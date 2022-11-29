恒指升幅擴大兼重上萬八關；內房大漲，京東、美團升逾８％

《經濟通通訊社２９日專訊》恒指今日高開２６０點，報１７５５８。午後一度重上

１８０００關，升幅擴大至逾７００點。現時，恒生指數報１７９８０，升６８３點或升

３﹒９５％，主板成交１０１６﹒５３億元。國企指數報６１５４，升２８２點或升４﹒８１％

。恒生科技指數報３６３３，升２０１點或升５﹒８６％。

內房股大漲。內地支持房地產行業措施繼續出台，碧桂園服務（０６０９８）現價升

１２﹒２５％，報１９﹒０６元，該股成交約８４７６萬股，涉資１６﹒４８億元，盤中高見

２０﹒３５元，最低見１８﹒２元；龍湖（００９６０）升９﹒６４％，報２２﹒７５元；潤地

（０１１０９）升７﹒３８％，報３５﹒６５元；中海外（００６８８）升６﹒８５％，報

２１﹒２元。

科技股方面，京東集團（０９６１８）升８﹒３６％，報２０６元；美團（０３６９０）升

８﹒５４％，報１５１﹒３元；騰訊（００７００）升４﹒１５％，報２８１﹒２元；阿里

（０９９８８）升６﹒５１％，報７６﹒９元。至於中期純利扭虧為盈的阿里健康

（００２４１）升８﹒４５％，報６﹒０３元。

即月期指新報１７９００，升５８０點，低水８１點。即月國指期貨報６１２５，升２４５

點，低水３０點。即月科指期貨新報３６１２，升１７５點，低水２２點。

上證綜合指數報３１４２，升６４點或升２﹒０８％，成交３２８０﹒２３億元人民幣。深

證成份指數報１１０７４，升２４５點或升２﹒２６％，成交１８１０﹒３０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園服務（０６０９８） １９﹒０６元 升１２﹒２５％

龍湖（００９６０） ２２﹒７５元 升９﹒６４％

潤地（０１１０９） ３５﹒６５元 升７﹒３８％

中海外（００６８８） ２１﹒２元 升６﹒８５％

碧桂園（０２００７） ３﹒１元 升６﹒１６％



京東集團（０９６１８） ２０６元 升８﹒３６％

美團（０３６９０） １５１﹒３元 升８﹒５４％

騰訊（００７００） ２８１﹒２元 升４﹒１５％

阿里（０９９８８） ７６﹒９元 升６﹒５１％

阿里健康（００２４１） ６﹒０３元 升８﹒４５％



中國平安（０２３１８） ４５﹒５元 升８﹒７２％

招行（０３９６８） ３７﹒８元 升８％



海底撈（０６８６２） １６﹒５６元 升１２﹒０４％

潤啤（００２９１） ５１﹒４元 升６﹒５３％

安踏體育（０２０２０） ８６﹒５元 升６﹒５９％

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（ｅｒ）

