《台股攻略－黃振宇》電子權值股受壓，觀光股逆市上揚

《台股攻略》雖然台灣九合一大選落幕，台股有望回穩，惟受到中國封控抗爭紛擾，加權指

數今日（２８日）沽壓湧現，早段跌１４２點。觀光股逆市上揚，台積電、聯發科及聯電等電子

權值股受壓，金融股表現疲弱，指數終跌２２２點，收１４５５７點，成交金額縮減至

１９８４﹒４４億元（新台幣．下同），三大法人淨賣出１５８﹒５８億元。

台灣邊境措施逐漸解封後，旅遊市場逐漸回暖，更有望１２月開始放寬口罩令，消息刺激多

隻觀光股表現雀躍，飯店龍頭股的晶華升６﹒５％，收２１２﹒５元，創逾６年半新高；亞都升

６﹒９％，雲品升５﹒２％，老爺知升２﹒２％。餐飲股的王品、漢來美食、六角及亞洲藏壽司

亦升３％至５％。旅行社股方面，燦星旅漲停，鳳凰、雄獅、易飛網、五福及山富均升２％至

４％。電子權值股遭市場沽壓，台積電收４８０﹒５元，跌３﹒５％；聯發科收７０３元，跌

３﹒３％；聯電收４４﹒４元，跌３﹒１％，鴻海微跌０﹒５％，其他的台達電、友達、華邦電

、聯詠、瑞昱及中華電均跌１％至３％，大立光、華碩及南電均升０﹒２％至０﹒７％。金融股

表現受壓，新產、台新金、國泰金、國票金、兆豐金及統一證均跌超過１％，富邦金無起跌，三

商壽升近２％。汽車股的裕隆由於新車訂單增加，逐漸擺營利脫虧損陰霾，更獲法人追捧，此外

，集團投資的鴻華先進亦將登上創新版，消息吸引資金進駐，股價升近７％，收６４﹒８元，創

１１年來新高，其他汽車股同步上揚，江申、中華、耿鼎、宏旭－ＫＹ及怡利電均升３％至５％

。

由於中國疫情升溫，為市場供應鏈帶來不確定性因素，短期大市走勢震盪，但同時亦帶來低

位吸納機遇，重現對中長線投資價值。建議投資者可留意早前獲巴菲特進駐的台積電，以及相關

的概念電子股。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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