預期

　　《經濟通通訊社２８日專訊》繼谷歌母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ、微軟、Ｍｅｔａ等美企科技
巨頭財報陸續拉響警號，並拖累科技股下挫後，蘋果於周四（２７日）盤後公布２０２２會計年
度第４季財報，雖然銷售額再創新高，優於市場預期，但其核心產品ｉＰｈｏｎｅ　和服務營收
雙雙遜於預期。
　　蘋果股價周四收盤已挫逾３％，至１４４﹒８０美元，盤後跌２％，雖然今年累積下跌
１８％，但表現仍優於大市水平。蘋果最新季度銷售額為９０１﹒５億美元，前值８８９億美元
，按年升８﹒１％。
　　其中ｉＰｈｏｎｅ銷售額為４２６﹒３億美元，前值４３２﹒１億美元，按年增９﹒７％。
服務營收１９１﹒９億美元，前值２０１億美元，按年增５％。
　　按地區計算，美洲銷售額３９８億美元，按年增８％。歐洲２２８億美元，按年增９﹒６％
。大中華地區１５４﹒７億美元，按年增６％。日本則為５７億美元，按年減５％。
　　蘋果行政總裁庫克表示，若非美元走強，該季營收將呈雙位數增長。但蘋果財務長梅斯特里
在財報會上亦承認，受總體環境影響，未來一季銷售額增幅料將低於本季度。（ｊｆ）
　
　

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話28/10/2022
【虛幣世界】比特幣平穩維持兩萬美元，狗狗幣大漲
人氣文章中國故事27/10/2022
《神州經脈》中美放風謀相處　首三季FDI增速緩　滬指難登三千
人氣文章數碼新體驗27/10/2022
長壽生活及持續的保障缺口引來新機遇　 保誠將推出更多元化的健康及財富管理方案
人氣文章FOCUS27/10/2022
【FOCUS】FED Pivot？ 市場屢押-屢輸-再押
人氣文章財經熱話27/10/2022
《午市前瞻》恒指短期再穿萬五點機會微 「雙11」概念可選京東
人氣文章市場動向27/10/2022
渣打「跨境理財通」 大灣區投資變輕鬆
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金