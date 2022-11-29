《股壇解碼－戴名》美經濟還看黑五，太興（０６８１１）捉襟見肘

《股壇解碼》美國上周首領失業人數雖然多於預期但仍在正常波幅中，原油庫存大幅減少除

天氣因素外，相信經濟活動增加是主要原因之一，新屋銷售亦出乎意外的增加，一切數據都不足

以顯示經濟增長有放緩跡像，雖然有聯儲局成員放鴿，投資者不要過分看淡息口走勢，黑五

Ｂｌａｃｋ Ｆｒｉｄａｙ的銷售情況雖只有輕微增長但反映消費信心仍然強勁，加上本周的大

小非農數據和消費者信心指數將成為下月加息多少的風向標。



＊經濟掛帥＊



時任英國首相約翰遜接受美國媒體訪問時稱德國在俄烏戰爭開始階段，基於經濟的考慮希望

透過不干預，任由烏克蘭政權倒台加快戰事結束，雖然德國政府反駁約翰遜的言論，但作為歐盟

的經濟一哥來說，從默克爾到現在的舒爾茨都是以經濟掛帥，透過左右逢源的立場來謀取最大利

益，上述言論也不是完全空穴來風，但到了今天東西方加速對立的局面，這種牆頭草的態度並不

被國內、國外的盟友所接受，如果猜測沒錯，這亦是德國商界代表團之前從中國考察後無任何協

議或訂單落實的原因。



＊百上加斤＊



工商銀行（０１３９８）以總對總（總公司對總公司）的方式與國內１２間全國性房企訂立

提供總額６５５０億人民幣的意向性融資，建行（００９３９）則傳聞與房企簽訂合作協議，在

確保交房的前提下無疑可以達到一定的成果，但國內中小微企的倒閉的不少，經濟下行壓力越來

越大，交房後可能會出現大量的斷供個案，房企到時候又要面對償還貸款的困境，現在只能用錢

買時間來搏取經濟有轉機，上周五（２５日）央行宣布下月（１２月）５日降準０﹒２５個百分

點，這是自今年４月以來央行再次降準，是次降準將釋放約５０００億元資金，市場預期降準對

提振經濟的效果不明顯，加上國內部分市縣要求中央政府調增抗疫財政支出，單深圳龍崗區就要

求調增３﹒３億元，可想而知國內多個市縣政府的財政狀況並不樂觀，看來只有通過貨幣貶值才

能拯救疲弱的中國經濟，最直接的方法就是大量發鈔。



＊風雲色變＊



恒指期權（１１月）購沽比例再下降至５６：４４的水平，但下月購沽比例則在６３：３７

，至於牛證街貨回升至５０：５０的比例，熊證重貨區仍然在１８１００點附近，牛證重倉位在

１６６００點附近，加上和下月期權重倉位相約，估計大市短期回落到１６６００點的可能性很

大，加上臨近美國議息，人民幣匯價受壓和中概股審計底稿報告出台，種種跡像都偏向看淡，投

資者可以趁機做空恒指。



＊股票簡評＊



太興集團（０６８１１）主要在香港、中國內地、澳門和台灣從事餐廳營運和食品銷售業務

，集團旗下品牌包括旗艦品牌太興和敏華，還包括錦麗、東京築地食堂、漁牧、夫妻肺片、瓊芳

冰廳、亞參雞飯、稻埕、冬悅、小白條和點煲等等，另外在中、港兩地設有食品工廠，通過自家

渠道，超級市場，網上平台和便利店發售自有品牌食品和飲品，上月曾在本欄提到最近的中期業

績報告顯示財務上數個不明所以的疑問，事隔個多月眼見更多的奇怪現象想和投資者分享，首先

是太興集團旗下多個品牌在最近兩三個月不斷擴張，甚至有同一商場內出現多個自家品牌的情況

，但每個餐廳裏面都出現人手嚴重不足的情況。

就筆者所見很多時候堂食客人都會投訴上餐慢和出錯餐的情況，雖然有部分餐廳（並沒有光

顧所有集團旗下品牌的餐廳）已經用手機下單，出錯餐的情況應該是員工缺乏經驗和培訓或者是

從集團其他分店暫調幫忙不熟悉環境所致，但這對太興集團的品牌卻有很大的負面影響，加上集

團像有意把旗下各品牌的出品簡化和細分，個人猜想是品種少了方便管理倉存，但缺點是不一定

適合客人口味，就以太興和敏華這兩個品牌做例子，敏華感覺似在走輕食路線，晚餐餐牌選擇少

之又少，而太興則走精品茶餐廳路線，款式不多但價錢也不便宜，已經離港式茶餐廳越行越遠，

集團半年的收入和經營成本相約，手頭現金只有約３億，流動負債約３﹒７億（不包含租賃負債

），加上太興集團大力推銷現金券或產品券亦似為集團輸血補充現金流，雖然在能有效控制產品

積存問題，但卻把毛利率拖低，關鍵是分店開多了不代表客人會按比例增加，在支出增加和毛利

下降的雙重打擊下，下調買入價在０﹒４８元附近。

《資深市場人士 戴名》



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